До тех пор, пока американские официальные представители не встречаются с другими сколько-нибудь заметными политиками Украины, даже такой визит, который несколько раз переносили, выглядит серьезным и убедительным доказательством интереса Вашингтона именно к Владимиру Зеленскому, считает публицист Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Украина.ру

Президент Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Джо Байденом назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным. Глава государства отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе газопровода «Северный поток — 2» и «угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта». Он также пожаловался главе Пентагона на учения российских войск и обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе.

Комментарий Анатолия Вассермана:

- Самое главное, для чего Зеленскому этот визит нужен — это показать внутри Украины, что его поддерживают Соединенные государства Америки. Он сейчас держится на балансе нескольких групп с весьма разными и противоречивыми интересами, как это описано в украинской поговорке «два украинца — это уже три гетмана».

Единственная его опора — вера этих самых «гетманов» в то, что за океаном пока делают ставку именно на него. Соответственно ему надо постоянно изображать эту поддержку.

Ценность этой американской поддержки состоит в том, что она выливается еще и в материальную помощь, которую можно частично распродать и разворовать. Я не удивлюсь, если при детальном анализе окажется, что «Джавелины» у талибов не только со складов предыдущей афганской армии, но и поступают по каким-то хитрым каналам с Украины.

Даже если этой помощи в данный момент нет, надо создавать иллюзию, что она вот-вот поступит. Он встречался с министром обороны СГА именно для того, чтобы попросить очередную порцию военной помощи, а потом на родине заявить, что помощь уже едет и вот-вот прибудет.

По крайней мере, до тех пор, пока американские официальные представители не встречаются с другими сколько-нибудь заметными политиками Украины, даже такой визит, который несколько раз переносили, выглядит серьезным и убедительным доказательством интереса Вашингтона именно к Зеленскому.