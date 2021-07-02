Россия не будет планировать в отношении Украины сложные многоходовые комбинации, она просто будет защищать свои национальные интересы, чтобы не зависеть от Украины никоим образом, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру

Верховная Рада Украины приняла инициированный Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины вчера, 1 июля. К коренным народам Украины, в частности, отнесли крымских татар, караимов и крымчаков. Закон устанавливает правовую защиту над коренными народами от лишения их целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них.

Госдума РФ осудила законопроект Зеленского еще 8 июня, назвав его «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов внутри Украины». Президент России Владимир Путин тогда же сравнил идею разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии.

Делегация РФ в ПАСЕ вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии заявила протест в связи с утверждением закона.

Богдан Безпалько, отвечая на вопрос, к каким последствиям для внутренней украинской политики может привести этот закон и какой может последовать ответ России, заявил следующее:

- В ответ на этот закон Россия могла бы расширить разного рода программы по упрощению получения российского гражданства и переезда в РФ, для того чтобы граждане Украины могли бы стать гражданами России. То же самое можно было бы сделать в отношении граждан Белоруссии и Молдавии, но конкретно в отношении Украины это было бы самым лучшим ответом.

К сожалению, в 2014-2015 годах был более удобный момент, когда миллионы людей готовы были переехать в Россию и пополнить наш демографический баланс. Тем более что, как правило, эти люди образованны, с активной позицией в плане труда и осваивания новых профессий, молодые (от 20 до 40 лет), и они не нуждаются в дополнительных ресурсах и усилиях на их адаптацию. Они и так принадлежат нашей культуре, знают язык и ассоциируют себя с Россией. Большая часть мигрантов, которая приезжает сюда, легко ассимилируется и абсолютно лояльна в отношении нашей страны. Как говорил президент России, мы один народ, и они это продемонстрировали на практике. Так что это был бы лучший ответ.

Мы один народ. К нашим «заблудшим братьям» я бы отнес только националистов, среди которых иногда попадаются разумные люди, осознающие ложь исторической концепции Украины и украинского национализма. Все остальные люди и так наши. Они страдают от того, что происходит на Украине, просто не могут ничего изменить. Поэтому какую-то часть украинского народа можно назвать заблудшими или попавшими под воздействие пропаганды и промывки мозгов, которая осуществляется посредством образования или СМИ.

Но мы один народ. Те люди, которые получают альтернативные источники информации, быстро прозревают. Те люди, которые выходят из украинского медийного поля, даже если они критически настроены, очень быстро меняют свое мнение в отношении нашей страны и нашего народа. С наиболее радикальными придется работать, но их не так много. А элиты, которые находятся у власти, вообще внеидеологичны. Для них главное — быть наверху и контролировать ресурсы.

Какой из Зеленского украинский националист? Он не подходит под это определение ни идеологически, ни культурно. Это человек, как и его предшественники, просто использует эти идеи и эту риторику для того, чтобы оправдать отдельность Украины и ее движение от России.

То, что в зоне АТО воюют жители Юго-Востока, опять-таки подтверждает тот факт, что мы один народ. «Украинскость» — не этническая, а идеологическая принадлежность. Поэтому есть люди с украинскими фамилиями и говорящие на суржике, которые воюют за Донбасс, а есть люди с великоросскими фамилиями и говорящие на русском языке, которые воюют на стороне ВСУ. Все дело в тех идеях, которые этим людям вложили в голову. Также не стоит отбрасывать все остальное: карьеризм, шкурничество, желание выслужиться, повоевать и мародерствовать.

Россия всегда придерживается норм международного права, даже в ущерб самой себе. По крайней мере, ее в этом часто обвиняли. Поэтому я не думаю, что если некие «многоходовые комбинации» по Украине будут иметь место, то они будут очень сложными. Россия просто будет защищать свои национальные интересы, чтобы она не зависела от Украины никоим образом. Россия будет поддерживать те силы на Украине, которые являются лояльными и союзными ей. В этом и будет состоять политика России по Украине.