Для России нет жизненно важной задачи именно «осушить» украинский транзит. Все будет зависеть от того, каким будет потребление голубого топлива в Европе, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Юшков сказал, когда «Газпром» перестанет пользоваться украинской ГТС © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк Украина.ру.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» готов увеличить транзитные обязательства перед Украиной выше текущих, если это будет экономически обосновано.

В ответ на это глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сказал, что «Газпром» якобы пытается навязать Украине не только транзит, но и покупку газа по завышенным ценам после 2024 года.

В «Газпроме» ответили, что никто не предлагал Украине покупать российский газ, а комментарий Миллера был адресован партнерам из стран ЕС, в первую очередь немецким.

- Игорь, поясните, пожалуйста: в чем смысл этого информационного выпада Витренко?

— Вообще непонятно, с чего Витренко взял, что ему кто-то предлагает газ купить. Еще более абсурдно его заявление о том, что якобы «Газпром» предлагает им купить газ по завышенным ценам, потому что сейчас они именно этим и занимаются. Напомню, что Украина с 2015 года отказалась выполнять контракт с «Газпромом» до конца 2019 года и начала покупать российский газ у европейских посредников по виртуальному реверсу.

Газ идет транзитом через Украину к европейцам, они из этого транзита забирают газ и проводят взаимозачет: европейцы отдают деньги «Газпрому», а украинцы отдают деньги европейским трейдерам. Естественно, что это дороже, чем если бы «Нафтогаз» покупал его напрямую у «Газпрома». Почему Витренко считает, что у «Газпрома» будет дороже, непонятно. Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Ясно, что таких переговоров не было и «Газпром» эту тему вообще не поднимал. «Газпром» устраивает нынешняя схема. Он записывает по статистике свои продажи газа, который остается на Украине, в качестве поставок газа в Европу, а европейцы вовремя платят по рыночным ценам, при этом тоже зарабатывая. Украина тратит больше, чем могла бы, но для нее это политически приемлемый вариант. Всех всё устраивает. Поднимать вопрос о поставках «Газпрому» было бы невыгодно, потому что Украина по традиции начнет привязывать вопрос покупки газа к вопросу транзита, как они делали в 2009 году. И ясно, что Миллер говорил именно об этом.

Европейцы спрашивают: сохраните ли вы транзит газа через Украину после 2024 года? А Миллер отвечает: все зависит от потребителя. Сколько Европа будет потреблять российского газа. Чем больше европейцы будут закупать газа, тем больше вероятность, что газ не влезет во все обходные газопроводы и придется заполнять украинскую ГТС.

Для России нет жизненно важной задачи именно «осушить» украинский транзит. Это вопрос экономический. Все обходные газопроводы для «Газпрома» выгоднее, потому что они принадлежат «Газпрому». «СП-1», «СП-2», «Турецкий поток», «Ямал — Европа» — у него если не 100% собственности в этих трубах, то как минимум 50. Даже в польском участке «Ямал — Европы» у «Газпрома» 48%.

Половину денег, которые он дает за транзит, он по сути платит себе и своим дочерним структурам. А на Украине все 100% принадлежат украинскому государству. К тому же северные маршруты просто на 2000 км короче (от Ямала до Германии через «потоки»). Поэтому «Газпром» говорит, что это вопрос экономический. Если в Европе будет запрос на это, то мы сохраним транзит. А с чего Витренко взял, что ему кто-то предложил покупать газ, непонятно.

- Должна же быть какая-то логика в его словах.

— Логика Витренко может состоять в том, что, если не будет транзита, не будет и виртуального реверса. Надо будет либо физически искать газ в Европе и физически осуществлять реверс, либо заказывать у европейцев те объемы, которые Украина покупает. Они будут заходить из России на Украину и там оставаться. Транзита не будет, и получится, что просто-напросто газ из России приходит на Украину и есть посредники.

Но это же опасно, потому что тогда украинские потребители, у которых постоянно растут тарифы, могут задаться вопросом: зачем нужен посредник, если газ все равно российский? Никто не хочет, чтобы эта схема стала настолько явной. Это политически рискованно, потому что потребитель не захочет оплачивать эти игры в газовую независимость.

«Об Украине речь вообще не шла»: «Газпром» поставил Витренко на место © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

- А может ли Витренко таким образом шантажировать Европу, в том смысле что Россия якобы использует газ как геополитическое оружие?

