За большинством политических событий или «патриотических» поводов чаще всего стоит чистая коммерция, как, например, обещанный запрет на въезд Михаилу Шуфутинскому, громкие разговоры о войне и энергетический кризис, считает советско-украинский композитор и общественный деятель Владимир Быстряков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Владимир Юрьевич, начнем, что называется, с главной новости дня: на Украине пообещали помешать певцу Михаилу Шуфутинскому приехать с концертом в Киев, потому что он ездил в Крым без письменного благословения украинских властей. Не надоело украинским радикалам это все? Ведь в черном списке страны уже больше 200 известных фамилий.

«Киев ждут треш и катастрофа»: Зеленский нашел замену Кличко © president.gov.ua, РИА Новости

Важно тут еще вот что: у нас часто под политику замешиваются коммерческие проекты. Когда-то я спросил у Наташи Королевой, почему однажды поднялся гвалт по поводу ее концертов, она сказала: «А меня попросили 20% от сборов отстегнуть».

Так что в том случае это было продиктовано сугубо рейдерскими устремлениями, а что касается Шуфутинского: кто-то хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы показать себя патриотом, который святее папы римского, кто-то хочет снять с него какие-то комиссионные за приезд, у всех свои цели. Один из самых глупых аргументов ведь, которые предъявляют российским артистам — это почему он заехал в Крым не со стороны Украины… Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua

- Шуфутинского как раз в этом и обвиняют, соответствующая запись о нем и на «Миротворце» есть.

— Вот именно! То есть со стороны моря нельзя, а со стороны суши можно. Это хроника пикирующего бомбардировщика! Положение на Украине сейчас осложняется, усиливается борьба политических так называемых элит, так называемых, потому что этот босяцкий сброд элитами назвать довольно сложно, это случайно собравшиеся непрофессиональные люди. Как говорится, что имеем, то имеем.

И на этом фоне все эти дрязги вокруг артистов…. Ну вот недавно [ведущего Максима] Галкина внесли в черный список, знаете, о чем это говорит? [Президенту Украины Владимиру] Зеленскому вход заказан будет, если он после президентства захочет чем-то заниматься привычным (до президентства Зеленский руководил юмористическим шоу «Квартал 95», который ранее сам и основал — Ред.). Ему все эти запреты потом вспомнят. Сначала попробовали с [певцом Филиппом] Киркоровым, потом с Галкиным, который тоже его товарищ, коллега.

«Живу наполовину без души»: Долина назвала главный для себя город на Украине © Лариса Долина/Instagram

Тем не менее огурцы мы у вас покупаем, потому что своих не хватает, у нас все уходит на борьбу с инакомыслием. Огурцы некогда выращивать и уголь добывать некогда, мы его из Америки сейчас везем. Я думаю, что для будущих комедиантов, писателей и режиссеров эта часть нашей истории будет благодатной почвой, они смогут создать произведения об оруэлловской реальности, в которой мы сейчас живем.

- Не менее обсуждаемая тема последних дней — война. Украинское руководство утверждает, что Российская Федерация якобы намерена в ближайшее время напасть на Киев. Вроде, риторика совсем не новая, но пена активно взбивается почему-то сейчас. Почему, как Вы считаете?

— Это все похоже на дымовую завесу. Нашей власти нужны дополнительные инвестиции, дополнительная помощь, потому что уже непонятно, что делать с бюджетом. Они хотят выторговать якобы на вооружение, на что-то еще, а Западу надо продать нам очередную порцию резиновых надувных лодок и ржавых катеров, что они с успехом и делают. И от этого всего навариваются фирмы-посредники, как говорится, откаты еще никто не отменял. Так что у нас сейчас продолжается создание бюджетов, которые потом превращаются в элементарный распил.

Американцам это надо, чтобы показать, что они являются все-таки сильной державой после фиаско в Афганистане, два фиаско для них было уже очень много, потому что там [экс-глава США Дональд] Трамп уже смеется там во все свое горло над тем, что делает [президент США Дональд] Байден. Америка сейчас тоже неоднородная, им надо сплачиваться и непонятно, за счет чего.

- Украина может сплотить Америку?

— Нет, Украина — это просто повод, к сожалению, эта страна превратилась в прокладку гигиеническую для Америки, она ничего не означает. У Америки же сейчас серьезные разногласия с ЕС, в частности с Францией, от этого тоже надо отвлечь внимание, и такое ощущение, что Америка перепоручила Украину Великобритании, потому что, с одной стороны Америке сейчас нужно мириться с Россией, с Китаем, кооперироваться, там же идет игра на троих. Так что вместо себя они нам поставили Британию.

