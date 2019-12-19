«Создание Союзного государства было бы правильным решением, но в подавляющем большинстве поставленные задачи не реализованы», — сказал глава государства.
В то же время, обратил внимание Путин, было много сделано в рамках Евразийского Экономического Союза, и там интеграция даже глубже, чем в Союзном государстве.
Что касается поставок газа и нефти в Белоруссию, добавил российский лидер, Москва продаёт ресурсы в эту страну без пошлин, сумев добиться самых низких цен на энергоресурсы для Белоруссии, которые в четыре раза ниже, чем в Евросоюзе.