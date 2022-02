Российская военная операция по демилитаризации Украины может закончиться уже через несколько дней полной капитуляцией ВСУ. Однако последствия этого события будут долгими и могут затянуться на десятилетия, считает белорусский политический аналитик Сергей Смирнов

Владимир Путин в телеобращении к гражданам сообщил, что в соответствии с Уставом ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, а также наказание военных преступников.

— По всей видимости военная стадия этого конфликта продлится несколько дней, и российская армия, несмотря на старания Вооруженных Сил Украины, быстро добьётся поставленных перед ней целей. Однако, хочу отметить, разгребать последствия кульминации затянувшегося российско-украинского противостояния нам предстоит ещё долгие десятилетия.

Война - момент истины © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of

Уже сейчас видно, что у каждой из сторон своя правда. Но после того, как перестанут приходить свежие военные сводки, этой «правды» в информационном пространстве станет ещё больше. Но партия мира, оказавшаяся сейчас на той и другой стороне в полном меньшинстве, от этого больше не станет.