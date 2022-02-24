Территория Донецкой и Луганской областей будет очищена, но далее войска республик и российские части продвигаться не будут. Ситуация завершится переговорами, на которых Украина согласится выполнить требования РФ, но не факт, что будет их выполнять, считает журналист и политолог Виталий Третьяков

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Украина.ру.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

Комментарий Виталия Третьякова:

— Скорее всего, территория Донецкой и Луганской областей будет очищена, но далее войска республик и российские части продвигаться не будут. Падет ли режим на территории остальной Украины и свергнут ли Зеленского? Не знаю. Он настолько невнятен и насколько от себя не зависит, что тут возможен любой вариант. Тут нужно знать киевские слухи.

Будет ли построена дружественная Украина? Скорее всего, нынешняя ситуация завершится переговорами и те люди, которые будут представлять Украину на переговорах, пойдут на уступки России в части отказа от вступления в НАТО, возврата к нейтральному статусу и денацификации, но большой вопрос, что они это выполнят.

Если пункт о невступлении в НАТО еще можно как-то проконтролировать, вынудив их подписать соответствующую бумажку, то в части денацификации украинский политикум бандеровской идеологией заражен. Там есть истовые его сторонники. Их изменить нельзя, а если они останутся в парламенте и других властных структурах, то они будут влиять на ситуацию.

Вообще проблема Украины не решается одной этой операцией. Она решает только конкретную задачу по обеспечению безопасности ДНР/ЛНР и гарантирует не размещение натовской инфраструктуры на территории Украины, но вопрос будущего Украины она не решает. Возможно, произойдет ее распад. Во всяком случае, от бандеровщины путем переговоров не избавиться.