Рано или поздно виновные в осуществлении военных провокаций на территории приграничных областей России ответят за свои действия, считает политический обозреватель, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. Александр Асафов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

- Александр, начнём с Приднестровья. В состоянии ли Украина занять этот регион, как говорил Арестович: если вдруг Молдавия даст добро, то — «мы легко и непринужденно»…

— Молдавия уже опровергла эту просьбу, мы знаем по официальным заявлениям. Тем не менее, на уровне риторики — мы прекрасно с вами понимаем, что Арестович уже воюет в Подмосковье, а какой-нибудь Ермак захватывает Санкт-Петербург. Это все пропагандистская чушь, нет никаких сил и возможностей это сделать. Как и, соответственно, более-менее оказывать хоть какое-то сопротивление российской военной спецоперации.

Но, тем не менее, они должны генерировать эту риторику. И здесь под давлением Запада скорее находится не Украина, а Молдавия, поскольку для архитекторов сложившейся ситуации это вовсе не находится ни в Киеве, ни в Кишиневе.

Эти архитекторы недавно посещали Киев — Блинкен и Остин. По их мнению, основной целью и задачей украинского государства и его остатков сейчас является не мир, не мирные переговоры, не какие-то еще достижения, а совершенно понятная для американцев простая задача — максимально истощить российские вооруженные силы. Затянуть ход боевых действий и максимально истощить, а для этого не жалко ничего. Не жалко и Молдавию, на которую они давят для того, чтобы открылась еще одна болевая точка в Приднестровье, которая бы потребовала отвлечения российских вооруженных сил, которая бы создала еще один контур напряжения, который влияет на ход переговоров.

Мы видим, что переговоры, несмотря на заявления министерства обороны Турции, находятся в позиции «стоп». В данном случае и давление на Молдавию, на Санду, мы видим законы, которые они принимают по поводу георгиевской ленты, и давление на Украину — это все преследует одну единственную американскую цель. Продолжение боевых действий и максимальное затягивание, лучше — откладывание навсегда мирных переговоров. МИД РФ осудил попытки вовлечь Приднестровье в конфликт на Украине © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

То, что производят в риторике Арестович, Зеленский и ряд других украинских спикеров, которых уже даже частью украинской власти называть сложно, поскольку они ситуацию не контролируют, на нее не влияют — это и пиар-оформление американских поручений, которые привез им лично Блинкен.

- Продолжаются провокации, диверсии со стороны Украины на приграничных территориях Российской Федерации. Как можно это остановить?

— Несколько лет назад, когда Следственный комитет РФ заводил уголовные дела в отношении фигурантов, принимавших решения об обстреле Донецка, тоже были вопросы, а как вы добьетесь какого-то наказания для этих людей, которые находятся на украинских территориях, и никак российскому законодательству недоступны? Здесь ситуация такая же.

Как мы знаем из заявлений, в том числе, и Путина, российская военная спецоперация на украинских территориях идет согласно плану, есть прогресс по достижению основных целей — демилитаризации и денацификации. И, так или иначе, все эти, назовем это «награды», своих героев найдут, поэтому сомневаться в эффективности российского правосудия я бы не стал на месте тех, кто причастен к этим военным преступлениям.

Чем дальше идет спецоперация, чем ближе ликвидация военного компонента, сосредоточенного в так называемой «донбасской группировке», откуда мы видим пуски, взлеты — тем меньше будет подобных провокаций и военных преступлений, и тем быстрее виновные найдут свой итог — итог своих действий. Поэтому я не сомневаюсь в эффективности действий Следственного комитета.

Думаю, что у боевых действий, к сожалению, есть издержки, в том числе и такие. Делается все, мы же слышим о перехватах, и о перехватах ракет и беспилотных летательных аппаратов. Делается все возможное, и будет делаться больше, чтобы снизить риск для мирного населения, прекратить эти провокации, и приступить к финальной стадии.

Мы с вами забегаем вперед, мы не работаем в Генеральном штабе, но из простой логики кажется, что финальная часть военной спецоперации на украинских территориях, судя по заявлениям руководства — это уничтожение вооруженных сил, которые несут угрозу и жителям Донбасса, и жителям России. Об этом неоднократно было сказано в том числе на уровне высшего политического руководства России.

- Прокомментируйте ситуацию на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В чём цель Зеленского?

— Если всерьез анализировать содержание видеоблога Зеленского, это единственная часть его и внутренней международной политики, то можно сделать вывод, что и он, и Байден, который тоже его аргументами оперирует, делают ставку на существование большого количества мирных жителей, находящихся в катакомбах «Азовстали». Основной вопрос: откуда они там взялись? На этот вопрос ответа нет, несмотря на то, что он так или иначе в повестке звучит. Завод «Азовсталь» в Мариуполе останется в прошлом - мэр © скриншот видео "news-front.info"

Тем не менее, существует утверждение, что там много гражданских лиц. В ответ на это была остановлена операция по штурму «Азовстали», были созданы все условия для выхода мирных жителей, если они там есть. Это очень важная поправка — если они там есть.

Поскольку 1400 с лишним морских пехотинцев вышли и сдались, значит, такая возможность у гражданских лиц точно есть, однако они не выходят. Соответственно, дальше получается следующая развилка — либо их там нет и все это дезинформация, скорее всего, так и есть… Либо те жители, которые там есть, по каким-то причинам какое-то количество находятся в заложниках, так как ранее в заложниках у нацистов находились мирные жители и в других городах.

Это основная карта, о которой они говорят и будут говорить. Ну и на уровне фейков будут раскачивать еще и другие истории, мы знаем от Минобороны, что идет подготовка создания новых и новых фейков, аналогичных краматорскому, фейкам в Буче, Ирпене и так далее. Поэтому здесь карта основная эта, дальше они придумают что-то еще. Стоит помнить, что у Зеленского есть очень высокая квалификация в профессии «пиарщик», он хороший пиарщик, он этим занимается, ну, а фейк, который он будет тиражировать завтра, думаю, мы завтра и узнаем.