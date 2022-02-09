Украина выбрала худший момент, чтобы отдать свой суверенитет Западу, буквально за 10 лет до полного распада старого миропорядка. И украинский вопрос состоит в том, что делать с оружием, которым ее нашпиговал Запад, когда США оттуда уйдут, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Украина.ру

Ранее представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон воодушевлен недавними переговорами президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина. Она также отметила, что США выступает против немедленных санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», видя в самой угрозе их применения рычаг влияния на Россию.

- Дмитрий, они действительно готовы договариваться или пытаются нам заговорить зубы, чтобы потом совершить какую-нибудь пакость?

— К пакостям надо быть всегда готовы. Пакость может сделать любой. Во всяком случае, США могут сделать пакость и нам, и Пекину, и кому угодно. Чем хуже конкуренту, тем лучше им. Вопрос в другом, К сожалению, у нас буквально в одну строчку процетировали выступление вернувшегося из небытия советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана на NBC и Fox News, так вот перебил этот благостный фон Псаки от лица Белого дома.

Но во всяком случае, первая фаза этой дискотеки вокруг Украины заканчивается. Хотя понятно, что эта свистопляска вообще не об Украине (это все для лохов). Сейчас ведется очень сложная работа, визит Шольца в Вашингтон неслучаен. Не Украину с «Северным потоком-2» они там точно обсуждали, хотя журналисты закидывали их такими вопросами. Вся эта дымовая завеса нужна для того, чтобы люди не смотрели, куда нужно смотреть.

В Америке (а значит, и во всем мире) сейчас решаются два важнейших вопроса — вопрос о власти и вопрос о деньгах. Я сейчас не готов доложить, в каком состоянии сейчас находится их решение, потому что все хорошо запрятано. Но Салливан сказал, что это займет пару недель. То есть Россия не напала — уже хорошо.

- Кто бы сомневался.

— Да. Сейчас идут всякие сливы, что российские военные сомневаются нападать на Украину, и что они раздражены тем, что коварные планы России оказались в западной прессе. «Сорвался нежданчик». Если через пару недель ничего не будет, они скажут, что и разведка хорошо сработала, и что западные СМИ в лице CNN сорвали вторжение на Украину.

А то, что американские военные пребывают в Европу и почему на Украину поставляется так много оружия? Да вы вспомните, что с Афганистаном было. Туда последняя партия оружия прибыла еще в мае 2021 года, а сейчас это все осталось там. Трамп по этому поводу разорялся, что глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Нилли «чертов идиот». Так что вопрос в сроках.

Если более-менее будет понятна ситуация с базовой ставкой и действиями ФРС, а также с тем, какой из кланов в Вашингтоне рулит процессами, ситуация довольно быстро начнет приобретать форму. Никакого другого варианта у всей элиты США нет. Понятно, что надо отступать и сбалансировать единый Запад.

Сейчас начнется жесткое давилово европейский стран относительно того, кто из них достоин быть в альянсе демократии, начнется еще более жесткое давление на Индию. Тут не то, что Венгрия, Румыния и Греция под вопросом, но и Италия вне горизонта планирования, который, по словам Салливана, рассчитан на 30-50 лет вперед. Сейчас будут говорить о том, что Путин был в двух минутах от атаки на молодую и суверенную демократию, но единство Запада и грамотная позиция по «Северному потоку-2» (что он остается не под санкциями) его остановило.

Хотя понятно, что приехал Шольц и сказал, что у него народ по этому поводу нервничает, потому что сделка с демократами была, когда оставили «Северный поток», чтобы их политические противники не взяли власть. Он-то человек поживший, но у него за спиной Бербок рвет и мечет. Если несмотря ни на что газопровода не будет, правые будут считать, что сделка расторгнута, они будут претендовать на власть и возникнет правительственный кризис. Потому что Германией все равно управляет коалиция меньшинства, несмотря на трехпартийную коалицию. Там в любой момент «зеленых» могут слить.

Так что первый этап истерии вокруг «русского вопроса» прошел. И все это происходит на фоне паралича и полураспада госуправления. Если какая-то из группировок в США не возьмет власть, то это будет просто нечто. Там в этом смысле все плохо. И в Госдепе бардак, и с финсовой политикой. Минфину запрещено что-либо говорить, все сбрасывают на ФРС, а ФРС занимается только монетарной политикой экономии денег, деньги только выделяются на наркотики для малообеспеченных граждан «по программе неравенства». Черт и что и с боку бантик.

- Что же России со всем этим делать?

— Именно поэтому Россия и Китай именно сейчас выступили единым фронтом, чтобы они хоть как-то в чувство пришли. Потому что когда США с этими проблемами остаются в этих же границах влияния, они опасны для всего мира. Потому что когда много кланов имеют доступ к по-прежнему гигантским военным, финансовым и технологическим ресурсом (доллар похлеще всех авианосных группировок), они могут наломать дров.

Владимир Жарихин: истерия по поводу «вторжения на Украину» — подковерная битва Госдепа и Белого Дома © РИА Новости, Владимир Трефилов

Услышали они нас или не услышали — это упрощенное описание ситуации. Они знают, что мы знаем, что они знают. Весь вопрос был в том, смогут ли они себе на внешнем контуре выиграть время за счет беспрецедентного наката. Но оказалось, что у них даже 4-5 лет нет, поэтому надо решать уже сейчас эти два вопроса, кто у них рулит, и что будет с долларом. А для этого надо определиться с контурами будущего Запада. Поэтому так активны Шольц и Макрон, поэтому такая истерика в Восточной Европе.

