Ранее президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам сообщил, что в соответствии с Уставом ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, а также наказание военных преступников.
— По всей видимости военная стадия этого конфликта продлится несколько дней, и российская армия, несмотря на старания Вооруженных Сил Украины, быстро добьётся поставленных перед ней целей. Однако, хочу отметить, разгребать последствия кульминации затянувшегося российско-украинского противостояния нам предстоит ещё долгие десятилетия.
Эта, безусловно, очень смелая военная спецоперация российской армии, нежно названная так для того, чтобы не произносить слово «война», помимо изменения всей конструкции мировой безопасности и серьёзных санкций, может привести к серьёзному расколу, как между тремя славянскими народами, так и внутри этих стран. Этот раскол в обществе особенно проявился после появления первых новостей о начале российско-украинской войны.
Уже сейчас видно, что у каждой из сторон своя правда. Но после того, как перестанут приходить свежие военные сводки, этой «правды» в информационном пространстве станет ещё больше. Но партия мира, оказавшаяся сейчас на той и другой стороне в полном меньшинстве, от этого больше не станет.