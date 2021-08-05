Требование перейти на зеленую энергетику – это преступная ложь, ставящая своей целью поставить всю энергетику мира под контроль того, что сейчас называют «обобщенный Запад», считает публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Украина.ру

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил, что в ближайшее десятилетие новая технологическая революция приведёт к глобальной перегруппировке стран, в результате чего сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI века и, вероятно, XXII.

По мнению политика, период технологической революции, или глобальный энергопереход, в который вступила мировая экономика, сопоставим только с процессами конца XVIII — начала XIX веков и масштабом охвата, и степенью радикальности, единственное отличие заключается в скорости — нынешний энергопереход займёт всего около 30-50 лет.

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, её природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесён этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», — говорится в письме политика, с которым ознакомилось издание РБК.

Анатолий Вассерман, отвечая на вопрос, что он думает по этому поводу, заявил следующее:

«Обычно я комментирую высказывания Чубайса так, что ни матом сказать, ни на заборе написать.

Что же касается энергоперехода, проблема в том, что все так называемые зеленые энергоресурсы дико нестабильны. На каждый ватт установленной мощности ветряков или солнечных батарей приходится вводить в энергосистему больше ватта мощностей классической энергетики, причем в основном газовых турбин, поскольку все остальное не успевает достаточно быстро реагировать на колебание силы ветра или облачность.

Поэтому зеленый энергоресурс — тупиковый путь. Он дико затратный и практически бесполезный, поскольку все равно приходится держать энергоресурсы, потребляющие в первую очередь природный газ, и расход этого газа не снижается, а только растет.

Я уже не говорю о том, что сама парниковая теория глобального потепления опровергнута еще в 1909 году, и с тех пор накопилось еще несколько доказательств лживости этой теории, полученных разными методами. Требование перейти на зеленую энергетику — это преступная ложь, ставящая своей целью поставить всю энергетику мира под контроль того, что сейчас называют «обобщенный Запад».

Понятно, что Анатолий Борисович как адепт этого самого «обобщенного Запада» уже тридцать лет продвигает в нашей стране те методы разрушения, которые оттуда рекомендованы. Но я очень надеюсь, что на сей раз с Анатолием Борисовичем поступят так, как рекомендовал Мухаммад Абдулахович Курейшин: «Мужчина, выслушай совет женщины и сделай наоборот».

Зачем человечеству использовать меньше природных ресурсов? Экономить их, что ли? Так еще полвека назад министр нефти Саудовской Аравии сказал, что каменный век кончился не потому, что кончились камни. По мере развития человечество вовлекает в свою деятельность все новые ресурсы, и экономить уже существующие ресурсы в принципе бессмысленно.

Российская Федерация с каждым годом зарабатывает все больше на несырьевых ресурсах. Насколько я знаю, сейчас сырьевой сектор занимает менее 1/5 части нашего ВВП и менее четверти бюджета. Но это не значит, что надо отказываться от работы с ресурсами сырьевыми.