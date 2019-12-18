Пользователей в сети возмутило появление на страницах учебников «Новой украинской школы» для первоклассников упоминания о «царской России». Речь шла о появлении книгопечатания во время Ивана IV Грозного.
При этом обращается внимание на вопрос, о том, при каком царе начали производить бумагу в царской России.
«И откуда дети в первом классе должны знать трех российских царей. Особенно интересно о Николае Третьем мнения авторов пособия услышать. И почему бы детям не узнать когда бумагу начали производить на территории их страны, или, например, Европы. Кабзда какая-то», — написал один из пользователей Facebook.