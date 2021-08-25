Пакистанский журналист Салим Шах в интервью изданию Украина.ру рассказал, что происходит в Афганистане

Стремительный вывод американских войск из Афганистана вызвал мгновенный коллапс афганского правительства и бегство президента Ашрафа Гани. Власть захватил «Талибан»*, который уже начал выстраивать исламистские порядки, существовавшие там до американского вторжения. Опасаясь мести со стороны талибов, тысячи афганцев, сотрудничавших с американцами, бежали из страны. В бега вынуждены были податься и просто сторонники светского правительства, противники исламского радикализма, а также религиозные меньшинства. Многие погибли в аэропорту Кабула, так как западные державы эвакуировали лишь свой персонал (не забыв организованно вывезти служебных собак), но бросив служивших им афганцев на растерзание талибам. Сын врага СССР, Порошенко и хитрый маршал: кто вносит лепту в борьбу с «Талибаном»* © REUTERS, Stringer

Для лучшего понимания происходящего в этой стране и опасностей, которые могут грозить соседям многострадального Афганистана, издание Украина.ру поговорило с пакистанским журналистом Салимом Шахом, который тесно сотрудничает с афганцами и много времени уделяет политической жизни этой страны.

- Уважаемый Салим Шах, как вы оцениваете ситуацию в Афганистане после вывода американских войск?

— Ситуация в Афганистане очень мрачная. Абсолютное большинство людей, около 90%, недовольны внезапным приходом к власти талибов. На акциях протеста во многих городах страны люди поднимают афганский триколор, ставший символом сопротивления. Талибы застрелили многих, несших афганский национальный флаг. Одна из убитых была совсем девочкой. Не все, но большинство предприятий, включая банки, закрываются, поскольку банки заявляют, что у них нет денег. Сотни и тысячи людей хотят бежать из страны, но все границы закрыты. Бородай рассказал, что начнется в Донбассе после бегства США из Афганистана © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

- Какова роль правительства Пакистана и пакистанских сил безопасности в победе талибов?

— «Талибан»* является порождением Пакистана. Талибов принимают пакистанские генералы и политические лидеры. Однако сейчас «Талибан»* не так сильно контролируется Пакистаном, хотя основное руководство все еще находится в пакистанском Белуджистане. Руководство «Талибана»* называют здесь Кветта Шура. Кветта — столица Белуджистана, а Шура — нечто вроде талибского парламента в изгнании. Раньше пакистанские военные отправили в Афганистан множество пакистанских солдат. Кроме того, они отправляли сотни талибов из пакистанских медресе («талиб» — с пушту студент медресе) в Афганистан, согласно афганским источникам, имеющим некоторые доказательства. Раненых талибов также доставляли на лечение в пакистанские больницы.

Однако на этот раз роль Пакистана не совсем такого же рода, как при прошлом приходе талибов к власти. Какова связь правительства Пакистана с талибами? Они создали их, они обучили их, они финансировали их, и они отправили их оккупировать Афганистан (при первом правлении «Талибана»*, перед вторжением США, перед нападении НАТО на Афганистан).

Как бы то ни было, между ними все еще есть связь, но, по словам начальника пакистанской армии, она сейчас несколько неустойчива. И это правда, хотя можно сказать, что Пакистан торжествовал после возвращения талибов к власти в Афганистане.

- Это конец войны? Если нет, то какие силы могут противостоять «Талибану»* внутри Афганистана?

— Нет, это не конец войны, по моему пониманию, основанному на обсуждении вопроса с нашими учеными, журналистами и политическими лидерами.

Провинция Панджшер не находится в руках талибов, талибы недавно потеряли некоторые районы, которые захватили ополченцы Панджшера. Сын и несколько военачальников Ахмад Шаха Масуда (который был объявлен героем правительством Гани за его сопротивление русским и сохранение свободы Панджшера) — самая сильная армия, настроенная против талибов. Яков Кедми: Американцы бросили Афганистан, бросят и Украину © кадр из видео Украина.ру

- Как вы относитесь к недавним обещаниям талибов не нападать на другие страны (Китай, Россию, Иран, Таджикистан, Узбекистан)?

— «Талибан»* не способен атаковать другие страны, кроме Пакистана. Их главное оружие — АК 47 и прочее легкое вооружение. Как бы то ни было, они придерживаются тактики партизанской войны.

- Какие силы стоят за талибами и какова их база в афганском обществе?

— Это очень сложный вопрос, кто стоит за талибами. Основной силой по-прежнему остается Пакистан, но некоторые аналитики считают, что Иран, Китай и Россия тайно помогали им во время их войны против США и НАТО. Однако этого нельзя подтвердить ссылкой на какие-либо источники. Это ведь «прокси-война».

- Какими вы видите перспективы Афганистана в ближайшие несколько лет?

— К сожалению, я не вижу никаких перспектив в будущем. Кровопролитие не прекратится. Панджшер никогда не был оккупирован ни русскими, ни американцами. К нему присоединятся те, кто хочет противостоять талибам. На мой взгляд, сопротивление талибам продолжится.

- На чьей стороне, по вашему мнению, россияне и другие страны СНГ в вопросе об Афганистане?

— Похоже, что русские теперь поддерживают силы Панджшера. Один из российских дипломатов заявил, что Гани увез с собой миллионы долларов и что он должен быть арестован Интерполом. Этого вслед за Россией потребовал и Таджикистан. В Кабуле таджикский посол заменил портрет Гани портретом вице-президента Салиха, который является этническим таджиком. Можно также вспомнить, что Салих провозгласил себя законным президентом в отсутствие Гани в соответствии с конституцией Афганистана. Также стоит отметить, что Гани не ушел в отставку, а просто покинул страну. Александр Рыбин: Пока уход США из Афганистана нанес ущерб только самим американцам © скриншот видео " Рабкор"

- Почему афганские военные, хорошо обученные и оснащенные американцами, так внезапно отступили?

— Афганская армия вела упорную борьбу и отвоевывала территории у талибов. Согласно нашим предположениям, афганские генералы, национальные и местные лидеры взяли миллионы долларов у «Талибана» и приказали своим людям отступить со всех территорий. Это произошло внезапно, что деморализовало всю армию. Они стали жертвами собственного начальства. Я лично верю (и мое убеждение подтверждается свидетельствами некоторых афганцев), что они проиграли войну из-за своих коррумпированных генералов. Можно вспомнить, что революционное правительство доктора Наджибуллы, насчитывающее всего 50 тысяч солдат, сражалось в одиночку против моджахедов в течение двух долгих лет вплоть до оккупации Кабула моджахедами.

- Каково сейчас финансовое положение Афганистана?

— Финансовое положение — катастрофа. Все банки закрываются — там говорят, что у них нет денег. Закрывается большинство предприятий, как частных, так и государственных.

Я очень расстроен, что афганские солдаты сдались, но таков был приказ. Большинство из них были прогрессивными националистами. Их продали их генералы и лидеры, но я не знаю, кто именно купил этих генералов и политиков.

* Запрещённая в РФ террористическая организация