В случае наступления украинской армии Народная милиция ДНР сможет дать отпор врагу пусть и ценой больших потерь, считает лидер общественной организации "Русские социалисты Новороссии" старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин

- Александр, западная пресса практически каждый день пишет о том, что вот-вот Путин нападет на Украину и отберет, как минимум, у нее Донбасс. Какая сейчас обстановка в Донецке, в ДНР и на передовой? Чувствуется ли дыхание войны? Какие разговоры и слухи в связи военной темой циркулируют в городе?

— Если учесть что Донецк находится в тактическом окружении уже с 2014 года, то можно сказать что ситуация в Донецке стабильная и привычная для его жителей. Если отъехать от окраин буквально километров на пять, то войны как бы и не чувствуется и о ней напоминают только следы от обстрелов почти восьмилетней давности.

Если же брать ДНР в целом то, конечно же, ситуация на линии соприкосновения остаётся напряжённой и связано это в первую очередь с постоянными провокациями со стороны украинских правительственных войск, и чувствуется это в первую очередь в тех районах и населённых пунктах, которые не исчезают из отчетов пресс-службы нашей армии. Это и Горловка, и прифронтовые районы Донецка, и, естественно, южный фронт.

- Какова сейчас ситуация в войсках? Что говорят твои знакомые солдаты и офицеры о настроениях в окопах? Как ты оцениваешь обороноспособность Народной милиции ДНР? Сможет ли она дать отпор врагу в случае его наступления?

— В войсках, конечно же, чувствуется кадровый недобор. Также не хватает различного рода оборудования, но при этом чувствуется высокий боевой дух и стремление отстоять свою землю, а для тех, кто в результате военных неудач 2014-го года был вынужден оставить свои дома, покинуть свои города перед лицом наступающего противника, ещё есть и чувства реваншизма, стремления освободить родные населённые пункты изнывающие под украинской оккупацией.

Лично я считаю, что в случае наступления украинской армии мы сможем дать отпор врагу, пусть и ценой больших потерь среди как мирного населения, так и среди военных.

Ибо не смотря на многие социальные проблемы внутри нашей молодой республики, наступление войск киевского правительства сплотит вновь наш народ и вызовет волну патриотизма, а ветераны народного ополчения ушедшие по тем или иным причинам из армии на протяжении действия "минских соглашений" потянутся длинной вереницей в военкоматы.

При этом не стоит забывать и про огромное количество русских добровольцев, готовых прийти на помощь молодым республикам Новороссии в случае обострения на фронте.

-Что на фронте говорят о турецких Байрактарах и американских Джавелинах, которые есть на вооружении у украинской армии? Насколько это в глазах донецких военных грозное оружие, способное пробить брешь в обороне ДНР? Чем на него может ответить Народная милиция ДНР?

— Конечно, турецкие Байрактары и американские Джавелины в первое время активизации боевых действий принесут немало неприятностей нашим войскам. Но как шутят ополченцы первой волны, то, что появляется у украинской армии, через некоторое время обязательно появится и у наших солдат.

К тому же на заводе "Топаз" остались мощности способные создавать мощные системы РЭБ, и поэтому системы, позволяющие эффективно противостоять новейшим ударным системам вооружения, ориентированы на радиоуправление.

Мы также не забываем о резких заявлениях российского МИДа, который предостерегает Украину от активизации боевых действий, прозрачно намекая, что Россия окажет всестороннюю поддержку молодым республикам Новороссии. Поэтому я уверен, что как только Байрактары появятся над городами и поселками ЛДНР, небо покроется "Пеленой" (российская наземная система постановки помех — прим.).

- Есть ли сегодня в рядах Народной милиции ДНР добровольцы из других стран? Если да, то много ли их? Какие страны они представляют?

— Без сомнения добровольцы из других стран есть практически в каждом подразделении Народной милиции ДНР, но точное количество определить их я не могу, чтобы либо не завысить их процент по отношению к местными, либо чтобы не занизить.

Но, на мой взгляд, их процентов десять-пятнадцать от общего числа военнослужащих. Большинство из них это граждане России, а также стран СНГ. Но есть добровольцы и из стран Европы, Северной и Южной Америки.