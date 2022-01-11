Власть Казахстана старательно отталкивала от себя русскоязычное большинство, заигрывая с националистами. И, в конечном счете, развязала руки националистам, которые ее пытались свергнуть, считает глава «Евразийского аналитического клуба» Никита Мендкович

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Украина.ру

- Никита, сейчас наверное это уже не так важно, но с чего вообще началась эта дестабилизация в Казахстане? Это была классическая цветная революция, или это были внутриклановые разборки, которые потом переросли в массовые беспорядки и погромы по всей стране?

— Это была попытка цветной революции. Базу ее составляли вполне нейтральные социальные протесты против резкого скачка цен на газ. Но буквально через пару дней эту протестную волну попытались оседлать представители контролируемых Западом политических группировок, которые вначале трансформировали протест в политические акции по всей стране, а затем устроили кровавое преступление в Алма-Аты, фактически разграбив город.

Они попытались создать вооруженные отряды, чтобы затем начать гражданскую войну в Казахстане. Судя по всему, ситуация должна развиваться по ливийскому сценарию. К большому счастью этих трагических событий в Казахстане удалось избежать, в том числе, благодаря поддержке ОДКБ.

- А какую роль в событиях сыграли спецслужбы Великобритании и Турции?

— Без всякого сомнения, определенную роль играли спецслужбы США и Великобритании. Исполнителями этих беспорядков, этой попытки цветной революции было три организации. «Демократический выбор Казахстана», запрещенная в Казахстане, группировка «Оян, Казахстан», и так называемая «Демпартия».

Эти три организации участвовали в беспорядках. Очень многие представители этих групп имели тесные контакты со спецслужбами Великобритании и США.

Судя по имеющимся материалам, группировка «Оян, Казахстан», фактически создавалась под прямым контролем оперативников ЦРУ.

- Как так получилось, что все могущественные силовые структуры Казахстана просто проспали формирование вооруженных отрядов, и можно ли это объяснить только предательством внутри КНБ и внутри МВД?

— Я считаю, что здесь наполовину идет речь о предательстве. На это указывают в том числе уже происходящие аресты в силовых структурах, в том числе, по прямым обвинениям в измене. Это указывает на то, что в заговор, помимо названных мной контролируемых США партий, были вовлечены некоторые казахские силовики.

Кроме того, речь идет о достаточно низком профессионализме силовых структур. Это очень ярко показывает недавний эпизод с кыргызстанским пианистом, когда человека задержали уже после беспорядков и объявили безработным, которого якобы за двести долларов подговорили участвовать в беспорядках.

Судя по всему, эти показания были получены под давлением, и здесь речь идет не только о том, что это является преступлением, но и о том, что спецслужбы Казахстана, получая подобные фиктивные признания, не удосужились выяснить, кто реально сидит перед ними. Потому что это достаточно публичный и известный человек. Просто поискав его имя и фамилию в сети, можно было узнать, что он очень известный в Кыргызстане джазмен.

Все это показывает, наравне с самим ходом беспорядка, который очень долго не удавалось подавить или хоть как-то канализировать, что силовые структуры в Казахстане очень слабые. Несмотря на то, что в них вкладывались очень большие средства, несмотря на то, что для их тренировки привлекались западные советники, и Казахстан даже вовлекался ими в некоторые зарубежные миротворческие миссии, факт оказался фактом. Силовики оказались небоеспособны в условиях цветной революции.

Во многом это повторяет известный нам афганский опыт, где двадцать лет американцы строили армию, и ничего не построели.

В данном случае Казахстан к счастью, частично пользовался российской поддержкой, поэтому оказался даже несколько более боеспособен, чем их афганские коллеги.

- Токаев заявил, что антитеррористическая операция завершится в ближайшее время, а вместе с ней завершится миссия ОДКБ. В состоянии ли он окончательно справиться с этими беспорядками, или это все растянется на неопределенный срок, когда в разных регионах страны будут отлавливать разные ячейки?

— Пока сказать сложно, потому что этого пока не знают действительно и сами силовики. Наиболее острую фазу беспорядков удалось сбить. Насколько мне известно сейчас — прекратились уличные бои с применением огнестрельного оружия в Алма-Аты.

Тем не менее, сколько еще сил и времени потребуется на ликвидацию ячеек, потому что не менее двух тысяч единиц огнестрельного оружия, в том числе, со складов МВД, ушло в неизвестные руки в ходе беспорядков.

