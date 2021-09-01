Пока Украина будет нужна в противостоянии с Россией, ей поддержка будет оказываться. Но только такая, чтоб не умерла, считает специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру

Президент Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Джо Байденом назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным. Глава государства отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе газопровода «Северный поток — 2» и «угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта». Он также пожаловался главе Пентагона на учения российских войск и обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе.

Комментарий Андрея Суздальцева:

- Это тот случай, когда контроль и поддержка со стороны Вашингтона легитимируют Зеленского. Даже любой телефонный звонок из США сразу ставит Зеленского на уровень недосягаемости. Он таким образом показывает, что за ним стоит огромная держава.

Когда я работал в первые годы независимости в разных постсоветских республиках, я обнаружил, что мои коллеги, с которыми мы кончали одни советские университеты, испытывали благоговение перед Западом. В Литве, Белоруссии и Украине почитали за счастье любые контакты с Западом.

В то же время эти республики испытывают в отношении Запада чувство обиды. Особенно это очень сильно на Украине, которая считает, что в 2014-2015 годах она «остановили наступление России», и поэтому ждала от Запада огромной финансовой поддержки. Но им в лучшем случае дают кредиты, которые позволяют только выживать, а не развиваться.

Сам факт, что с Зеленским на равных говорят в Вашингтоне, — это легитимизация действующей власти. Это подается как невероятное свершение. Вот, он говорит, что США поддержали Киев по «Северному потоку-2». А какое отношение имеют Америка и Украина к российско-германскому проекту? Если мы будем строить мост с Хабаровского края на Сахалин, Украина тоже будет предъявлять претензии?

Я все жду, когда на встрече будет что-то сказано по поводу Крыма. Я напомню, что в августе Зеленский не просто провел «крымскую платформу», а «запустил процесс возвращения Крыма в состав Украины». Учитывая, что на этом мероприятии американский уровень присутствия был очень низкий, хотелось бы понять, как в США на самом деле относятся к этой инициативе Зеленского.

Да, какой-то объем средств на поддержку украинской армии выделит из своего бюджета Пентагон. Подписали протокол о намерении строить то ли один, то ли пять новых энергоблоков атомной станции. Это тот самый Westinghouse, который вместе с Hitachi построил «Фукусиму». «Хороший опыт». Украине только этого не хватало.

Какие-то копейки на поддержание боеспособности отдельных частей украинской армии дадут, но не более того. Но пиар-эффект достигнут. Зеленский приехал в США, и хорошее впечатление от этого визита будет некоторое время преобладать, чтобы потом снова пропасть.

Пока Украина будет нужна в противостоянии с Россией, ей поддержка будет оказываться. Но только такая, чтоб не умерла. Но и жить не дадут. Это оружие против России, которое рано или поздно должно выстрелить. Но если его так содержать, то оно никогда не выстрелит. Представьте, какое возмущение и зависть существует в головах у киевской элиты, когда они видят, сколько оружия и средств досталось талибам. Они считали, что надо было в них вкладывать.