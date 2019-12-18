Депутат от фракции «Слуги народа» Виктория Вагнер решила взять на поруки медсестру одного из парашютно-десантных батальонов 25-й бригады Яну Дугарь, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook 18 декабря

Подозреваемая по делу Шеремета волонтер Дугарь отпущена под домашний арест © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Решила взять на поруки Яну Дугарь… Яна, рискуя своей собственной жизнью, спасла десятки жизней наших защитников… Такие люди, как Яна Дугарь, имеют полное право на уважение и защиту от общества… Меру пресечения, домашний арест, по моему мнению, нужно отменить… Яна Дугарь — порядочный человек. Она не будет уклоняться от следствия», — заявила Вагнер.

Дугарь обвиняют в «убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы». За это преступление на Украине предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.

Ранее в защиту Дугарь выступила депутат от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич, которая опубликовала справку о том, что медсестра в момент совершения преступления находилась в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе.