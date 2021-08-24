В интервью изданию Украина.ру политический консультант Олег Матвейчев объяснил, почему Украина и остальные республики СССР, кроме России, за 30 лет не стали независимыми и самодостаточными государствами

- Олег, 24 августа Украина отмечает День независимости. При этом, как показывает социологический опрос, 80% украинцев считают, что Владимир Зеленский как президент страны частично или полностью зависит от иностранных государств или иностранных организаций. Как это совмещается: празднование Дня независимости и осознание зависимости от других государств?

— Во многих ответах или заявлениях нынешних украинских властей логики вообще никакой нет. Это часто случается.

Дело в том, что просто абстрактная зависимость от Вашингтона или от Берлина даёт повод для досужих размышлений, дескать, «зависеть от великих стран мира — это не плохо, это не зависимость от нищей России». Они примерно так себе это объясняют, хотя Россия далеко не нищая, в этом году она сравнялась по ВВП с Германией, по паритету покупательной способности. Но вопрос не в этом. «Россия начала расширяться»: Политолог Матвейчев назвал страны, которые присоединятся к РФ © кадр из видео Украина.ру

Вопрос в том, что так называемая зависимость от американцев, от немцев проявляется в конкретных решениях. Например, когда американцы располагают несколько своих биолабораторий — 6 или 8 — на Украине и эти лаборатории делают такие вещи, которые не делают в Америке, потому что считаются опасными. То есть в Америке страшно размещать — заразятся же американцы, а американская жизнь очень дорога, это же жизнь белого человека, жизнь человека первого сорта. А там, где живут те, кто готов целовать сапог, плясать гопак, вставать на колени для вручения шашки перед американским послом, — там можно размещать опасные биолаборатории, какие-то незаконные вещи. Отношение к ним, как к рабам.

И сколько бы они ни говорили о своей независимости, этого никогда не было и не будет.

- С 1991 года Украину спонсировала сначала Россия, потом западные страны — своими кредитами. В чём проблема, почему Украина несостоятельна?

— Если начинать издалека этот вопрос, нужно сказать, что стратегическое положение страны определяется её географией, и не просто географией, а военной географией. Если страна всё время находится на семи ветрах и вокруг неё есть соперники — а соперники есть всегда, — то риск войны на 2 фронта, на 3 фронта, на 5 фронтов очень большой. Соответственно, нужно держать войска в разных других местах, чтобы там не напали, там не напали. В конце концов, оказывается, что где-то есть слабое место, и кто-то всё равно нападёт.

Неуязвимыми чувствуют себя те страны, у которых прикрыто 2-3 стороны. Например, если у России, которая всегда наступала, прикрыт ледяным морем, Ледовитым океаном тыл, то всегда можно вести экспансию на юг. Посмотрите на испанскую империю: она находится на Пиренейском полуострове, со всех сторон море. Великобритания — империя, находится на острове, то есть со всех сторон нормально можно вести экспансию. Китай находится в уголке, Индостан.

Все великие цивилизации занимают какой-то уголок, а Украина находится посередине, и она всегда является объектом борьбы других субъектов, то есть вокруг неё всегда были какие-то войны. Даже если взять последние 1000 лет: здесь и Польша, и Австро-Венгрия, и Германия, сейчас и Евросоюз, понятно, Россия, Турция, безусловно, как один из крупнейших игроков. Как минимум 5-7 стран Украину всегда терзали. Политолог Матвейчев сказал, через сколько лет россияне и украинцы снова станут одним народом © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Она всегда была диким полем, и никакого государства там никогда не было и не будет по определению, потому что это страна-лимитроф. И этой стране всегда будет лучше житься только там, когда она не будет на границе и между всеми, а когда окончательно войдёт в состав какой-либо империи или государства.

Сейчас они решили, что этим может быть Евросоюз. Но все с ярмарки, а они на ярмарку: Евросоюз был прекрасен 30 лет назад, сейчас Евросоюз сам распадается: Великобритания из него заблаговременно вышла, другие страны, например, Греция, грозятся выйти, многие остальные тоже держат руку на пульсе, и как только грянет любой очередной кризис, то распад неминуем.

Я уже не говорю о том, что экономические показатели падают, демографические показатели Европы падают, она стареет, её захватывают арабы и, возможно, Европа экономически и культурно придёт в упадок без какой-либо большой гражданской или прочей войны. И всё это произойдёт в ближайшие 10 лет.

- Считаете ли вы, что можно построить на территории Украины государство, если это будет государство русского человека, то есть не присоединяться к России?

— То, что говорил Путин в своей статье — что мы могли бы быть как Германия и Австрия, что-то типа вот этого. Можно пытаться строить такую вещь, но в любом случае без помощи России этого не построить — в конфликте с Россией точно не построить. Превращаться в анти-Россию можно только за счёт других, а с помощью России можно пытаться, но это будет требовать определённых вливаний со стороны России.