Решающие дни. Казахстан в шаге от катастрофы © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

- Связь с Казахстаном сейчас установить очень сложно. Если ли у вас информация, как себя чувствуют люди в бытовом смысле?

— Связь нестабильна, но мне удается поддерживать ее с моими знакомыми и друзьями. Ситуация во многом зависит от города, потому что Алма-Аты был фактически разрушен радикалами. Разграблена большая часть бизнес-учреждений, подожжены многие административные учреждения. Очень много жертв среди мирного населения. В том числе, убитых в ходе разбойных нападений этими радикалами из числа протестующих.

Можно сказать, что общество в стране испугано. Даже те, кто был противниками власти и первоначально выходил на акции, увидели, насколько большая проблема, насколько большая угроза возникла.

Потому что события 4-6 января показали, что эффективную помощь, обеспечение безопасности, силовые структуры оказать не могут.

Государственный аппарат оказался парализован и дезориентирован. Индивид — оказался наедине с толпой погромщиков. Это очень многих напугало и отрезвило во многом тех, кто изначально поддерживал беспорядки. Ведь была масса случаев, те, кто поддерживал те же самые выступления в Алма-Аты, были ограблены сами, несмотря на все сочувствие этому протесту.

Подчеркну — я не хочу осуждать именно саму идею протестовать. Власть в Казахстане допускала очень серьезные ошибки, в том числе, благодаря этому и стало возможно это развитие событий.

Власть Казахстана старательно отталкивала от себя русскоязычное большинство, пророссийское большинство, заигрывая с националистами. И, в конечном счете, развязала руки националисты, которые её пытались свергнуть.

Поэтому протест, высказывание возражений, критика, даже попытка как-то эволюционно сменить правительство — это здравые действия. Но то, что произошло — это погромы и попытка цветной революции, это не имеет никакого отношения к политическому процессу.

Это во многом справедливо Токаев охарактеризовал как внешнюю агрессию. Политический кризис, инспирированный извне.

- Даже если предположить, что Токаев справится с этой ситуацией, то как впоследствии будет развиваться политическая система Казахстана, как будет экономически сглаживать ущерб от потрясений? И есть ли вообще будущее у казахстанской государственности?

— Я бы не стал ставить крест на будущем казахстанской государственности, потому что у нее есть самое главное богатство любой страны — это народ. Умные, талантливые, работящие люди, которых в Казахстане много миллионов.

Да, там есть радикалы, есть маргинальные типы, которые присоединились к этим акциям. Но большинство казахстанцев — нормальные люди, которые хотят трудиться, которые хотят и могут жить лучше, чем живут сейчас.

Как будет действовать правительство в новых условиях — не очень понятно. На мой взгляд, из этого кризиса должны быть сделаны определенные выводы. Ликвидирована проамериканская партия во власти, в том числе, занимавшая некоторые министерские кабинеты. И должен быть начат пересмотр политики.

Очевидно, что в этих условиях сотрудничество с США и НАТО для Казахстана — это прямая угроза государственной безопасности и государственного строя. Это показала попытка цветной революции.

На коммерческой основе, после случившегося, после многочисленных забастовок прошлого года, очень сложно будет получить какие-то инвестиции. Вне страны очень многие считают, что экономика Казахстана и политическая система — в глубоком кризисе.

Поэтому для дальнейшего развития Казахстану потребуется помощь, сотрудничество евразийских союзников. Это должно означать пересмотр политических приоритетов, отказ от так называемой многовекторности и переход к более реалистичной внешней политике, основанной на четком понимании, кто друг, кто враг. Кто оказался рядом и помог в трудную минуту, а кто пытался прикончить.

- Мы — издание «Украина.ру», поэтому немножко затронем и украинские факторы этой истории. Находящийся в Киеве оппозиционер Мухтар Аблязов действительно стоял за этими протестами, или он сейчас больше пытается примазаться и пропиариться?

— Скажем так. Его группировка была одной из тех, кто оседлывал протест. Прежде всего, именно Аблязов и его люди создавали сеть интернет-площадок в социальных сетях, мессенджерах, которые использовались для координации протеста.

«Где Назарбаев?» В Казахстане раскроют новые детали сорвавшегося госпереворота © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Поэтому можно сказать, что Киев использовался в данном кризисе как площадка для модерирования, для администрирования акций протеста.

Подчеркну — это не означает, что Аблязов единолично и полностью контролировал протест, но он готовился к нему, и он наравне с другими, названными мной организациями, пытался придать ему не социальный, а политический контекст. Так, чтобы отрабатывать требования своих американских заказчиков.

