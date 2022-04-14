Максимилиан Кларк: Я не решился выложить фото из мариупольской школы в Facebook*, потому что боялся, что на Западе меня назовут лжецом

Снимки фотографов, работающих на Украине, публикуют западные СМИ, однако подписи к этим работам дают не соответствующие действительности, а тех, кто пытается доказать правду, называют "пропагандистами", заявил британский фотограф-фрилансер Максимилиан Кларк

Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу "Украина.ру".

- Максисилиан, вы сделали страшный снимок мёртвой женщины с выжженой на теле свастикой, найденной в Мариуполе на отбитой базе украинских националистов. Какой была история фото?

— Я фотограф-фрилансер из Лондона. Я побоялся размещать эту фотографию в своём Twitter, и разместил её у себя в Telegram, потому что в Telegram у меня, в основном, русскоязычная аудитория.

Я побоялся размещать её на Facebook или Twitter, потому что меня бы назвали лжецом (на Западе — ред.). Меня уже много раз называли пропагандистом. На самом деле ещё 6 недель назад я был поваром, я гражданский человек, я выложил эту фотографию, и на меня сразу же начались нападки. Патрик Ланкастер: западные СМИ не захотели узнавать правду о шокирующем снимке из подвала мариупольской школы © Patrick Lancaster

Но фотография была реальной. Солдат показал нам эту женщину. Она была накрыта простынёй, они прикрыли её из уважения [к умершей]. Они подняли простыню. Это точно была женщина, она точно была обнажённой, и этот образ остаётся у меня в памяти… это ужасно.

- Некоторое время спустя Алексей Арестович, советник президента Украины, разместил у себя фотографию этой женщины, утверждая, что её якобы убили российские военные под Киевом…

— Да, я это видел.

- Обращались ли к вам какие-либо англоязычные журналисты или международные агентства, чтобы проверить правдивость заявлений Арестовича?

— Нет, никто. Но я повторяю, я, немного трус — я не разместил [фотографию] в Twitter, а только в Telegram, я побоялся, что меня будут «пропагандистом» называть. Сейчас я жалею об этом, я должен был сделать [фотографию] доступной для большего числа людей, потому что мы (сам Кларк и американский военкор Патрик Ланкастер — ред.) были в числе первых, оказавшихся там. Я не забуду этот момент никогда в жизни. И мне стыдно, что я мало кому показал эту фотографию. Никто ко мне не обращался.

Это было тело недавно скончавшегося человека, потому что оно не потеряло свой цвет. Похоже, что её убили совсем недавно. Солдат, который показал её нам, видимо, чувствовал отвращение к произошедшему, но он хотел, чтобы мы это увидели, поэтому он поднял простыню и показал нам её обнажённое тело. Зря я не распространил шире это фото, очень тяжёлое было впечатление от увиденного.

И да, это было в Мариуполе, и да, это была школа № 25. Я не знаю, откуда она (убитая женщина — ред.) была, каким психологическим или физическим мучениям она подверглась… Вокруг шеи у неё был обмотан полиэтиленовый пакет… её оставили обнажённой и умирающей в бывшем школьном подвале.

- Скажите, у вас были ещё какие-нибудь известные фотографии при освещении конфликта на Украине? И вообще, публикуются ли ваши фотографии в западных СМИ?

— Да, мои фотографии покупают два фотоагентства. Да, их публикуют различные агентства по всему миру. Наберите «Maximilian Clarke» в поисковике, и вы увидите, что мои фотографии широко публикуются, но подписываются не так, как бы я хотел, часто подписи не соответствуют действительности.

- А вы работали ранее в «горячих точках»?

— Я был год в Афганистане, но там, где я был, не было насилия, я работал с детской благотворительной организацией. Здесь, в Донбассе я был в 2014 году, и в 2015, в 2017, и сейчас. А всего 6 недель назад я был поваром в Лондоне.

- То есть это у вас вторая «горячая точка»?

— Я ещё был в Ираке 2 недели, но там не было насилия, это было на передовой с Пешмерга (курдские вооружённые формирования северного Ирака — ред.), действовавшими против ИГ (запрещена в РФ), но обстановка там была спокойной, я провёл там 2 недели, во время которых ничего не произошло.