Напомню, украинцы всегда думали, что могут быть самодостаточны, особенно когда разрушался СССР, — этот миф был очень распространённым. Я сам был в Киеве в мае 1991 года, и местные студенты в киевском университете мне показывали плакаты, картинки, как они кормят всю остальную нищую Россию. Посмотри вокруг, дескать, как хорошо нам живётся, а у вас там всё по талонам. Украину превращают в американское сало, которое должно умирать за интересы США - Матвейчев

Однако экономические цифры, которые были на тот момент, говорят иное: Украина производила примерно на $12 000 ВВП на душу населения, а потребляла на $13 000, то есть в пользу них было распределение. Почему Россия выглядела более нищей — потому что она потребляла меньше, а производила больше и отдавала. Точно так же Белоруссия. А вот Грузия, Армения, страны Прибалтики, то есть все, кто заявлял о своей независимости, все, кто с призрением относился к русским, потребляли больше, чем давали. Грузия, например, в 4 раза больше.

Конечно, они потом ходили такие богатые, на чёрных «Волгах» ездили и говорили «вот эти нищие русские», а русские такими нищими стали, потому что вас, грузин, кормили. Сегодня Грузия после получения независимости — мировой лидер по количеству людей, которые отказывают себе в пище, по количеству нищих людей. Вот что с ними стало. Кстати, Грузия тоже всегда была между Турцией, Персией, как и Армения. Прибалтика, сколько за неё воевали? С Финляндией, Швецией, с Ливонским орденом, поэтому все эти страны, как и Украина, фиктивные, которые создаются в момент какого-то геополитического противостояния как марионеточные государства.

В своё время японцы захватили Манчжурию и создали там государство Маньчжоу-го, вроде как отдельное от Китая государство во главе с китайским императором, которого взяли из Пекина. Он сбежал оттуда, и они его посадили. И возникло отдельное государство, которое японцам нужно было, чтобы дальше наступать на Китай, чтобы его эксплуатировать, вести свои дела, ни для чего больше. Как только Япония проиграла войну, это государство исчезло.

Как только Евросоюз начнёт сыпаться, как только Америка ещё пару таких афганистанов покажет, и весь мир начнёт на неё плевать, а на неё многие уже начали плевать — её доля в мировом ВВП за последние 50 лет снизилась вдвое, — тогда такое марионеточное государство, как Маньчжоу-го, как Украина, наверное, просто перестанет существовать, и будут новые переделы этой земли.

- Кто на постсоветском пространстве смог построить государство на пути к независимости?

— Из тех, кто жил неплохо за счёт всего остального Советского Союза, прежде всего за счёт России, — Прибалтика, Украина, Молдавия, Грузия, Армения — ни у кого ничего не получилось. Более того, эти государства растеряли свои территории: Армения — Карабах, Грузия — Южную Осетию и Абхазию, Украина — Крым и Донбасс, Молдавия — Приднестровье. Везде держатся за счёт дотаций. Олег Матвейчев: Через 10 лет русские и украинцы будут жить в едином государстве © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кстати говоря, дотации были большими и для Прибалтики, и для Молдавии от Евросоюза. Почему? Потому что маленькое население, то есть кормить 800 тысяч или миллион человек — не проблема, и то они не живут, как немцы. А Украина… Пусть даже все заробитчане уехали, 30-40 миллионов, которые сидят непосредственно на Украине, кто будет кормить такую гигантскую ораву людей, как пол-Германии? Никто, конечно, не собирался и не собирается этого делать.

Когда выходили из Советского Союза, можно было считать примерно так: экономика СССР — это 15% от мировой экономики, экономика Украины — это 15% от экономики СССР, то получается, что мы по размерам с Германию, с Францию, что у нас ещё есть выходы к морям, и, если этот пирог развалится, мы его поровну разделим, и нам хватит, чтобы быть побогаче Польши, Венгрии и всех остальных. Были иллюзии, что можно так сделать. Никто не посчитал, что есть зависимость от энергии, нефти, газа, машиностроительных, инженерных вещей и прочего, и все эти проценты моментально превратились в ничто, и Украина впала в нищету, которую мы сейчас видим.

Если посмотреть на азиатские государства, которые пытаются строить свою независимость, то тоже обнаружим, что их независимость весьма иллюзорна. И говорить, что у кого-то получилось полноценно создать или воссоздать государственность, очень трудно. Что может быть с Таджикистаном в случае, если, допустим, афганские таджики начнут поговаривать, что им нужно создавать своё таджикское государство. Если бы Турция захотела, то за одну секунду поглотила бы Азербайджан. Собственно, она его и так аккуратно переваривает. То же самое с Арменией.

Нельзя назвать среди всех республик бывшего СССР, чьё существование было бы истинно независимым, самодостаточным и которое могло бы претендовать на то, что его государственность абсолютно обеспечена. По крайней мере, на ближайшие 100 лет и не подвергается никаким сомнениям.

- А Россия?

Матвейчев рассказал, почему Зеленский провоцирует войну в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Россия всегда начиналась с севера и будет сильна севером, у нас в тылу никого нет. Более того, у нас в тылу единственный в мире огромный атомный ледокольный флот, наш собственный, которым мы можем защищать и с которым мы можем двигаться. Экспансию от севера в разные стороны — и в сторону Европы, и в сторону юга, и в сторону востока — мы периодически в истории учиняли, и учиняли так, что захватывали не только Аляску, но и в Калифорнии стояли наши крепости, до сих пор стоит Форт Росс, и даже до Антарктиды дошли. До какой степени продвигали экспансию.