Пока и в российском, и в украинском футболе не хватает людей, способных использовать финансовый и футбольный инструментарий, который позволил бы сборным России и Украины всерьез рассчитывать на самые высокие места, считает бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов Украина.ру

Сборная Украины завершила групповой этап чемпионата Европы по футболу 2020 (2021), заняв третье место с разницей забитых и пропущенных мячей 4:5. В плей-офф ей позволили выйти результаты в группе E, где Испания одержала победу над Словакией, а Швеция — над Польшей. Матч 1/8 финала против Швеции состоится 29 июня в Глазго. В Сети ходят слухи о том, что Украина в третьем туре специально уступила сборной Австрии, для того чтобы не попасть на сборную Италии.

- Руслан Леонидович, это такая украинская хитрость или все же не стоило так рисковать?

— Это называется «пруха лоховская». Дело в том, что в футболе далеко не все материально, и иногда включаются вещи, которые объясняются только мистикой. Бывают фартовые игроки и тренеры, бывают нефартовые. В футбольной среде фигурирует не очень приличный термин «фартозадый», и этот термин описывает сегодняшнюю сборную Украины. Шевченко — вообще не тренер, но это очень фартовый чувак. И вместе с ним фартовой оказалась вся эта команда.

После последней игры с Австрией я пребывал в полнейшей уверенности, что если случится такая невероятная композиция и Украина пройдет дальше, это будет несправедливо. Но справедливости в мире и на поле нет, и на выходе мы имеем сборную Украины в 1/8 финала, где она встретится со Швецией, а там кто его знает, как все пойдет.

- Касательно сборной Швеции. После ее игр с Испанией и Словакией создалось впечатление, что у нее сильная защита и слабая атака, но после матча с поляками все перемешалось. Вы могли бы выделить ее сильные и слабые стороны?

— Я не большой специалист в шведском футболе. Есть стереотип, что все скандинавские сборные не особенно техничные, но зато хорошо подготовленные и выносливые. В современном мире это все давно смешалось, и все серьезные сборные и клубы, к которым относится и сборная Швеции, научились играть. Другое дело, насколько успешно удается воплотить в жизнь эти качестве в совершенно конкретном турнире. Шведам это удалось.

Я думаю, что когда они узнали, что их соперником станет сборная Украины, они потерли руки. Да, обычно принято говорить, что на таком уровне не бывает слабых соперников, и может произойти все что угодно, но Украина — отнюдь не европейский гранд, который мог бы попасться. И сейчас для Швеции открывается очень интересная перспектива хлопнуть сборную Украины и пройти дальше.

Мне сборная Швеции интересна, поскольку там есть несколько персонажей из любопытных чемпионатов, в том числе и из чемпионата России, которых я время от времени наблюдаю на клубных соревнованиях. Это очень приличные ребята. Может быть, не прям суперзвезды, а крепкие профессионалы.

В этом смысле будет любопытно посмотреть, как крепкий европейский профессионализм схлестнётся с командой Шевченко.

- Заслужил ли Шевченко большой кредит доверия уже благодаря тому, что вышел из группы?

— Дело в том, что биография тренера складывается из каких-то конкретных достижений. Я считаю, что Шевченко не тренер высокого уровня, но он звездная фигура в мировом футболе. Конечно, Шевченко на фоне остальных тренеров выглядит очень прилично (обладатель «Золотого мяча» и самый молодой наставник на этом чемпионате).

Футбольный эксперт Андрей Малосолов: Ни Черчесов, ни Шевченко не должны возглавлять сборные России и Украины © Facebook, Андрей Малосолов

Что бы кто ни говорил, выход Украины в 1/8 финала Евро — колоссальный для нее успех, и для Шевченко тоже. Как дальше будет развиваться его карьера, непонятно, но он уже занес в свой актив эту штучку, и она уже оттуда никуда не денется.

