Новые попытки Вашингтона создавать помехи российско-европейскому газопроводу «Северный поток 2» бессмылены, они не приведут ни к какому результату, рассказал политолог Евгений Сатановский в интервью изданию Украина.ру

- Евгений, председатели комитетов по международным делам парламентов США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии осудили соглашение Байдена и Меркель по "Северному потоку 2". Насколько влиятельной может быть такая международная группа политиков и какие проблемы он могут создать «Северному потоку-2»?

— Они никто. Некоторое количество людей, которые ничего из себя не представляют и ничем и никем не являются, что-то заявили. Вот и все.

- В совместном заявлении этих парламентариев говорится, что все будущие соглашения по «Северному потоку-2» должны обсуждаться на уровне НАТО и ЕС. Как вы считаете, такое может быть реализовано?

— Нет. Совершенно бессмысленное предложение, которое демонстрирует, насколько эти люди глупы. Не представляют себе, как мир устроен и даже не знают, как устроены Евросоюз и НАТО. Просто не ориентируются ни в чем.

Ну а мы просто пожимаем плечами и живем дальше.

- США представлял влиятельный сенатор от Демпартии Роберт Менендес. Почему сенатор-демократ выступил против договоренностей президента Джо Байдена по «Северному потоку-2»?

— Ну не нравимся мы ему. Как в старом анекдоте про господа бога и сильно верующего, который все время спрашивает: ну что ж я вот так и молюсь, и пощусь, а ты меня и так, и этак… А господь высовывается из-за облака и отвечает: а не нравишься ты мне!

Ну не нравимся мы ему. И газопровод не нравится. Ну и раз ему все это так не нравится, что аж кушать не может, чего ж ему не поучаствовать в этом «сходняке».

У него свой мир какой-то. Вы муравейник когда-нибудь видели? Муравьи бегают, суетятся. Кто гусеницу тащит, кто бабочки кусочек. Вас это сильно волновало?

Интересно, конечно, это, если вы занимаетесь муравьями, а если нет — так и бес с ними, пусть они своей жизнью живут. Вот и мне с этими ребятами так же.