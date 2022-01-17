Сергей Чекмаев: Спецназ США получил задание лететь в Донбасс...

Скоро появится новая компьютерная игра Broken Arrow. Она даст всем желающим возможность поиграть, например, в войну между НАТО и Россией на территории ЛДНР. О том, что она из себя представляет и какова цель создания, интернет-изданию Украина.ру рассказал писатель-фантаст Сергей Чекмаев

Помимо всего прочего он сценарист, литературный редактор. Автор сценариев к сериалам, документальным фильмам и видеоиграм. Руководитель сценарной секции Союза Литераторов РФ.

- Сергей, вы, писатель, по договору с одной из западных фирм, которые занимаются разработкой компьютерных игр на военную тематику, пишете сценарий войны между США и Россией на территории Украины. Вы получили такой заказ, потому что сегодня эта тема очень актуальна в Европе, и все только и говорят о предстоящих боевых столкновениях между НАТО и Россией из-за Украины?

— Не совсем так. Сценариями я занимаюсь очень давно, поэтому совершенно не удивился, когда ко мне обратилась игровая студия с предложением о сотрудничестве. Но компания-разработчик — наша, российская — Steel Balalaika. Из названия, думаю, можно сделать вполне четкий вывод о национальной принадлежности. Но западные фирмы действительно присутствуют: у коллег европейский издатель, известный в широких кругах военных геймеров Slitherine Software.

Поправка номер два: игра совсем не о войне между США и Россией, это лишь один из сценариев гипотетических военных конфликтов будущего.

- Тогда расскажите поподробней, что это за игра?

— Это классический варгейм в реальном времени, только на современный лад — с хорошей графикой, точными моделями техники и продуманной тактикой компьютерного противника. Ведь что такое варгейм? Довольно узкий поджанр стратегических военных игр, который имитирует вооруженные столкновения на экране компьютера. Или на игровом поле настолки, не суть важно.

Главное отличие варгеймов — исключительно военная составляющая, без экономики, дипломатии и геополитики, в отличие от, скажем, глобальных стратегий типа Civilization. В отечественной игровой прессе проскочила довольно оригинальная характеристика: «Если же вы, начав игру, уже имеете военную технику, количество которой убывает в процессе боев, это чистая wargame». Ничего строить и развивать не придется, только воевать.

Принято считать, что прообразом таких игр послужили командно-штабные учения еще в прусской армии XIX века, а то и знаменитый индийский предшественник шахмат — чатуранга.

Если упрощать, любой варгейм — это такие многосторонние шахматы с кучей фигур, но не выдуманных, с искусственными правилами и ограничениями, а с аутентичной исторической эпохе техникой и реальными штатом армейских подразделений. Известные примеры: Blitzkrieg, Close Combat, Wargame Red Dragon и т.д.

Broken Arrow («Сломанная стрела») — термин из американского военного сленга, который означает инцидент с ядерным оружием без риска глобальной атомной войны. ЧС с таким грифом не так уж редки, только официально Пентагон признал более трех десятков. Многие, наверное, помнят одноименный фильм 1996 года с Джоном Траволтой.

Так что даже из названия понятно: игра эмулирует современные военные конфликты БЕЗ применения ядерного потенциала — только с использованием конвенциональных вооружений.

- Какие войны (между кем и кем) еще предполагаются в игре, между какими странами и почему?

— Кроме уже упомянутого конфликта между США и Россией в игре планируется немало различных сценариев — например, Индия и Пакистан, Китай и Тайвань, Армения и Азербайджан, Иран и Израиль. Собственно, сама игра Broken Arrow, ее «движок», как принято говорить в среде разработчиков, способен моделировать войны с участием любых современных армий. От ядерных держав или вечных нейтралов типа Швейцарии до йеменских хуситов и суданских повстанцев.

То есть Broken Arrow фактически становится чем-то вроде тестового полигона гипотетических военных конфликтов ближайшего будущего. Любой желающий может, сидя в удобном кресле, столкнуть в виртуальном пространстве вооруженные силы разных государств и посмотреть, к чему это приведет.

Оценить разрушительные последствия и немножко умерить собственный оголтелый милитаризм. Такая своего рода прививка для «диванных военов». Или хотя бы песочница — пусть развлекаются в игре, а не требуют ввода войск в реальности.

- Кто и почему будет потребителем этого продукта?

— Все игры поджанра варгейм рассчитаны на довольно многочисленную прослойку домашних милитаристов. Любителей военных игр, которые хотят почувствовать себя наполеонами, жуковыми или монтгомери. В шутку такие проекты иногда называют «военным порно».

Только вместо пиксельных фигурок на карте с классическими шестиугольниками Broken Arrow привлекает действительно качественной современной графикой и реалистичными моделями техники, которая либо уже состоит на вооружении армий мира, либо поступит в самое ближайшее время. К примеру, в арсенале игрока в миссии за Россию — новейшие танки Т14 «Армата» и многофункциональные истребители Су-57.

Другой вопрос, что и разработчикам, и лично мне, как сценаристу, важно донести нашу точку зрения на так называемые «ограниченные военные конфликты». Не просто дать возможность «поиграть в солдатиков» и реализовать полководческие амбиции, но и подбросить игрокам пищу для размышлений. Сейчас мы чуть ли не из каждого утюга слышим накаченные милитаризмом высказывания про сдерживание и контрсдерживание. Особенно стараются наши уважаемые партнеры из НАТО.

- А как представлена украинская тема и тема войны в Донбассе?



— По сюжету украинской кампании в игре американские кураторы решают поддержать Киев «патрульными облетами спорной территории». Сначала — разведывательной авиации, а потом и ударной, с ядерными боеприпасами на борту.

Для «сдерживания агрессии», именно в той риторике, что мы слышим ежедневно. Разумеется, любая подобная операция не застрахована от случайностей, и чем сильнее градус эскалации, тем вероятнее чрезвычайное происшествие с непредсказуемыми последствиями. Не зря же игра называется Broken Arrow.

Бомбардировщик терпит аварию и падает на территории, контролируемой народными республиками. Разумеется, американцы не могут оставить новейший самолет да еще с ядерным оружием непризнанному государству. К тому же понятно, что российские технари тоже не упустят случая покопаться среди обломков.

Спецназ США отправляется к месту катастрофы для эвакуации всего, что можно открутить, и уничтожения того, что нельзя. Конечно, им не до сантиментов, у них приказ. Происходит боестолкновение, гибнут военные с обеих сторон и мирные жители, а Россия получает стопроцентные доказательства участия американских солдат в боях на стороне ВСУ. Маховик раскручивается стремительно и втягивает в бой все новые и новые силы.

Мы добавили в историю своего рода предупреждение: ребята, эскалация не умеет останавливаться — однажды полыхнет. Если уж так хочется, играйтесь в солдатиков на компьютере. Как пишут в титрах роликах на Ютубе: «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их самостоятельно!» Надеемся, что нас услышат.