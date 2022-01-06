Вряд ли украинской власти удастся посадить Петра Порошенко в тюрьму, но дело о финансировании терроризма нанесет ему серьезный репутационный ущерб, показывая его беспринципным лицемером, который всегда и всех обманывает, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Украина.ру

Ранее Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках дела о государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, по которому он проходит подозреваемым.

- Андрей Владимирович, насколько вообще можно было ожидать, что власть Зеленского всерьез возьмется за Порошенко?

— Для Зеленского это дело принципа. Все прекрасно помнят его слова «я ваш приговор», но по прошествии половины президентского срока Зеленского многие начали думать, что этот приговор оправдательный, поскольку Порошенко себя прекрасно чувствовал. У Зеленского есть намерение дожать Порошенко, другое дело, что «желания расходились с возможностями». Он не мог этого сделать по двум причинам: разложение и неэффективность правоохранительных органов Украины, а также негативное отношение к преследованию Порошенко со стороны коллективного Запада.

Теперь же за него Байден точно вступаться не будет, поскольку слишком много неприятных воспоминаний связано с фигурой Порошенко. Но для них Порошенко «свой сукин сын», и это определенное нарушение правил игры, о чем в 2019 году Зеленскому говорил Квасневський, предостерегая его от преследования Порошенко.

- Чем закончится эта затея?

— Мне кажется, что Порошенко не сядет. Но власти Зеленского важно показать, что Порошенко и Медведчук были давними деловыми и политическими партнерами еще с 1998 года, когда молодой и перспективный бизнесмен Порошенко начал свою политическую карьеру в «Социал-демократической партии Украины (объединённой)», которую тогда возглавлял Медведчук.

Но если Виктору Медведчуку это ничего не прибавит и не убавит (в этом «угольном деле» он гражданин без статуса), то к Порошенко возникнут вопросы с точки зрения тех норм, которые были внедрены в уголовных кодекс при нем (включая 258 статью «Финансирование деятельности террористических группировок»).

Для меня было бы маркером, если бы подозрения были вручены не только министру энергетики, но и экс-главе СБУ Грицаку и экс-главе Нацбанка Гонтаревой. Тогда дело принимало бы серьезный оборот. Но даже демонстрация взаимосвязи Порошенко и Медведчука несет экс-президенту серьезный репутационный ущерб, показывая его беспринципным лицемером, который всегда и всех обманывает.

Это цементирует его самый большой в украинской политике антирейтинг, превращая его в идеального спарринг-партнера для Зеленского. Что бы там не писали объевшиеся шоколада «Рошен» социологи и эксперты, во втором туре Зеленский у Порошенко уверенно выигрывает.

- Что сейчас следовало бы предпринять Порошенко?

— Он заявил о намерении вернуться в Украину 17 января. Ему это надо, поскольку «бег шоколадного зайца по полям» явно принизит его даже в глазах сторонников. В европейской политике политик, скрывающийся от правосудия, явно деклассируется, поэтому возвращаться надо. Но дальше ему надо доказать, что это политическое преследование, и что он делал все это «не корысти ради, а во имя интересов страны».

- Учитывая, что Зеленский пытается посадить Порошенко именно за «финансирование терроризма», насколько в электоральном плане ему поможет образ «главного патриота»?

— Команда Зеленского не может определиться, кого пестовать в качестве идеального спарринг-партнёра — Медведчука или Бойко. У Бойко за этот год после того, как были отрублены три телеканала, аффилированные с «Оппозиционной платформой», рейтинг упал. Это отмечают все. Остается Порошенко. Выталкивая Порошенко в актуальную повестку дня, власть не столько ему добавляет рейтинга (он у него секторальный, 15-20% максимум), сколько пытается все ввести к дихотомии «либо Зеленский, либо Порошенко».

При всех претензиях к Зеленскому, он выглядит чуть более живым человеком, нежели Петр Алексеевич. Порошенко ждал, что налипший слой грязи со временем отпадет, как это случилось в нулевые (он смог вернуться, хотя в 2005 году Тимошенко и Зинченко выбросили его со своей пресс-конференции), но сейчас этого не произошло.

Порошенко неизбираем в силу своего антирейтинга. Он может попасть во второй тур, но во втором туре он неизбежно проигрывает, потому что у Порошенко антирейтинг на 15% больше, чем у Зеленского.

- А может в деле Порошенко быть геополитический фактор? Мол, Запад пытается «бросить Украину», поэтому мы посадим его ставленника?

— Вряд ли. Такой праздник непослушания был вполне ожидаем. Определенные заявления Зеленский может себе позволить, но он пока не сделал ни одного стратегического шага, который бы говорил о том, что Украина отклонилась от тех маячков, которые ей наставил «коллективный Запад». Тут вопрос психологический. Многие удивляются, зачем все время говорят про Порошенко, но Зеленский не отстает. Я не вижу тут желания продемонстрировать Западу комбинацию из трех пальцев.