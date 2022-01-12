Фактор российско-европейского трубопровода становится важной частью внутренней политики США, рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 января заявила, что Штаты ведут работу по замедлению сертификации «Северного потока-2», а помогает им в этом нынешний кабинет министров ФРГ.

«То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Действующее правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — сказала Нуланд.

- Игорь, что, по-вашему, это означает? Для чего может быть нужно такое признание?

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

По сути американцы говорят: ничего они там не руководствуются своими законами, собственные законы нарушают, а руководствуются нашей политической волей. То есть, мы, американцы, заставляем их тормозить сертификацию.

Неизвестно, сказала Нуланд правду или нет, тем не менее, это со стороны Соединенных Штатов такая откровенная «подстава» немцам. Власти ФРГ заявляют, что, мол, мы тут все по букве закона, просто надо чтобы вы перерегистрировали дочернюю компанию «Газпрома» Nord Stream 2 AG на немецкой территории, и тогда мы продолжим процесс сертификации. А американцы заявляют, что все это ерунда, вранье, никакой перерегистрации не нужно, просто немцы специально затягивают процесс сертификации в угоду США.

Это довольно странно, потому что до этого администрация Байдена пыталась выстроить хорошие отношения с Берлином, а тут они немцев откровенно подставляют.

- А что насчет призывов Вашингтона наказать Россию за использование энергетики в качестве оружия?

— Поразительно, насколько легко американцы признают, что они политизируют европейскую энергетику — хотя до этого десятилетиями говорили, что это Россия политизирует энергетику и использует ее как оружие, и что делать этого якобы нельзя ни в коем случае.

«Северный поток — 2»: Сертификация оператора проекта приостановлена, а немецкий суд окончательно отверг претензии экологов к газопроводу © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В частности, тут открыто можно сказать, что Польша как некий проводник интересов Соединенных Штатов в Европе намерена оспорить решение о сертификации «Северного потока-2» в суде, если оно будет в пользу «Газпрома». Соответственно, ФРГ выгодно так провести сертификацию газопровода, чтобы потом в суде было проще отстаивать свою позицию.

- Но зачем опытный дипломат, фактически второй человек в Госдепартаменте США, позволяет себе делать скандальные заявления, которые откровенно вредят отношениям с Европой?

— Логика заявления Нуланд — что они борются против «Северного потока-2» и уже достигли в этом некоторых успехов, затянули сертификацию и так далее — говорит о том, что ее слова стали следствием внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах.

Мы видим, что зачастую «Северный поток-2» становится разменной монетой в торгах между демократами и республиканцами по внутренней политике. Например, сенатор Тед Круз, который специализируется на антироссийских санкциях и в частности противодействию «Северному потоку-2», уже много законопроектов против этого трубопровода придумал, и их всех не допускали до голосования.

И вот недавно случился такой размен: демократы согласились выставить на голосование один из его законопроектов, а за это он не будет блокировать назначение ряда чиновников, которые важны для администрации Байдена. Сейчас Байдена очень активно критикуют за то, что он якобы уступает Путину тут и там, и в частности плохо борется против «Северного потока-2». Вполне возможно, что Нуланд пытается показать, что все с точностью до наоборот: вот, мы боремся, уже добились задержки сертификации и так далее.

- Что означает для Европы замедление сертификации Северного потока-2?

Парадоксы мировой энергетики: чем злее враги России, тем выше цены на газ © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Северный поток-2» мог бы помочь поставлять больше газа в Европу ежесуточно, что было бы очень нужно европейцам уже в этот отопительный сезон. У них маленькие запасы газа в хранилищах, и поэтому им нужно больше газа импортировать ежесуточно. Но раз принято такое решение, то все, в эту зиму кризис будет только усугубляться, потому что подземные хранилища будут истощаться и нужно их будет заменять текущим импортом, а возможностей для текущего импорта не так много.

Поэтому я думаю, что конец января и особенно февраль-март будут самым кризисным периодом. Если не будет особенно теплой погоды, то дефицит газа в Европе будет ужесточаться и цены будут расти.

А если еще и морозы в конце февраля-марте ударят, то это приведет к печальным последствиям. Придется вводить чрезвычайное положение, отключать ряд потребителей от энергоснабжения и теплоснабжения, сохраняя подачу только населению. Для европейцев это невыгодный сценарий.