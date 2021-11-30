Если кризис в отношениях президента Украины Владимира Зеленского с олигархом Ринатом Ахметовым будет углубляться, то это может нанести непоправимый удар по экономической ситуации в стране и ее стабильности, Зеленский это понимает и хочет договариваться, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта

Сергей Шабовта: Нападение на Шефира — это тревожный симптом для Украины © Facebook, Сергей Шабовта Украина.ру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне слухов о государственном перевороте, который якобы запланировало окружение олигарха Рината Ахметова, отправил в отставку начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака. Причины увольнения не уточняются.

— Сергей Борисович, это просто совпадение или Зеленский таким образом ведет хитрую игру?

— Если сделано заявление, то как минимум за ним должны последовать «показательные порки» в виде кадровых изменений.

Если оценивать заявления, прозвучавшие из уст президента, то они не очень очевидные и не были подтверждены ни одним из силовиков, и в любой стране за такие ситуации является ответственной именно контрразведка. Именно контрразведчики должны добывать и проверять информацию о готовящихся заговорах.

Я думаю, что увольнение Руснака (руководителя контрразведки СБУ — Ред.) — это и есть «показательная порка». Ему нужно было отреагировать на неудовлетворительную работу этой части правоохранительных органов.

— Если никакого переворота не произойдет, будет ли окружение Ахметова подавать в суд на Зеленского за клевету?

— Думающие люди приходят к мысли о том, что если кризис в отношениях президента с Ахметовым будет углубляться, то это может нанести непоправимый удар по экономической ситуации в стране и ее стабильности. Я думаю, что выдвинутые обвинения были попыткой сформировать основу для переговорных процессов.

Умные люди умеют сдерживать эмоции и объективно оценивать последствия этих конфликтов. А конфликт несет потери для других сторон, начиная от репутации и заканчивая падением рейтингов и экономическим ущербом.

Сейчас больше шансов найти компромисс, сторонам нет смысла нагнетать обстановку и всеобщую ненависть.

— Внутри украинской власти действительно такие серьезные противоречия или это больше элемент отвлечения внимания общества от более важных проблем?

— Президент, который болезненно относится к любому падению собственного рейтинга, все же понимает, что, вступив на тропу войны с лидером украинской олигархии, сильно рискует. Сам по себе поступок Зеленского слабый. Он не характеризует Зеленского как сильного лидера и дальновидного политика.

В данном случае позиции Ахметова гораздо сильнее, и вряд ли он стоял у истоков какого-то государственного переворота. Более того, Ахметов в значительно большей степени заинтересован в том, чтобы в Украине была стабильность. Он на стабильности зарабатывает деньги, а не на хаосе или мошеннических схемах. Контролировать 30% ВВП страны — это более чем значительный показатель стойкости и силы.

Понятно, что ни в одной стране не любят слабого вождя. Слабый вождь сразу же становится предметом конфликтных отношений с олигархией. Эта модель не нова. За плечами олигархов кроются радикально настроенные люди, которые не имеют серьезного политического и экономического веса, и поэтому пытаются реализовать себя любым способом. Это типичная схема для стран Латинской Америки.

У меня складывается впечатление, что Зеленский больше апеллирует к художественной литературе, чем к украинским реалиям. Одно дело кулуарно манипулировать многими вещами, а другое — просчет последствий подобных каверзных изменений. Так ли это будет эффективно в том числе для тех сил, которые их желают?

— И чем в итоге закончится этот конфликт?

— Сейчас должно наступить некое перемирие, которое станет площадкой для конструктивных переговоров о происходящем в стране и о том, как из этого глубочайшего кризиса выбираться.

— В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года несколькими сотнями «беркутовцев» был разгон палаточный городок Евромайдана, в результате чего пострадали так называемые «они же дети». Можно ли было тогда стабилизировать ситуацию в стране и спасти ее от госпереворота или после этих событий уже ничего нельзя было изменить?

— Разгон палаточного лагеря — это провокация. Я говорил об этом все эти годы. Кстати, под видом «детей» там была огромная масса взрослых дядек, которые украсили этот опереточный городок. Тогда еще можно было что-то сделать, но тогда было несколько сторон, которые хотели, воспользовавшись ситуацией, совершить атаку на Януковича. Одна из этих сторон сыграла роль спускового крючка в этом процессе. Но, наверное, те, кто запускал эти процессы, недооценили последствия. Одно дело дискредитировать власть, а другое — развернуть движение, которое закончилось переворотом и захватом власти.