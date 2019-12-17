В ходе пресс-конференции эксперт «Фонда общественной безопасности» Юрий Гаврилечко рассказал о причинах изменения курса гривны. Событие произошло в Киеве на днях

Предприниматели видят, что гривна укрепляется не за счет роста экономики, а из-за иностранных спекулянтов, выкупающих облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Импорт превышает экспорт и происходит вымывание валюты из страны. Все это влияет и на курс, и на цены, убежден Гаврилечко.

«За счет захода спекулятивного капитала у нас появляется избыточное предложение доллара при высоких ставках (они все же снижаются. — Ред.) и достаточно стабильном партнере — государства — банки предпочитают вкладывать в ОВГЗ, чем заниматься кредитованием», — сообщил Гаврилечко.

По его словам, альтернативой получения прибыли для банков являются потребительские кредиты. На сегодняшний день в эту сферу даже начали попадать продукты питания, которые уже отпускаются в кредит

Гаврилечко: пенсионный возраст нужно снижать, а не повышать © Facebook/Александр Петрачков

«Можно лишь говорить о насыщении рынка спекулятивным капиталом и о дефиците ликвидности. Так как если банки не кредитуют реальный сектор экономики, то у торговцев начинаются проблемы с деньгами. И если они не могут прокредитоваться, то начинают завышать ценники», — сообщил он.

На Украине 16 декабря установился новый рекордный минимум курса валют в этом году — 23,49 грн/$1.