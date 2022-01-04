Ветеран российской политики, неизменный, вот уже более 30 лет, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, по его словам, был яростным противником распада СССР, каковым остается и по сей день

Больше 30 лет назад, 8 декабря 1991 годаЮ в Беловежской Пуще было подписано соглашение, фактически прекращавшее существование СССР. А еще через три недели, 25 декабря, в отставку ушел последний и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Эти и другие события происходили на глазах сотен миллионов человек, большая часть из них попала в водоворот исторических событий, которые кого-то вознесли, а кого-то затянули в водоворот истории.

Среди этих сотен миллионов был и Владимир Жириновский: долгожитель российской политики, много испытавший и многое знающий о тех днях, перевернувших мир.

— Владимир Вольфович, ровно 30 лет назад распался СССР. 25 декабря о своей отставке заявил Горбачев, это стало последней точкой в истории СССР. Что для вас СССР был тогда и чем является сейчас?

— СССР для меня был Родиной! Это была страна с сильной экономикой и мощнейшей армией. 22 млн кв. километров и почти 300 млн населения. 5 миллионов солдат стояли в Европе на дистанции суточного перехода до Ла-Манша. Самая хорошо вооруженная и сильная армия. Никто бы не рискнул тогда пикнуть против нас. Никогда бы не смог президент Америки что-то сказать в адрес нашего президента. Иностранные лидеры около Брежнева стояли и ждали, обнимет он их или не обнимет. Никсон сидел в номере и ждал, когда его примет Брежнев. Экономика наша была второй в мире. Медицина была бесплатной, учеба была бесплатной, цены на продукты были стабильными. Конечно, политическая система обладала своими минусами. Владимир Жириновский: Я в перчатках, в маске, а вы? © РИА Новости, Илья Питалев

Главными проблемами являлись однопартийность и пропихивание наверх системы слабовольных и неспособных людей. Именно члены партии могли рассчитывать на высокие должности и продвижение по службе, а не способные и грамотные беспартийные граждане со стратегическим мышлением лидеров. Собственно, в августе 1991 года это проявилось в полной мере, когда из-за женственности и нерешительности коммунистов, которые могли сохранить СССР, мы потеряли великую страну. Тогда я выходил бороться за эту страну, и сегодня я сделал бы то же самое, так как СССР был моей великой Родиной! Он объединял русское пространство — бывшие советские республики, где русские родились и выросли, где поколения русских жили двести или триста лет. Не было того беспредела, который существует сегодня, по отношению к русскому населению во многих странах СНГ.

— Кем вы были тогда, какие политические взгляды исповедовали? Были за или против распада СССР?

— В июне 1991 года я занял третье место на президентских выборах РСФСР. Я был лидером второй зарегистрированной партии в СССР — ЛДПСС. Тогда она так называлась, а только потом стала ЛДПР. Первой была все-таки коммунистическая партия. Наша партия выступала против политической системы, сложившейся в СССР. Однопартийность, существование только одной разрешенной идеологии, засиживание неспособных людей на руководящих должностях и прочее, все это было нам чуждо. Сильно затормаживалось развитие нашей страны. КПСС была уже, скорее, организацией, а не сплоченной партией. События августа 1991 явно показали это, когда никто не вышел в поддержку ГКЧП, а бывшие коммунисты выбрасывали партбилеты. Владимир Жириновский о том, чего нет, но могло быть 30 лет назад © РИА Новости, Илья Питалев

Я был сторонником ГКЧП. Я и ЛДПР — мы единственные, кто открыто выступил на стороне абсолютно законного ГКЧП. Я принимал участие на митинге против ликвидации СССР в декабре 1991. Я считал и до сих пор уверен в этом, что те, кто подписали Беловежские соглашения, являлись преступниками и негодяями. Того же Ельцина надо было арестовать в августе девяносто первого.

— Владимир Вольфович, о чем вы сожалеете или что считаете для себя несделанным в то время?

— Верховный совет СССР 12 июня 1990 года провозгласил независимость России. Непонятно только, от кого эта независимость была провозглашена.

Вот уже тогда Горбачев должен был дать команду арестовать всех депутатов Съезда народных депутатов СССР. Тогда не было ГКЧП. На крайний случай он мог закрыть Верховный совет хотя бы 19 августа 1991 года. Но этого сделано не было. Я был крайне раздосадован 21 августа, когда увидел, что танки покидают Москву. Тогда стало ясно, что все потеряно. Будь отдана танкам правильная команда, всех бы этих беспредельщиков, а их было всего несколько тысяч человек, разогнали бы. Будь отдан «Альфе» письменный приказ на захват или физическое устранение Ельцина, остальные подонки бы замолкли сразу, почувствовав силу государства.

Сказ про то, как Жириновский коммунистов на поединок вызывал, а Миронов песни пел у костра © Территория смыслов на Клязьме / Территория смыслов на Клязьме / Перейти в фотобанк

— Как сложилась ваша жизнь после развала СССР? Как оцениваете достигнутое сегодня?

— Через два года, в декабре 1993 года, мы победили на выборах в Госдуму. Народ стал понимать, что ликвидация СССР оказалось ошибкой. Так как мы были честной и решительной партией, а также единственными сторонниками ГКЧП, то народ нас поддержал. Радует то, что и сегодня 70% наших граждан поддержали бы ГКЧП. Народ не обманешь. Со временем он все поймет. Вообще, ЛДПР участвовала во всех выборах в Государственную Думу и выдвигала своих кандидатов на всех президентских выборах. Я шесть раз баллотировался в президенты. В тех регионах, где губернаторами были кандидаты от ЛДПР, дела шли намного лучше, чем в остальных.

В любой стране мира ЛДПР давно бы стала правящей партией, так как сегодня в социальных сетях и везде видно, что ЛДПР — это на «Отлично», все остальные партии — три с минусом. Может, с двумя минусами. А может, пора вообще распустить, запретить. Вот за 30 лет мы высветили все политические силы, что они делали все это время. Наша партия занимала и занимает самое достойное место. Мы были первыми во всем. Три раза мы предотвращали государственный переворот — 1991, 1996, 1999. Обе Конституции — одна основная, другая с поправками — тоже мы сделали! Тот факт, что Путин смог принять снова участие на президентских выборах снова — это не мы, а «Единая Россия». А остальное, когда впервые прозвучало, что есть такой русский народ — это мы требовали! Все поправки, кроме обнуления сроков действующего президента, мы поддерживали, и они нужны, и они действуют.

— Как достигнутое вами сегодня, Владимир Вольфович, связано с крахом СССР?

— Поддержав ГКЧП и проявив решительность, мы показали народу, что являемся честной и надежной партией, которая искренне стремится улучшить нашу страну и жизнь ее граждан. Мы действительно переживали за государство. После развала СССР народ со временем понял, что к власти пришли бандиты и негодяи. А мы не были ни в каких связях с этими подонками и были абсолютно чисты. Богдан Безпалько: Советский Союз разрушило отсутствие общерусского единства © РИА Новости, Нина Зотина

— Как оцениваете сегодняшнюю ситуацию на постсоветском пространстве?

— Ситуация на постсоветском пространстве меня сегодня не слишком устраивает. Больше всего я возмущен притеснением русского народа. Мы все время идем на уступки, все время что-то даем и делаем для республик ближнего зарубежья, а достойного отношения к русским не получаем. Происходит вытеснение русских. Против них идет скрытая борьба.

На Украине половина населения являются русскими, а их притесняют. В Средней Азии количество русских сократилось в разы по сравнению с тем, сколько их было в советское время. В Прибалтике какая-то фанатичная фашистская ненависть к русским. Из Азербайджана вообще русских называют «свиньями».

Это что такое? Как мы вообще позволяем, чтобы кто-то мог даже подумать такое сказать?! В Грузии дикая русофобия. Там даже по государственным каналам умудряются материть нашего президента! В царской и советской России такого не было. Поэтому я недоволен ситуацией на постсоветском пространстве. Мы слишком добрые со всеми. Помогаем всем, а в ответ получаем неуважительное отношение к русским. Так не должно быть. Никому помогать не надо!

Постсоветское пространство накалено до предела. На Украине война, в Прибалтике боятся нашего вторжения, в Белоруссии нестабильная внутренняя обстановка и давление западных стран, в Закавказье до сих пор отходят от недавней войны, стараясь снизить накал в армяно-азербайджанских отношениях, российско-грузинские отношения в глубокой пропасти, над Средней Азией нависла угроза со стороны талибов из Афганистана. Нынешняя обстановка на постсоветском пространстве крайне сложная и опасная. Андрей Суздальцев: Если Россия присоединит к себе Украину, это продлится до первого ее раздела © Владимир Трефилов

— Что сегодня для вас важно: семья, успех, достаток, политическая стабильность? Почему?

— Для меня важно то, чтобы граждане нашей страны были богатыми, чтобы каждая семья обладала землей, квартирой, чтобы цены на продукты всегда были стабильными, чтобы наши товары было конкурентоспособными и высокого качества, чтобы медицина была бесплатной, чтобы обучение было бесплатным, чтобы зарплаты были достойными.

Комнат в квартире на семью должно быть столько же, сколько самих членов в семье. У нас огромное количество ресурсов, и мы являемся самой богатой ресурсами страной мира, но богатым должен быть именно человек. Он должен быть уверенным, что в его государстве врач — бесплатно, школа — бесплатно, зарплата — сто тысяч, квартира.