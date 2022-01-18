На Украине есть патриотическая часть командования армии, которая точно не хочет полномасштабного конфликта с Россией, прекрасно понимая, чем это закончится. Но их усилий для предотвращения войны точно недостаточно, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Военный эксперт Владимир Евсеев: войну России с Украиной могут спровоцировать лишь США © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру

Ранее в Кремле назвали чрезвычайно опасными заявления из Лондона и Вашингтона о возможности поставок на Украину вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), отметив что подобные шаги будут способствовать росту напряженности в регионе.

- Владимир Валерьевич, могут ли они действительно поставить на Украину такие комплексы, для противодействия которым нам потребуется привлечь много сил, средств и внимания?

— Что касается Великобритании, то речь шла о различного рода комплексах, но я не слышал, чтобы они говорили именно про ПЗРК. Это больше американский вариант, у которых есть «Стингеры». Но «Стингеры» имеют определенное ограничение по высоте перехвата, это порядка 3 км. По маловысотным целям они могут работать.

Но с учетом того, что все, что попадает в Украину, может всплыть, где угодно, и украинцы умудрились засветиться даже во время событий в Казахстане, то я бы не исключал, что поставленное им оружие может засветиться в местах вооруженных конфликтов. Подобное уже имело место.

Если США и Великобритания хотят поставить Украине это оружие, то они берут на себя гарантии того, что оно не появится в других местах. Я бы на их месте такую ответственность брать не стал, учитывая уровень коррупции в ВСУ и желание отдельных ее представителей заработать денег. Эти ПЗРК могут перепродать радикальным исламистам, которые в дальнейшем их используют против гражданской авиации.

То есть США в угоду своим целям совершенно не учитывают, что они усугубляют проблемы борьбы с терроризмом.

- Сейчас обсуждается версия, что Зеленского может свергнуть военная верхушка, которая до сих пор либо ориентируется на Москву, либо очень боится полномасштабного конфликта с Россией. Есть ли в руководстве ВСУ адекватные люди и настолько вероятен такой сценарий?

— Тут надо говорить не о пророссийской, а о патриотической части командования ВСУ, которая точно не хочет полномасштабного конфликта с Россией, прекрасно понимая, чем это закончится. Но их точно недостаточно. Должна быть связка между ними, подавляющим числом украинскими олигархами и патриотической частью ВСУ, которые могут осуществить переворот.

Насколько это реально? Зеленский это тоже понимает и лишний раз обострять ситуацию не будет. Его борьба с олигархами может привести к тому, что его попытаются отстранить от власти. Все будет зависеть от деятельности Зеленского по борьбе с олигархами, а не наличием патриотов в рядах ВСУ.

Если Зеленский пойдет на определенного рода уступки олигархам, то вероятность такого сценарий будет не очень большая. Скорее всего, он не пойдет на излишнее обострение отношений с Ахметовым или Пинчуком.

- Некоторые военные эксперты посетовали на то, что Россия после миротворческой операции ОДКБ не стала требовать от Казахстана размещение на его территории группировки или военной базы для защиты, например, от талибов, которые могли бы пройти в республику вдоль Каспия. Есть ли во всем этом смысл с военной точки зрения?

— Потенциально Россия может разместить военную базу на юге Казахстана. Но, наверное, это будет не в ближайшую перспективу. Сейчас Россия на территории Казахстана и так имеет военные объекты. В случае необходимости она может оказать помощь Казахстану так, как это было сейчас, когда были введены миротворческие силы ОДКБ. На данном этапе этого достаточно.

Что касается талибов, то пока они не нападают на страны Центральной Азии. А если это будут не талибы, а радикальные исламисты в составе «ИГИЛ» (террористическая организация запрещена в РФ), численность которых может вырасти от 4,5 до 10 тысяч? Так что теоретически такое решение возможно, но пока его принимать не будут.

Пока мы исходим из возможности сил ОДКБ.

- А как вы в целом оцениваете перспективы этой организации?

— Эффективное использование миротворческих сил ОДКБ — это было позитивно. Оно будет способствовать укреплению этой организации, перед лицом которой стояли огромные вызовы в прошлом году. Это нарушение территориальной целостности Республики Армения и майский конфликт между Таджикистаном и Киргизией, двумя членами ОДКБ. Поэтому операция в Казахстане — это большое достижение. Оно будет способствовать более активному сотрудничеству между Россией, Белоруссией и Казахстаном по линии ОДКБ.

- Насколько фактор ядерного оружия может обезопасить мир от полномасштабной войны и какова вероятность сценария, что страны откажутся применять именно его, но будут использовать все остальное?

— До тех пор, пока США пытаются доминировать, это останавливает мир от ядерной войны, потому что Штаты не могут нанести разоружающий ракетный удар из высокоточного оружия ни по нам, ни по Китаю. Речь идет именно об этом, а не о том, чтобы воевать с радикальными исламистами.

Может быть, ситуация изменится, но пока попытка США и их союзников сохранить свое доминирование в мире — это большая проблема. Я не вижу возможности ликвидации ядерного оружия. Тем более, что оно есть у ядерных держав. Оно есть у Пакистана, Израиля и Северной Кореи, у каждого из которых есть свои причины иметь ядерное оружие.

Но ядерное оружие может появиться и у других государств, и США этому активно способствуют. Создавая AUKUS, Штаты фактически могут передать Австралии оружейный уран в виде ядерного оружия, что ставит под сомнение статус Австралии как безъядерного государства. Также, рассматривается вопрос о создании ядерной подлодки в Республике Корея. Пока неясна степень обогащения урана, которая будет использоваться в виде топлива этой подлодкой. Иран увеличивает запасы урана, обогащенного до 60%, до 20 килограмма.

Деятельность США ведет к развалу идеи о нераспространении ядерного оружия, поэтому Россия и Китай не могут пойти на его ликвидацию.