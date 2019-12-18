Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила дату первого голосования по импичменту действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа – 18 декабря. Об этом говорится в официальном обращении к Демократической партии, опубликованном 17 декабря на официальном сайте спикера

«Очень печально, но факты ясно показали, что президент злоупотреблял своей властью ради личной, политической выгоды и что он препятствовал Конгрессу, требуя, чтобы он был выше ответственности, выше Конституции и выше американского народа. В Америке никто не стоит выше закона», — говорится в сообщении.