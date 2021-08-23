Анна Ревякина в беседе со Спиридоном Килинкаровым о тридцати годах независимости Украины, параде и циничной позиции США по отношению к странам-клиентам

- Спиридон, Украина празднует тридцать лет с момента независимости. Как вы считаете, удалась ли независимость?

— Я думаю, что ожидания украинцев 90-х годов по поводу независимости абсолютно не оправдались. Совсем не так они себе представляли независимость, а с учётом того, что обещали лидеры того периода, в частности, Леонид Кравчук, утверждавший, что через десять лет украинцы будут жить так, словно за окном Франция, то можно точно сказать, что всего этого нет. Потом пришёл Кучма, который задавал с трибуны парламенты вопрос о том, что ему строить, и обещал это построить. Фактически на тот момент политическая элита вообще не понимала, что делать с независимостью.

Проект независимой Украины имел огромные стартовые возможности, всё же это была пятая экономика Европы на тот момент. И фактически этим не смогли воспользоваться, то есть для себя они, конечно, смогли воспользоваться, а для страны в целом — нет. Неудачный проект получился. Хотя в момент формирования олигархических групп новые бизнес-империи были построены на социалистической собственности. Для кого-то это был успешный проект, для украинских олигархов, в частности. А вот у подавляющего большинства людей ожидания не оправдались. Азаров предположил, что скажет Зеленский в своем поздравлении по случаю Дня Независимости © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

- Не кажется ли вам, что у Украины просто затянулся трансформационный период. И экономический, и политический. Этакое тридцатилетнее подростковье, и о независимости Украины можно говорить исключительно с позиций если не несостоятельности, то как минимум инфантильности?

— Справедливости ради надо сказать, что то, что происходит сейчас с Украиной, происходило и с Россией 90-х годов. Перелом произошёл в 2000-е, когда к власти пришёл Владимир Путин. Та политическая элита, которая пришла к власти, осознала ценность независимости и суверенитета страны. Исходя из этого, выстраивалась стратегия. Российская политическая элита считает, что Россия должна быть реально суверенным и независимым государством.

Суверенитет и независимость — это очень большая роскошь для современной международной политики. На пальцах одной руки можно посчитать страны, которые реально имеют независимость и суверенитет. Все остальные его имеют либо частично, либо не имеют вовсе.

Украина, к большому сожалению, ввиду и объективных, и субъективных обстоятельств выстроила следующую политику: считает, что идти в фарватере стран Запада в ущерб своим интересам для них нормально. Проблема в том, что экономический потенциал Украины сегодня не соответствует количеству населения, которое проживает на территории страны. Нам об этом говорили ещё в 90-е годы. Это звучало очень цинично. Говорили о том, что на территории Украины должны проживать порядка 15 миллионов граждан. Эта цифра соответствует экономическому потенциалу страны. Вся украинская политика в дальнейшем была нацелена на депопуляцию.

Сегодня сложно сказать, сколько миллионов людей проживает на территории Украины. Украина одна из немногих стран, которая не проводила перепись двадцать лет. Мы не знаем сегодня, сколько реально людей проживает на территории Украины. Но если сравнивать с 90-ми годами, то получается, что на 52 миллиона населения тогда было порядка 26 миллионов рабочих мест. Сейчас от 7 до 9 миллионов рабочих мест на заявляемые 42 миллиона жителей.

Ещё раз повторю: стартовые позиции Украины по сравнению со всеми республиками бывшего союзного государства были наилучшими. Этим просто не воспользовались, к большому сожалению.

- Зачем в украинских современных условиях проводятся военные парады? Какую задачу решает правительство страны? Это дорого, опасно. И потом, парад — это явление, которое мы помним из советского периода украинской истории, а именно этот период Украина стремится вымарать. Я не сильна в военном деле, но могу предположить, что едва ли не вся техника — советская.

— Это не традиционный парад, не такой, как мы привыкли видеть с советских времён. Они заявили, что будут отходить от традиций советского периода. Масштабность проведения мероприятия обусловлена ещё и «Крымской платформой». «Крымская платформа» на уровне идеи — это крупный саммит. Речь идёт о представителях 34 государств, но уровень представительства очень низкий. Изначально же идея закладывалась иная.

Кстати говоря, Украине не по карману все эти мероприятия. Таких финансов у государства нет. Но удивительно то, что на подобные мероприятия Украина находит деньги и будет находить впредь, а вот на выплату врачам, которые бастуют во Львове, они денег вряд ли найдут. А на проведение политических мероприятий деньги находятся всегда.

Я отслеживаю новости из Украины, точно могу сказать, что сейчас идёт переформатирование информационного поля. Я уверен, что будет атака на телевизионный канал «Наш». Я уже вижу, как журналисты переходят на ахметовский телеканал «Украина 24». Была атака на Кличко. Идёт подготовка к внеочередным выборам. Это, конечно, не планы на ближайшую осень, но я думаю, что к весне Украина вполне может выйти на досрочные выборы.

А осень будет очень жаркой. Будут приняты серьёзные политические решения. Будет серьезная конфронтация, поэтому мероприятия такого масштаба, как парад, с точки зрения усиления своего рейтинга за счёт государственных ресурсов для сегодняшней власти возможны и вполне приемлемы.

- Почему Ангела Меркель не осталась на празднования? Всё же она была с визитом и могла задержаться на некоторое время.

— Это касается не только Меркель. Лидеры ведущих держав не хотят в этом принимать участие. Это касается и Турции той же, и США. Лидеры мировых держав, имеющие дело с проблемами мирового масштаба, которые без России решить невозможно, не будут принимать участие в «Крымской платформе».

Украине кажется, что вес мир крутится вокруг Украины и её проблем, а на самом деле это нет так. Есть проблема того же Афганистана, того же Ирана и т.д. Очень много проблем, которые надо решать с участием Российской Федерации. Мировые лидеры понимают, насколько их участие неприемлемо для России, и они принимать участие не будут. По крайней мере лидеры, первые лица государства. Праздник «альтруистов». От кого празднует День независимости Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Лидеры исходят из своих национальных интересов, а свои национальные интересы гораздо шире, чем интересы Украины. По большому счёту, власти Украины ну никак не готовы осознать, что, просыпаясь утром, лидеры мировых держав не думают об Украине, что надо Украине и чем Украине можно помочь, они думают прежде всего о своих странах. А Украина, наоборот, в попытке угодить Западу жертвует своими интересами ради интересов третьих стран. Это очень порочная практика.

- Как вы считаете, Спиридон, на примере Афганистана может ли украинское руководство осознать, что Соединённые Штаты Америки ведут себя по отношению к странам-клиентам цинично и нацелены на решение только своих собственных задач?

— Я думаю, таких выводов они не делают и не сделают. Я считаю, что американцы намеренно создали ситуацию в Афганистане. Для них это «пять минут позора», а для России, Китая и других стран вокруг Афганистана это проблемы на десятилетия вперёд. Американцы эти пять минут позора как-то переживут, а что потом с этим будем делать мы, это большой вопрос.

Я не питаю иллюзий, что мощный «Талибан» с автоматами Калашникова победил американцев и так далее, хотя визуально картинка не очень приятная. Меня смущает тот момент, что организация эвакуации была проведена бездарно. Американские войска могли обеспечить безопасность Кабула или, по крайней мере, аэропорта, но они это не сделали, значит, это было сделано намерено.

Позиция американцев очень циничная, но очень прагматичная. Они это делали не раз, начиная с 70-х годов в Иране и оканчивая сегодняшним днём. И будут так действовать и впредь.