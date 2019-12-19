В 2020 году более 90 тысяч ВИЧ-позитивных жителей Украины могут остаться без лечения, так как Министерство здравоохранения провалило закупку лекарств. Самостоятельно купить препараты невозможно — на Украине они не продаются.
Активисты установили у ОП елку, которую покрасили в черный и «украсили» пустыми банками из-под лекарств. Они также передали обращение в Офис президента.
«Четыре месяца мы просили остановить такую ситуацию. Но ничего не произошло, поэтому мы вынуждены просить президента защитить наши жизни», — сказал глава одной из пациентских организаций Дмитрий Шерембей.
ВИЧ-позитивные пациенты должны принимать лекарства ежедневно в течение всей жизни. Прерывание терапии может привести к тому, что организм перестанет сопротивляться вирусам.
ВІЛ-позитивні українці встановили під офісом президента чорну ялинку та повісили на неї пусті пляшки з-під ліків. МОЗ провалило закупівлю ліків на наступний рік pic.twitter.com/ocDpzP47oW— hromadske (@HromadskeUA) December 19, 2019