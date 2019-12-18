В среду, 18 декабря, должно было состояться заседание Киевского апелляционного суда относительно отмены меры пресечения для Дугарь. Но заседание отменили, так как в апелляционную инстанцию не пришли документы из Печерского районного суда Киева, который ранее отправил подозреваемую под круглосуточный домашний арест на срок до 8 февраля 2020 года.
«Решила взять на поруки Яну Дугарь… Яна, рискуя своей собственной жизнью, спасла десятки жизней наших защитников… Такие люди, как Яна Дугарь, имеют полное право на уважение и защиту от общества… Меру пресечения, домашний арест, по моему мнению, нужно отменить… Яна Дугарь — порядочный человек. Она не будет уклоняться от следствия», — заявила Вагнер.
Дугарь обвиняют в «убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы». За это преступление на Украине предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.
Ранее в защиту Дугарь выступила депутат от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич, которая опубликовала справку о том, что медсестра в момент совершения преступления находилась в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе.