В 90-х годах Россия дружила с Америкой, но американцы воспользовались этим для грабежа нашей страны. И теперь те страны, которые зависят от США, вынуждены действовать часто в ущерб своим собственным интересам. России такая дружба не нужна, считает политтехнолог, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Олег, какие политические успехи и неудачи России вы отметили бы в уходящем году?

— Если говорить о том, что волнует людей прежде всего, то, конечно, 2021 год оказался годом разочарований в вопросе победы над коронавирусом, в вопросе пандемии. Вспомним, как мы провожали 20-й год, который, как только мы не кляли — за то, что пришлось сидеть дома, что изменился полностью наш образ жизни.

И всё-таки был расчёт на то, что в 21-м году, благодаря тому, что есть вакцины, благодаря тому, что какая-то часть людей переболеет, и эпидемия всё-таки закончится. Однако мы видим, что эпидемия не закончилась, набирает силу, появляются новые штаммы. И, к сожалению, вакцины только способствуют уменьшению смертности, но не способствуют сокращению распространения самого заболевания. То есть, вакцинированные люди тоже болеют, вирус пробивает защиту. И единственное, почему вакцина действует — потому, что организм встречает вирус не как что-то не знакомое, поскольку вакцинирование уже вводило чужеродные элементы, реакция организма была, и стресс меньше, иммунный ответ более адекватный. Олег Матвейчев: С кем и как будет воевать Россия © РИА Новости, Владимир Трефилов

Поэтому в странах, где уровень вакцинации высокий, смертность ниже. Однако она всё равно есть, люди всё равно умирают. И для любого человека… Ему совершенно наплевать, если, например, у него кто-то из родственников умер, что в целом статистика смертности стала меньше. Для людей это горе. В частности, я, например, потерял близкого человека, родственницу свою, тётю. Среди знакомых тоже есть люди, потерявшие близких. Это очень негативные моменты.

К сожалению, видимо, 2022 год будет тоже таким же — учитывая, что вакцинирование наткнулось на противостояние с людьми, которые считают себя умнее всех — и президента Путина, и всего нашего врачебного сообщества, всех ученых… Оказывается, как считают некоторые антипрививочники, все мы подчинены мировой закулисе, рептилоидам, и все врачи у нас, оказывается, убийствами сплошными занимаются и геноцидом русского народа, а заодно сегрегацией и фашизмом. В общем, все злые, а вот эти 30%, которые выступают против вакцинирования — как нам показал ФОМ, их 30% в стране — они самые умные, они умнее всех.



- Считаете, что в 2022 году этот раскол общества будет продолжаться, не получится примириться?

— Да. Я видел по ФОМу, что порядка 10% — скажем так, это нестойкие люди, с которыми можно будет еще работать, что-то им объяснять. Но около 20% — это совершенно упоротые. Их всё время называют невежественными, какими-то дикими… Дело не в этом. Они вовсе не дикие люди. Проблема состоит в том, что настоящий дурак — он дурак не потому, что он ничего не знает. А он дурак, наоборот, потому что считает, что всё знает. У них сложившаяся картина мира. Они вам могут вообще читать лекции про вакцины, про иммунитет, и т.д.

Лекции эти они, естественно, почерпнули у своих гуру — наслушались, начитались. Они вам будут сыпать, что испанские ученые открыли, что вакцина Pfizer состоит из графита, а графит всех убьет… Они будут это рассказывать со ссылками на Нобелевских лауреатов, на учебники, на теорию иммуноглобулинов, и прочее, и прочее. Эти люди очень умные, но они не понимают, что медицина работает не так. Она не работает в зависимости от того, что есть какая-то теория, и кто-то кого-то переспорил с аргументами. Медицина — это опытная наука, экспериментальная. Они просто колют какой-то объем людей, собирают данные со всей страны, со всех госпиталей, со всех реанимаций — и делают выводы на основе цифр.

Не будем далее вдаваться. Это отрицательный итог года, что у нас, к сожалению, оказалось много таких людей (отрицающих вакцинацию — Ред.), и они, к сожалению, вредят не только себе, но и всему нашему обществу, из-за чего, собственно, смертность у нас сохраняется, и мы каждые две недели теряем столько, сколько в Афганистане потеряли за десять лет. По пятнадцать тысяч человек уходят. Исчезают за месяц как бы целые города у нас в России. Это чудовищно. И это всё благодаря этим людям, которые так делают…

Второй, уже более положительный итог года, его можно брать в связке с ещё одним — это итоги выборов в Государственную Думу, которые наши западные партнеры планировали совершенно иными, чем они получились. Планировалось, что эта Дума будет очередным майданом, по модели 2011-12 года. Возможно, майданом даже удачным. Расчёт был очень серьёзный, они начали готовиться за год. История с Навальным, вспомните, насколько рано всплыла — с отравлением. Дальше шел большой сценарий о том, как из него должны были сделать героя, планировалась куча разных фильмов. Все это было элементами огромного шоу, которое планировалось в Госдуме. Они собирались в 2021 году все свои силы бросить на дестабилизацию ситуации. Навальный огорчился, что Трамп не осудил его «отравление» © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Однако они были разгромлены. Этот год начался с ареста Навального, а дальше произошла ликвидация всех его структур, подразделений, и все его ближайшие подручные с украденными у россиян деньгами, которые наивные люди жертвовали им в качестве помощи, сбежали за границу, где и прячутся сейчас, где они купили себе квартиры, шикарные дома на эти деньги сворованные. И сейчас они поучают россиян оттуда. Но структуры были ликвидированы, те, которые занимались раскруткой всех этих роликов Навального и мобилизовывали молодёжь на протесты.

Вот эти два момента — разгром Навального и победа на выборах в Госдуму партии власти «Единая Россия» — они взаимосвязаны, поэтому можно считать это за один или за два таких положительных итога. То есть, дестабилизировать страну не удалось. Теперь они будут готовиться к 2024 году, к президентским выборам, опять будут придумывать, как устроить какой-то бой вместе с Навальным, из которого будут продолжать делать жертву.

Будут искать новые кадры, которые собираются раскручивать, и которые займут место этого самого Навального… И вообще — посмотрите, как они очень системно работают. Тема так называемых пыток в тюрьмах — она вообще у нас не звучала. Об этом, скорее, международные организации говорили, потому что пытки сейчас идут в Гуантанамо, американцы пытают. Вот те люди, которые сейчас в Афганистане пришли к власти, они все прошли Гуантанамо, тюрьму американскую, и рассказывают, какие пытки там осуществлялись. Про пытки рассказывают и на Донбассе, как украинские войска пытают людей, попавших к ним в плен.

- Уже раскручивают и тему государственного терроризма…

— Тему государственного терроризма у нас, по крайней мере, я как-то сильно не слышал, разве что если по вакцинации — куар коды, скажем. Это тоже работают, кстати говоря, и с Украины, и отовсюду… Американцы — они очень сильно включились в этот процесс, чтобы натравливать у нас одних граждан на других.

Если брать крупные события международного масштаба, раз уж мы Афганистан упомянули, — то, безусловно, позорное бегство Америки из Афганистана — это, по сути дела, может претендовать даже не только на событие этого года, а на событие нескольких лет. Потому что такого, честно говоря, мы давно не помним. Такие уходы Америки было, скажем, из Вьетнама, из Ирана — эвакуации такие, они редко происходят. И этот позорный выход (Америки из Афганистана — Ред.) еще раз говорит, что американцы — это слабая империя. Которая, мало того, что не смогла с Чавесом справится, назначили там президента Гуайдо, но не смогли продавить. Венесуэла — маленькая страна. Не смогли свергнуть Асада (в Сирии — Ред.), хотя миллион раз сказали: Асад должен уйти. И всё мировое сообщество говорило, и террористы там были, подпитываемые любыми деньгами. Не смогли ничего сделать.

Ну вот, теперь они не просто не смогли ничего сделать в Афганистане, они оттуда просто сбежали. Говорить теперь об Америке как о великой стране и о жандарме, которая всё в этом мире решает, конечно, не приходится. И правительства — как грузины, как украинцы, которые думают, что Америка — это свет в окошке, что она им поможет, что-то сделает — конечно, глубоко заблуждаются. Они сделали глубоко неверную ставку. И точно так же, как всегда, украинцы такого… националистического плана — делали неверные ставки, то и здесь произошла такая же история. Можно даже по этим националистам предсказывать, как по звёздам гадают или по руке, вот так же по националистам украинским можно предсказывать, кто в истории проиграет.

- С вами, наверное, не согласится пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, она как раз считает, что главное достижение США в этом году — это возвращение мирового лидерства, вот так она выделяет 2021 год для администрации…

— Ну, Псаки… Эта женщина в Белоруссии, я помню, моря находила. Она много чудила. За это время, я думаю, она не сильно поумнела. Весь мир наблюдал, как они сбежали из Афганистана, а оказывается, это было возвращение великого статуса американского? Это просто привычка американцев всё время говорить наоборот. Если они где-то говорят: «мир», значит, там война. Если они где-то говорят: «терроризм», значит, там, скорее всего, наоборот, мир. Если они на кого-то указывают пальцем и говорят, что они кого-то там травят, убивают и т.д., — значит, ровно этим же самым занимаются сейчас сами американцы.

Но я вернусь к своей мысли по поводу того, что можно по украинцам националистического склада предсказывать, кто будет исторически проигравшим. Вот в войне прошлой бандеровцы, ОУНовцы и так далее, были на стороне Гитлера. Гитлер проиграл. В войне с Карлом Шведским Мазепа, который целовал крест и клялся в верности Петру, проиграл. Точно так же, как от крысиного яда сдох в Мюнхене Бандера, заеденный вшами, в Бендерах сдох Мазепа. Вот такая их судьба. Они всё время ставят на тех, кто кажется сильным, но кто свою силу давно уже утратил. Иудушки украинской истории. Мазепа, Петлюра и Бандера торговали Украиной за власть © odnarodyna.org

Карл был знаменитостью Европы, и украинские предатели думали, что они не прогадали, когда ставили на него. Но проиграли под Полтавой. Гитлер подмял всю Европу, и эти тоже думали, что они ставят на него не зря. Кстати, националисты — до того это была Польша — они и при Наполеоне, естественно, ставили на Наполеона. Польша выступала за него. И тоже проиграли. Поэтому ставка этой части украинцев на Америку, которая кажется сильной, это лишнее свидетельство того, что всё будет точно так же, как всегда. Они ставят на потенциального проигравшего в будущей схватке.

- К слову, раз уж вспомнили Джен Псаки, она также сказала, что одно из главных достижений США — это формирование платформы AUKUS, куда входит Австралия, Великобритания и США. Как вы считаете, почему именно эту платформу выделили США?

— Потому что это чисто англосаксонская платформа, что называется, чисто для своих. Без ложных союзников, без непонятных других языков. Это чистые англосаксы, которые разговаривают на одном языке, которые считают себя одним народом, который будет проводить политику исключительно внутри себя. Это люди, которые вполне себе давно унаследовали логику фашизма. Да, собственно говоря, фашизм они когда-то сами и породили, ведь Гитлер же не просто так взялся. Я понимаю, что он на их деньги возникал, но он и идейно возникал от английских, по сути дела, книжек. Он же читал английских антропологов, английских авторов, которые были предтечами фашизма.

У них всегда фашистская была идеология, что мы есть люди первого сорта, за нами идут люди второго сорта, это какие-нибудь другие европейцы — французы, немцы и так далее, дальше идёт какой-нибудь третий сорт, типа славян, и в конце этого всего идут азиаты, негры и тому подобное, которых уже и за людей-то не считали. Эта идеология у них была всегда.

Они могли манипулировать сортами, переводить кого-то из сорта в сорт, могли, скажем, евреев считать какими-то недочеловеками, потом наоборот, возвысить, поднять до уровня второго сорта хотя бы. Но себя они всегда считали первым сортом. И в данном случае, когда мы видим это объединение — Англия, Америка, Австралия — то мы видим, что это союз, который создан, как говорится, на всякий случай. Какая-бы в мире не развернулась война, конфликт — вот мы трое, мы вместе. Конечно, в этом союзе основную роль играет, конечно, отнюдь не Австралия, но ей предстоит быть площадкой для какой-то атаки, нападения, для развертывания каких-то сил против Китая. Понятно, что всё, что делается в Тихом океане, это, конечно, антикитайские истории. Они будут на Китай как-то нападать, ему как-то вредить.

- Возникает ассоциация с союзным государством России и Белоруссии, в этом году были подписаны дорожные карты. Это ведь тоже успех России в уходящем году, так?

— Пока нельзя сказать окончательно, пока мы все вместе не увидим, что всё уже, состоялся союз. Я думаю, что, всё-таки, это будет событие следующего года. И когда мы с вами будем разговаривать через год и подводить итоги 2002 года, то с большим удовольствием об этом упомянем. Но мы видим, конечно, что здесь сделан серьёзный прорыв в этом направлении. Действительно, мы очень долго, с конца 90-х годов, с того момента, как Лукашенко пришёл к власти, и было создано так называемое Союзное государство, эта странная структура, которая никогда не работала, 20 лет прорывов не было. И вот сейчас произошёл действительно прорыв, и мы начали серьёзное движение вперёд. Конечно, сопоставлять с AUKUS это нельзя, потому что по политическим последствиям, AUKUS — наверное, важнее.

Но, со своей стороны, мы укрепляем наш союз, наши союзнические отношения с двумя странами самыми могущественными, входящими по ВВП в «пятерку» — это Индия и Китай. Только что прошли переговоры Путина с Моди, только что прошли переговоры Путина с Си. Мы их не выделяем как мега-события года, но и не упомянуть о них, конечно, нельзя, потому что это разговаривали лидеры ведущих мировых держав, и они, слава Богу, действительно находятся с нами в союзных отношениях. И нам союз с ними значительно важнее, чем союз с любой европейской американской марионеткой. Китай призвал Украину мирно урегулировать ситуацию в Донбассе © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Кстати говоря, «Северный поток», если уж про европейское направление говорить, наконец-то достроен был в этом году. Да, он ещё не закончен, но он достроен, потому что были разговоры, что его и не достроят, что санкции не дадут это сделать — но он достроен. В принципе, вещь не такая серьёзная. Уже за время, как выросли цены на газ, «Северный поток» окупился. Мы вложили в него порядка 10 млрд долларов, последние прибыли «Газпрома» в два-три раза перекрывают вложенные деньги. Поэтому, грубо говоря, с этим «Северным потоком» делают пускай, что хотят. И если даже не запустят его немцы, ну — значит, они просто будут держать высокие цены в Европе на газ, «Газпром» будет восполнять это другим способом. Но они таким образом гробят свою собственную промышленность, делают ей менее конкурентоспособной, вредят самим себе. Естественно, это делается по приказу американцев. Американцы им приказывают стрелять себе в ногу. А они настолько не суверенные страны, что вынуждены это выполнять в ущерб себе.

- В этом году Россия столкнулась с международным давлением, хотя это ничем не отличается от ситуации предыдущих лет. Западные СМИ постоянно очерняют Россию, этим занимаются и западные политики. Как это влияет на российское общество?

— Смотря кого брать. Есть люди, на которых это вообще никак не влияет. Зеленский недавно давал интервью и говорил, что Путин будто бы читает западные газеты, что пишут про него. Это, конечно, глупость, Путину абсолютно наплевать, что пишут в этих самых западных газетах.

Для кого-то это просто сигнал. Я иногда читаю просто для того, чтобы понимать, что они делают, и что мы действуем правильно. Раз нас ругают, значит — им больно. Значит, они чувствуют нашу силу, значит, они от бессилия, оттого, что не могут ничего сделать, бесятся. Для меня это просто лишний сигнал.

Есть какое-то количество людей, которые переживают из-за этого и считают, что все эти нападки на Россию каким-то образом скажутся на них в будущем, и, главное, думают, что можно как-то это изменить, исправив какое-то наше собственное поведение. Забыли, видимо, 90-е годы, когда мы действительно дружили с Америкой и со всем западным миром. И как именно в это время они, полностью наплевав на наши интересы, нас же и грабили, забирали наши рынки, которые были когда-то у Советского Союза, забирали сферы нашего влияния. Более того, родные, родственные нам страны, как, например, Югославия, они просто бомбили. Можно очень много приводить примеров того, как они пользовались тем, что мы… что они с нами дружат, что называется. Поэтому к такой дружбе возвращаться никакого смысла не имеет. Я только что приводил пример европейских не суверенных стран, которые тоже дружат с Америкой, и которые вынуждены ради этой дружбы поступаться собственными интересами и стрелять себе в ногу…

Дружба с ними (с США — Ред.) может быть основана только на такой ситуации, когда ты жертвуешь собственными интересами и действуешь по их приказу в их интересах. Нам, естественно, такой дружбы не нужно, мы только за равноправное партнерство. К которому американцы не готовы. Китайцы готовы, индийцы готовы, американцы — не готовы. Мешает то, что они считают себя вот этой самой «белой костью», первым сортом. Совершенно, кстати говоря, исторически не справедливо: не они родоначальники Западной цивилизации, не они являются, как бы это сказать, солью земли, солью истории всей. Они всегда поднимались — и вообще, собственно говоря, поднялась Англия — только на грабительстве. Грабили испанские галеоны, Америку, потом грабили Индию, потом грабили Китай, и так далее. Сейчас грабят весь мир. Все их богатства, все их достижения, всё это берётся только из того, что они всё время грабили. А на награбленные деньги — да, конечно, из других стран вывозили ученых, покупали их…

- И сейчас продолжают высасывать мозги…

— Да, конечно, продолжают. Но, высасывай, не высасывай, а получается так, что гиперзвук у нас создан, в России — в якобы отсталой стране-бензоколонке, где нет высоких технологий… На самом деле самые высшие технологии и лучшие мировые ученые, они, конечно, находятся в России. Просто их никогда не замечали, не публиковали в западных журналах. Но нам это, собственно, и не нужно — какие-нибудь индексы Хирша наращивать. Наши ученые делают дело. И они создали оружие, и ещё создают, которое на два поколения превосходит (оружие — Ред.) тех же самых американцев.

То же касается и многих других вещей, не только гиперзвука. Прорывы есть и в ряде других областей, в том числе, далёких от вооружений. Наши ученые ещё в конце 60-х создали технологию микробиологической переработки газа, а у нас его 45% мировых запасов, в белок. То есть, этим белком, с кормовыми добавками — можно кормить животных, рыбу, птицу, и так далее. Она очень дешевая, это добавка, корма очень дешевые. Соответственно, животные быстро вырастают, не надо ни сена, ни силоса, ни кукурузы — и ты решаешь продовольственную проблему. У тебя очень дешевое мясо, ты можешь накормить всю страну за копейки, что называется, за бесплатно. Но еще и решить проблему голода в масштабах всего мира. Собственно, Советский Союз и предполагал, что он, решив проблему голода, построит коммунизм на всем Земном шаре. Матвейчев рассказал о тактике информационного сопротивления Западу © CC0, Pixabay

Когда были построены первые заводы, как раз настали 90-е годы. И американцы первое, что сделали — это уничтожили эти заводы. Комиссия Гор-Черномырдин, была такая, знаменитая в 90-е — это наш премьер Черномырдин и их госсекретарь Александр Гор. Они занимались тем, что не только отбирали наши территории — а мы им действительно отдавали территории, где они могут рыбу ловить в нашей прибрежной, точнее, в нашей морской зоне, и много чего другого. В частности, по требованию американцев были закрыты эти заводы по производству белка. И после этого американская фирма Монсанто захватила мировой рынок. И сейчас наши сельхозники, я уж не говорю о европейских, наши крестьяне вынуждены покупать посадочные семена у Монсанто — генно-модифицированные семена, которые не дают потомства на второй год. То есть, ты каждый год должен посевной материал закупать, для овощей, для многих культур. Ты не можешь вырастить пшеницу и оставить, как раньше это было, мешок до следующей весны, чтобы новое. Эти семена не взойдут. Вот какие вещи американцы делали. Но технологии наши можно возрождать. Они (США — Ред.) хотят запретить нам газ продавать в Европу, ну, мы тогда газ этот превратим в белок — и накормим всю планету.

- Дай Бог, чтобы в 2022 году начали над этим думать. А каковы ваши личные итоги этого года?

— Это связано с жизнью страны — я вообще себя никогда не отделял от жизни страны и не противопоставлял. Всю жизнь так жил, в едином ритме и темпе, что называется. Но в данном случае совсем уж всё совпало, потому что я баллотировался, впервые в жизни, в Государственную Думу — и впервые стал депутатом. Очень много людей благодаря моей помощи стали депутатами разных уровней, стали губернаторами, мэрами, и так далее — по всей стране. Я занимался политическим консультированием. Но на каком-то этапе получилось так, что — почему бы самому в политику не пойти? Именно с этой стороны я политику не знал. Госчиновником я был, консультантом был… а вот как устроена именно законодательная власть? Поэтом я сейчас учусь, смотрю… А произошло это благодаря тому, что я победил в конкурсе «Лидеры России». Решил в нем поучаствовать, и… проиграть в нем было бы позорно, пришлось напрячься и выиграть. И уже это дало дорожку в Госдуму.