Крупнейший в Европе производитель удобрений Одесский припортовый завод останавливает свою работу. Об этом в субботу сообщил в своих соцсетях первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков

«Окно возможностей закрылось»: Одесский припортовый завод потерпел крах © РИА Новости, Сергей Поляков / Перейти в фотобанк

- Глеб, Одесский припортовый завод остановил работу. Причина — высокая цена на газ. Можно ли было избежать остановки стратегического объекта? И только ли цена на газ стала причиной остановки?

— ОПЗ уже несколько лет не осуществляет закупки газа самостоятельно, поскольку имеет большую кредиторскую задолженность перед Ostchem Дмитрия Фирташа. До сих пор завод работал по давальческим схемам, предоставляя услуги по переработке газа в минеральные удобрения. Иными словами, предприятие уже напоминало зомби: полноценную хозяйственную деятельность не вело, а лишь предоставляло свои мощности неким неизвестным фирмам в пользование на временной основе. Когда цены на газ достигли рекордных значений, даже эта схема перестала работать.

— Первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков написал в своем ФБ, что «окно возможностей для стабилизации предприятия закрылось». О чем речь?

Приватизацию Одесского припортового завода опять перенесли © РИА Новости, Сергей Поляков / Перейти в фотобанк

- Есть политическая подоплека в остановке предприятия? Много лет ОПЗ был объектом противостояния олигархов за влияние над ним. Сейчас мы наблюдаем кульминацию?

— ОПЗ — самый новый из доставшихся в наследство от СССР Украине производителей минеральных удобрений. Предприятие почти полностью работало на экспорт, давая валютную выручку. Нужно было очень постараться, чтобы довести такое предприятие до банкротства. Последние 15 лет государство фактически не контролировало это предприятие. За контроль над ним некогда боролся Игорь Коломойский, затем его контролировал Фирташ, после — группа Александра Грановского, близкого к Порошенко, после — другие люди, связанные уже с окружением нового президента. Завод доили все кому не лень. При этом завод фактически перестал приносить какую-то пользу государству, показывая мизерные (вероятно, оптимизированные) прибыли и накапливая задолженность перед поставщиками и налоговыми органами.

«Из эпохи бедности в эпоху нищеты». Что на самом деле происходит с Украиной © president.gov.ua - Щуриков написал также в своем посте, что техническое состояние ОПЗ худшее с 2004 года. Что послужило фактором стагнации?

— Речь, вероятно, о модернизации ОПЗ, которая фактически не проводится уже много лет. Успех предприятий такого рода определяются: а) конъюнктурой мирового рынка удобрений; б) себестоимостью производства аммиака, карбамида и других удобрений. И если первое является для завода объективной данностью, то себестоимость зависит от модернизации и качественно выполненных ремонтов. Понятно, что завод, простаивавший в 2016-18 гг. и работавший с перебоями с 2019 г., модернизацией фактически не занимался.

- Какой вы дадите прогноз развития событий для предприятия? Для рынка удобрений в целом (ведь ОПЗ крупнейший в Европе)?

— В Украине нет стабильных поставщиков большого газового ресурса, каким ранее выступал «Газпром» и компания Ostchem. Нет такого ресурса и у «Нефтегаза Украины», который с трудом обеспечивает газом население и тепловой сектор. Фирмы и фирмочки, покупающие российский газ под видом европейского, не могут обеспечить ОПЗ солидным ресурсом. Вероятно, завод выставят на приватизацию. Удачей будет, если его купит крупный игрок, имеющий возможность обеспечить его сырьем. Но, судя по оценке предприятия в мизерные 54 млн грн, его снова купят какие-то проходимцы.