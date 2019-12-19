Русские и белорусы, как русские и украинцы, являются почти одним народом, но решение по строительству Союзного государства на 90% не выполнено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря на ежегодной пресс-конференции, которую транслируют российские телеканалы

Повторит ли Белоруссия судьбу Украины? — Ростислав Ищенко отвечает на вопросы © Скриншот из видео Украина.ру

В то же время, обратил внимание Путин, было много сделано в рамках Евразийского Экономического Союза, и там интеграция даже глубже, чем в Союзном государстве.

Что касается поставок газа и нефти в Белоруссию, добавил российский лидер, Москва продаёт ресурсы в эту страну без пошлин, сумев добиться самых низких цен на энергоресурсы для Белоруссии, которые в четыре раза ниже, чем в Евросоюзе.