— Да. Этот сценарий как раз-таки и будет разыгрываться. История с «СП-2» не закончилась. Да, американцы в какой-то степени уступили, они не будут давить в части достройки и ввода в эксплуатацию. Но есть тезис соглашения между Германией и США о том, что если Россия будет использовать газ в качестве своего геополитического оружия, то Берлин обязуется ввести санкции в газовой сфере, по сути, остановив «СП-2».

Конечно, американцы не напрямую, но через своих лояльных посредников (Польша, Украина) будут развивать эту тему, что Россия использует энергооружие. Но Россия уже 50 лет поставляет свой газ в Европу, сложно найти твердые доказательства этому (что Россия использует газ как оружие или способ политического давления. — Ред.). Россия же не говорит, что если вы нам санкции не отмените, то мы вам газ отключим. Мы во время войны с Грузией поставляли им газ.

Поэтому они будут всячески намекать на политизацию российских поставок. С этим и связан этот заход Витренко: мол, Россия делает что-то, от чего Украине будет плохо. Но все, кто более-менее разбирается в газовой сфере, понимают, что это абсурд. Они же сами гордятся, что не покупают газ у «Газпрома». При чем тут мы?

Если «Нафтогаз» или любая другая украинская компания обратится к «Газпрому» с предложением о прямых поставках газа, он заключит с ней контракт и поставит газ. Я думаю, что никакой политики со стороны России в этом плане не будет. Но если какая-то украинская компания заключит контракт с «Газпромом», ее обвинят в измене родине и торговле с врагом и на этом все закончится.

Повторюсь, сейчас любой чих будет трактоваться ими как применение Россией энергетического оружия.

- Могут ли к власти в Германии прийти настолько проамериканские силы, что они действительно введут санкции против России за это самое «применение энергетического оружия»?

— Нет. Допустить подобные формулировки по поводу «СП-2» в совместном соглашении для Германии было меньшим из зол, чтобы США отстали от стадии запуска и ввода в эксплуатацию.

Вообще возможность ввода санкций за применение некоего геополитического энергооружия не является результатом этих переговоров. Это всегда было. Если бы мы заявили о том, что соседняя страна должна сделать то-то и то-то в политической сфере, иначе мы ей отключим газ и оставим без нефти, то за это были бы санкции. То есть это общепринятая практика.

Парализованный Запад и энергичный Киев © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Трамп говорил, что если страна является членом НАТО, то она должна закупать газ у другого члена НАТО (по сути США).

Это они политизируют газ, а Россия этим не занимается. Именно поэтому мы будем наблюдать все более абсурдные заявления, когда любые мелочи будут трактоваться в качестве стратегии России по уничтожению энергетическим оружием всего мира.

- Тогда, может, России действительно стоит использовать газ в качестве оружия и перестать деликатничать?

— Я думаю, что это контрпродуктивно. Не надо вестись на провокации. Например, Россия очень грамотно поступила во время укладки первой нитки «Северного потока – 2», когда польское рыболовецкое судно попыталось затаранить трубоукладчик. Правда, одно из судов сопровождения успело подставить борт, и шхуна врезалась в него.

Все это было сделано с целью, чтобы Россия применила военные корабли и защищала «СП-2», поскольку еще до строительства Польша продвигала тезис о том, что «СП-2» — это всего лишь ширма и Россия потом якобы поставит вдоль газопровода свои военные суда для захвата Балтийского моря. И если бы Россия использовала военные суда для защиты трубоукладчика, они бы говорили, что это не экономический проект, а политический.

Россия правильно сделала. Она просто выставила побольше судов сопровождения, чтобы они могли борта подставлять, но военные корабли не вывела. Оказалось, что это выигрышная стратегия, так как санкции введены не были, все работает. Первую нитку построили, вторую нитку должны достроить до конца августа.

Логика российской стороны и впредь должна быть очень аккуратной. Собака лает, караван идет. Мы это уже 50 лет наблюдаем. В разгар холодной войны нас тоже обвиняли во всех смертных грехах, и ничего, продаем газ, европейцы его покупают, идет взаимовыгодная торговля.

Разного рода провокации — это обычное явление для политики. Надо просто грамотно на них отвечать, а не биться в истерике.