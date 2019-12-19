Под предлогом борьбы с предлогом. На Украине борются не с ВИЧ и СПИДом, а с языком
Под предлогом борьбы с предлогом. На Украине борются не с ВИЧ и СПИДом, а с языком
© РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
В 2020 году более 90 тысяч ВИЧ-позитивных жителей Украины могут остаться без лечения, так как Министерство здравоохранения провалило закупку лекарств. Самостоятельно купить препараты невозможно — на Украине они не продаются.

Активисты установили у ОП елку, которую покрасили в черный и «украсили» пустыми банками из-под лекарств. Они также передали обращение в Офис президента.

«Четыре месяца мы просили остановить такую ситуацию. Но ничего не произошло, поэтому мы вынуждены просить президента защитить наши жизни», — сказал глава одной из пациентских организаций Дмитрий Шерембей.

ВИЧ-позитивные пациенты должны принимать лекарства ежедневно в течение всей жизни. Прерывание терапии может привести к тому, что организм перестанет сопротивляться вирусам.