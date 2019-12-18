«Очень печально, но факты ясно показали, что президент злоупотреблял своей властью ради личной, политической выгоды и что он препятствовал Конгрессу, требуя, чтобы он был выше ответственности, выше Конституции и выше американского народа. В Америке никто не стоит выше закона», — говорится в сообщении.
Демократы в сентябре запустили процедуру импичмента президента. Поводом послужили утверждения СМИ о том, что Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского опубликовать компромат на сына Байдена, поскольку его отец является главным соперником Трампа на предстоящих выборах.