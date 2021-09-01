Президент Украины Владимир Зеленский едет в США с устаревшей повесткой, никаких практических результатов встреча с Джо Байденом ему не принесет, но он будет преподносить ее как большое достижение, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Украина.ру

Президент Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Джо Байденом назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным. Глава государства отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе газопровода «Северный поток — 2» и «угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта». Он также пожаловался главе Пентагона на учения российских войск и обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе.

Комментарий Кирилла Молчанова:

- Во-первых, после того как визит три раза переносился американской стороной, то сложилось ощущение, что было бы лучше его вообще отменить. Это все носит издевательский характер.

Во-вторых, каких-то практических результатов встреча не принесёт. США сейчас не до Украины — Байдена атакуют в связи с последними днями вывода войск из Афганистана. Мы видим, что ураганы бушуют в Америке. Зеленский приехал в самое неудачное время. Получить даже информационно-пиарные бонусы ему будет очень сложно.

В-третьих, сама повестка Зеленского довольно устаревшая. Что значит «остановите «Северный поток-2» или дайте компенсации»? Этот вопрос уже был отыгран на встрече Байдена с Меркель. Откровенно говоря, этот вопрос уже решён не в пользу Зеленского.

Поэтому говорить о том, что можно на что-то рассчитывать, я думаю, довольно наивно.

Да, Зеленский, встретившись с министрами или с Илоном Маском будет говорить внутри страны, что он чего-то там добился. Но США одобрили новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, и это несопоставимо с Афганистаном, на который они тратили по 2-3 миллиарда. Я не исключаю, что какие-то утешительные финансовые гарантии Украина получит. Но не более того.

Хотя выдавать это за большую победу Зеленский будет.