Прибалтийским правительствам, например, никто ничего вообще рассказывать не будет. Им, конечно, приятно, что к ним приехало немного американских солдат, и что их якобы поддерживают. Но мир интересует только то, насколько им будет больно от трансформации долларовой системы, и кого возьмут в новую западную торгово-финансовую систему.

Все разговоры о том, что Россию и Китай можно проломить санкциями и истериками закончились. Тем более, что это давление все равно расценивалось как тактическое. Поэтому еще пару жестких заявлений еще будет, и на этом все закончится. Никаких договоров между Россией и США тоже не будет. Все это сведется к обсуждению в группах и каждый будет с ней занят своим делом.

- Есть ли какие-то конкретные группы, которые обогатились на этой истерии по поводу вторжения?

— Нет. Наоборот, они тратили средства на борьбу друг с другом. Что толку обогащаться, когда непонятно, в чем деньги хранить. У коммерческих корпораций всегда ставят вопрос, нужно ли заниматься им прибылью или долей рынка, так вот они сейчас занимаются долей рынка. Им важно четко и ясно обозначить, кто чем рулит. Это главное, чем они заняты. Потому что речь идет об освоении последних активов штатов в 10-12 триллионов при инфляции в 10-12%. Это очень приличные деньги.

Ясно, что западный блок будет еще меньше, чем сейчас. Он будет перебалансирован в сторону индо-тихоокеанского региона. Но каким он будет, решается сейчас. Когда всем все стало понятно, они убрали Блинкена и уже никто не говорит о решительных санкциях и об ответе. Все говорят, что санкции введем, Путин будет страдать, но ситуацию мы не изменим.

Украина в этом смысле пожинает плоды иллюзий. Грубо говоря, она выбрала худший момент, чтобы отдать свой суверенитет Западу, буквально за 10 лет до полного распада старого миропорядка.

Война, выборы и челночная дипломатия Европы © REUTERS, Michele Tantussi/Pool

- Наши отношения с Китаем — это больше чтобы их попугать, или там действительно сложится долгосрочный союз?

— Я всегда называл наши отношения с Китаем «стратегическим взаимопониманием». Не зря Владимир Путин говорил, что наши отношения с Китаем эталонными, потому что мы разные экономически и цивилизационно, но мы можем торговать и не рассматривать друг друга как угрозу. И когда другая цивилизация говорит, что вы либо с нами, либо весь мир в труху, мы вместе говорим, что это ерунда.

Все эти китайские слова, что «это больше чем союз» — это все витиеватые иероглифы. Военный союз предполагает единое военное командование, хотя военно-техническое сотрудничество у нас серьезное, в частности, система раннего предупреждения о пусках. Но это даже не ОДКБ.

Мы сказали другой цивилизации, что в 21 веке вести себя надо не так. И это их как раз и бомбит. Они хотели, чтобы Россия и Китай стали союзом изгоев, но они столкнулись со зрелым цивилизационным сотрудничеством, которое показало, что мировое сообщество не вы, а мы. И именно такое поведение в последний момент заставило заколебаться правительство Моди, потому что был анонсирован блок QUAD (Индия, Австралия, США, Япония), а теперь про него не слышно. Моди пошел думать. Если Индия отпадет от этого блока, то получится, что формируется дискредитированная группа западных государств, противостоящее мировому сообществу.

Сам по себе союз России и Китая еще ничего не значит. Экономически это 25% мирового ВВП (у США и Европы их гораздо больше), в военном плане это тоже меньше, чем СССР против НАТО. Боеспособность китайской армии весьма условна при всей ее численности и вооруженности. Вопрос также не в том, чтобы Китай помог нам справиться с санкциями, а в том, чтобы нас самим было плевать с высокой башни на все эти санкции. Мы говорим о продовольственной безопасности. А как же проводниковая или производственная безопасность? Над этим еще работать и работать.

- Нужно ли нам требовать от Казахстана или Киргизии, чтобы выгнали со своей территории американские НКО и биолаборатории? Или сейчас в это лезть не стоит, и они сами уйдут?

— С этим надо разбираться. Я не военный эксперт и не знаю, что там стоит, а что не стоит. Я разговаривал с тремя, и у них три разных мнения по этому вопросу. Но есть гораздо более широкий императив, что все, что происходит в нашем ближнем зарубежье, мы должны взять под контроль.

Биолаборатории — это неприятно, но нас должны волновать другие безобразия, которые там происходят. С завидной регулярностью два члена ОДКБ стреляют друг в друга на границе. Слава Богу, в этот раз без бронетехники и тяжелой артиллерии. Это что за ОДКБ такое? И таких задач очень много.

Но для этого недостаточно стукнуть кулаком и продемонстрировать вооруженные силы РФ. Необходимо цивилизационные и идеологические вещи прорабатывать и предъявлять их миру. Предъявлять стратегию роста, объяснять, кто мы. На этом направлении работы немного. До недавнего времени было достаточно просто говорить, что мы не Запад, но этого «мы не они» явно недостаточно. В этом направлении работа и пойдет. Потому что устраивать неприятности мировому гегемону, чтобы потом не предъявить стратегию роста — это был бы замах на рубль, а выстрел на копейку. Как раз именно этого следует ожидать. По крайней мере, мне бы этого хотелось.