- С приходом Британии на Украину что-то изменится?

Депутат Рады заявил, что США одобрили применение комплекса «Джавелин» в Донбассе © commons.wikimedia.org, Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division

У нас такого (как в Праге и Париже-Ред.) не бывает, у нас любой Майдан — это ООО с проплаченным бюджетом. У нас люди кое-как купили однушку, где-то кое-как работают и рады, что хоть так, поэтому кто там будет выходить и против чего выступать? И полное отсутствие гражданского самосознания у нас помножено на сильнейшую коррупцию, и как с этим бороться, я даже не знаю… Нужны, наверное, очень жесткие меры умных людей, а что такое «умные люди» сегодня даже непонятно. Во всяком случае сейчас на Украине таких людей нет.

- Разговоры о предстоящей войне, попытки сделать людей более «патриотичными», это все связано как-то с энергетическим положением дел на Украине?

— Откуда-то у них берутся ресурсы латать дырки. У нас есть такой секрет Полишинеля, что у наших олигархов, которые у власти и которые не у власти, есть собственные газовые скважины. По разведданным залежам газа в Европе мы стоим на первом месте, просто до поры до времени нам внушали, что это нерентабельно, что покупать выгоднее — это же святое — народ обдурить. Для чего-то же они держат эти ресурсы.

Дальше смотрите, что интересно: вот огурцы у РФ покупать можно, а того же [главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медвечука, который предлагал наладить схему поставок из ДНР угля, его за это сейчас судят, вменяют измену родине. Понимаете, в этой системе невменяемых координат как-то им надо договариваться. Это будут делать на уровне США, а уж никак не на нашем уровне. Там даже Британия — шавка, которой сказали гавкать, она гавкает. Все же упирается в выгоду и заработок, куда ни плюнь, а политики в чистом виде почти и нет, а тем более у нас. Нашим что остается? Сидеть и завидовать тем, кому удалось продаться, кому соросовским, кому ахметовским, коломойскийм и так далее, а к власти рвутся те, кто считает: «как так, Украину дербанят и без меня?».

- Но ведь Украине-то гавкать скоро будет холодно…

— Будут тявкать, и цены будут закручивать, хоть Зеленский и обещал этого не делать. Олигархи, конечно, будут поддерживать какой-то очень условный баланс, но ситуацию это мало поправит, потому что им выгоднее продавать свой газ за границу с накрутками,

Сейчас смена вывески происходит, объединяются друзья Зеленского якобы против него, это чтобы дать народу понять, что якобы поменяется власть, это какое-то время успокоит возбуждение в массах, но финал будет нехорошим. Уже поляки говорят: не провести ли границу по Днепру?

- Уточню, вы имеете в виду, что история с увольнением спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — это подстава?

— Конечно, это смена вывески. У Разумкова фамилия какая красивая: разумный, у нас же так выбирают: по красоте и звучности, а фактически программа у них у всех одинаковая. По факту, у нас только Медведчук и [экс-депутат ВР, лидер партии «НАШИ» Евгений] Мураев предлагают какие-то конкретные изменения. Первый — объединение с Россией и странами СНГ, а второй придумал свою формулу страны, реальную, но кто их пустит к власти? А новая группа с Разумковым, [экс-главой МВД Арсеном] Аваковым, [врачом Евгением] Комаровским и [ведущим Дмитрием] Гордоном вполне может стать той самой новой вывеской, за которой спрячется все та же власть. Это ничего стране не даст.

Украина продолжает жить в кинематографической реальности - Карасев © РИА Новости, Артем Житенев / Перейти в фотобанк

Кстати, у нас же тут были праздники в честь того, что мы в конец независимы и в конец свободны, и как поворачивается язык у этих лжецов такое говорить, когда голод, когда каждый второй за гранью нищеты, когда пенсионеры роются в мусорных баках. По привычке бабушки первым делом платят за коммуналку, чтобы не отключили, а на еду уже не остается, а сверху на них льется «независимость» и «свобода от москалей». Вот так вот и сидим.

Сейчас наехали на те каналы оппозиционные, которые вещали в YouTube, для них теперь тоже есть черные списки. Раньше меня часто звали, а потом резко перестали и на одном из каналов объяснили, что им пришел приказ, где довольно понятно сформулировано, если таких товарищей будут приглашать, их закроют.