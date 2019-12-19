ВИЧ-позитивные украинцы у здания Офиса президента требуют от власти решить проблему с закупкой жизненно необходимых препаратов. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщило Hromadske

Под предлогом борьбы с предлогом. На Украине борются не с ВИЧ и СПИДом, а с языком © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Активисты установили у ОП елку, которую покрасили в черный и «украсили» пустыми банками из-под лекарств. Они также передали обращение в Офис президента.

«Четыре месяца мы просили остановить такую ситуацию. Но ничего не произошло, поэтому мы вынуждены просить президента защитить наши жизни», — сказал глава одной из пациентских организаций Дмитрий Шерембей.

ВИЧ-позитивные пациенты должны принимать лекарства ежедневно в течение всей жизни. Прерывание терапии может привести к тому, что организм перестанет сопротивляться вирусам.

ВІЛ-позитивні українці встановили під офісом президента чорну ялинку та повісили на неї пусті пляшки з-під ліків. МОЗ провалило закупівлю ліків на наступний рік pic.twitter.com/ocDpzP47oW — hromadske (@HromadskeUA) December 19, 2019

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