- Неонацист Дмитрий Корчинский призвал формировать отряды добровольцев, которые будут отправлены в Казахстан для борьбы с правительственными войсками и силами ОДКБ, Есть ли у них техническая возможность переправить их туда?

— Понимаете, техническая возможность переправить нескольких людей в другую страну сейчас есть в любой точке мира — это называется «глобализация». Но сам факт подобных угроз, я думаю, должен быть учтен и российскими и казахстанскими спецслужбами.

Уже не раз были попытки терактов, в том числе, непосредственно, осуществляемых спеслужбами Украины на территории России. Это дело Сенцова, это некоторые другие диверсии в Крыму и не только.

Сейчас продекларировано желание перенести подобную практику на территорию Казахстана. Я думаю, это опять-таки повлияет на взаимоотношения Казахстана и Украины. Потому что фактически Украина была площадкой для агрессии против Казахстана, а теперь ее хотят использовать как базу для осуществления терактов против Казахстана. Я думаю, руководство страны сделает из этого выводы.

- Есть такой прогноз, что в случае краха Украины, России придется брать под контроль всю, или часть ее территории. Насколько в этом смысле применим опыт событий в Казахстане и операции ОДКБ?

— Ситуация в Казахстане при всем негативе последних дней все же гораздо лучше, чем на Украине. Там нет накопленного такого большого потенциала конфликта. Там все же есть государственные институты, пусть ослабленные американским вмешательством и американской агентурой, которую допускали во власть. Но, тем не менее, там есть определенный внутриполитический компромисс, есть институты, которые пользуются тем или иным доверием общества.

Что касается Украины — там по сути этого нет. Поэтому если сейчас на Украине произойдет крах режима, который держится во многом на американских штыках и американских долларах — на начальном этапе почти наверняка повторится ситуация Афганистана, когда на всех не будет хватать самолетов, чтобы сбежать из страны. Потом нужно ждать самых деструктивных процессов.

Разумеется, я не могу желать такого не украинскому народу, ни, тем более, России. Потому что Россию ни в коем случае не радуют какие-то проблемы на своей границе, и необходимость решать их своими силами. У нас в России, извините, своих дел внутри хватает. Хотелось бы обойтись без этого.

Но если территория Украины станет площадкой для прямой угрозы, прямой агрессии с ее стороны для России — придется защищаться, что ж тут делать, жить-то хочется.

- Как вы полагаете, есть ли сейчас у России возможность что-то сделать, чтобы казахстанская власть не сказала ОДКБ «всем спасибо, все свободны», и дальше занялась своей многовекторной политикой, не решая экономические проблемы?

Главная, но бесправная: место Украины в переговорах России и США по гарантиям безопасности © коллаж Украина.Ру

У казахстанской власти и элит, должно сложится понимание, почему она была на краю гибели. Но я считаю, что какие-то прямые механизмы вмешательства не всегда продуктивны.

Понимаете, нельзя прожить жизнь за человека. Можно посоветовать ему, можно подсказать, можно помочь, но свою голову не приставишь. Я надеюсь на мудрость казахской элиты, и прежде всего, казахского народа, частью которой является любая элита — с плохими ли, хорошими людьми.

Но, в конце концов, это казахстанцы, многим из которых не чужд патриотизм, в смысле верности большой родине. Или хотя бы верности своему кругу, друзьям, соседям, близким, чья судьба и жизнь оказались под угрозой в результате событий этого января. Я надеюсь, выводы будут сделаны и ошибки исправлены.

- Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал объяснений от казахстанской власти, почему не позвали силы ОДКБ, так как на его взгляд, она могла бы сама справиться с беспорядками. Как казахстанский фактор повлияет на переговоры относительно гарантий безопасности между Россией, США и НАТО?

— Я не исключаю, что попытка цветной революции как раз была приурочена к переговорам, чтобы оказать давление на Москву. Потому что совпадения уж очень многозначительные, особенно на фоне прямого американского следа в организации беспорядков.

Что касается заявлений Блинкена, это довольно примитивная пропаганда. Манипуляция, попытка сделать Казахстан «сам виноват», сделать казахстанца «сам виноватым» в агрессии, которая против него была совершена. Это, к сожалению, тактика, которая зачастую применяется криминальными элементами, после неудачного посягательств.

Очень жаль, что подобные методы, приемы, становятся органичной частью международной политики.