Да, мы прекрасно помним три игры в группе. Яркая проигранная игра с Голландией, один тайм с Македонией (где и были заработаны бонусы, позволившие пройти дальше), и абсолютно бездарная, беззубая и корявая игра с Австрией. Но это мы сейчас помним. Пройдет игра со Швецией, она потом тоже забудется, а строчка останется, что на Евро-2020 (2021) Украина прошла туда-то, куда не прошла сборная России. Вот вам и вся справедливость большого футбола.

- Мы с вами пытались рассуждать над тем, как бы отреагировали на Украине, если бы им пришлось играть в Санкт-Петербурге, и не нашли ответа на этот вопрос. Насколько сейчас готовы к тому, что это случится, и как это будут освещать?

— Я не знаю, насколько они к этому готовы. В прошлом интервью, говоря о менталитете сборной Украины, я позволил себе дать ей некий аванс, что у нее появляются зачатки европейского менталитета. Наверное, я несколько погорячился и поспешил. Игра с Австрией показала, что если этот менталитет где-то и зарождается в недрах сборной Украины, то время от времени он уступает место поселковому и хуторскому менталитету команды с глубокой периферии.

Я не знаю, какая часть менталитета возобладала бы в случае гипотетической игры в Санкт-Петербурге. Но самое яркое, что могла сделать сборная Украины, она уже сделала. Это, конечно, футболки, о которых мы уже неоднократно вспоминали и уже сегодня должны помнить. Потому что нельзя отмахнуться от этих ростков неонацизма, которые прорастают через эти футболки.

Сборная Украины может играть сколь угодно симпатично, но я как представитель определенных взглядов никогда не смогу за нее болеть. Потому что я знаю, что написано у них за шиворотом. Да, есть люди, которые относятся к этому поверхностно, но таких, как я, тоже много.

Обратите внимание, насколько доброжелательно комментаторы на российском телевидении настроены в отношении сборной Украины. Но я считаю, что напоминать обо всех этих негативных моментах и об изнаночной стороне Украины всегда необходимо. Можно рассуждать, что футболисты якобы заложники ситуации, но ничего подобного.

На Украине уже воспитано целое поколение, в том числе футболистов, которые с удовольствием выкрикивают фашистские лозунги. И этот мрачный момент перекрывает все ее достижения, позитивные моменты и даже везучесть сборной Украины на этом турнире.

- Коснемся еще темы сборной России. Скоро должна решиться судьба Черчесова, и, по слухам, его вполне могут оставить на посту главного тренера. Почему он сам не подал в отставку и почему он уверен в том, что все делает правильно?

— В отставку он не подаст. Не такой он человек. После того как он сказал, что лучшей игрой России на этом чемпионате был матч со сборной Дании, у меня сложилось впечатление, что мы с ним либо смотрели разные игры, либо находимся в параллельных мирах.

Я не беру на себя наглость тягаться в таких вещах с таким профессионалом, как Черчесов, но, думаю, что было бы благородно, если бы если не ушел, то хотя бы подал в отставку. Если бы РФС ее не принял, то это была бы уже ответственность РФС, но этого не произошло, ни одного, ни второго.

Вероятность того, что он останется, велика. Наверное, ему эта позиция нравится по всем показателям (денежным тоже). Он человек небедный, мог бы какое-то время погулять, но сейчас такую работу ему найти будет трудно.

- Можем ли мы рассуждать, кто мог бы прийти ему на смену?

— Теоретически это может быть какой-то европейский специалист, что тоже не всегда срабатывает. Что касается российского тренерского корпуса, то он, к сожалению, сегодня крайне и крайне беден. Я не знаю, кто мог бы сейчас в корне поменять ситуацию.

Это не Советский Союз, когда на чемпионат мира в Испании (1982) отправили тренерский триумвират из Лобановского, Бескова и Ахалкаци, трех монстров, каждый из которых в состоянии руководить любой командой. Да, это было во вред, но СССР мог себе это позволить. Каких трех выдающихся тренеров, способных показать высокий результат, может собрать сегодня сборная России? У меня ответа на это нет.

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- Насчет уроков. Я знаю много людей, которые желают поражения сборной России в надежде, что это как-то изменит ситуацию в целом, однако этих поражений уже было множество, и ничего не изменилось. Когда мы уже достигнем дна и кому мы еще должны проиграть, прежде чем что-то поменяется?

— Я уже говорил, что речь идет о системных пробелах в футбольной жизни как таковой. И на уровне федерации футбола, и на уровне клубов. Почему так происходит, мне трудно сказать. Естественно, необходимы серьезные преобразования. Эволюционные или революционные — этого я не знаю, это должны решать другие люди. Но если мы не извлечём уроки, мы будем барахтаться постоянно в этом футбольном болоте и будем последними на серьезных турнирах.

Что раздражает более всего в игре сборной России? Если бы они бились без страха и упрека, но проиграли бы еще сильнее, болельщики бы их поняли. Но это робкая и несмелая команда. В этом весь кошмар. Как можно быть робким и несмелым на футбольном поле, надеясь на какой-то результат? Так не бывает. Тут не хватит даже никакой прушности, никаких фартовых игроков мира и никаких тренеров.

К тому же в сборной России сейчас идет болезненная смена поколений, и меня в связи с этим поражают вопросы в стиле «А почему в 2018 году та же самая сборная играла лучше, чем сейчас»? Потому что прошло три года. Кто-то постарел, кто-то сдал позиции. Вечных игроков в принципе не бывает, а в нашем футболе не хватает по-настоящему сильных и звездных игроков калибра Марадоны. У нас есть интересные парни, несколько испорченные отсутствием квартирного вопроса и большими деньгами, но нет созвездий классных игроков, которые могли бы преподнести нам подарки на футбольном поле.

Успехов на чемпионатах Европы по футболу мы добивались считанные разы и в советские времена, как, например, в 1960 году, когда сборная СССР выиграла этот чемпионат. Там тоже не было звезд, но это были бойцы и характеры. Если мы вспомним Евро-1988, когда советская сборная заняла второе место, уступив невероятной сборной Голландии, то это тоже были бойцы под руководством выдающегося Лобановского.

Это то, чего нам не хватает. Не хватает тренера, не хватает игроков, не хватает системы. Если мы заполним все три позиции, у нас будет прекрасный футбол, а как их заполнить — большой вопрос. И у меня пока ответа на него нет.

- Есть ли смысл в радикальных мерах вроде резкого снижения зарплат или массовой отправки игроков в Европу?

— Конечно, нет. Мы же не можем взять и сказать, что в этом году пять человек должны взять и уехать играть в чемпионат Испании, восемь — в чемпионат Англии, а 10 — в чемпионат Италии. Зарубежные клубы должны захотеть приобрести этих игроков. А раз там нет засилья наших игроков, значит, они не соответствуют высокому уровню ведущих чемпионатов.

Что касается зарплат, то они уже взлетели на такие высоты, что радикально снизить их уже не получится. Тем более что именно финансовые возможности клубов позволяют привлекать серьезных игроков. Без денег привлечь их невозможно. Привлекают ли эти зарплаты не тех игроков, или же что-то ломается на стадии подписания контрактов, не знаю. Думаю, все вместе.

Тут еще надо разбираться не только с зарплатами игроков, но и с системой скаутов, системой агентов, с системой клубных менеджеров, которые занимаются покупкой и продажей игроков. Да, деньги не гарантируют создание больших футбольных коллективов, но без денег это просто немыслимо. Я не знаю ни одной европейской команды, чтобы она играла на стабильно высоком уровне в Лиге чемпионов и чтобы у нее был нищенский бюджет, или там играли ребята, которые в реальной жизни работают на заводах. Так не бывает.

Профессиональный футбол победил и задушил любительский, и он навязывает такие законы, которыми надо уметь пользоваться. В системе профессионального футбола есть масса инструментов, которыми надо уметь владеть. Наверное, в российском и украинском футболе умельцев владеть этим инструментарием раз-два и обчелся, и их усилий не хватает для того, чтобы всерьез рассуждали о том, кто в этом году выиграет чемпионат Европы — Россия или Украина.

Если какие-то страны претендуют на звание чемпионов, значит, там этих людей значительно больше.