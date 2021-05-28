Выступать экс-депутат Верховной Рады Олег Царев будет вместе с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым и своим коллегой по фракции Партии регионов Владимиром Олейником. На мероприятие их пригласил постоянный представитель РФ при Совбезе ООН Василий Небендзя

- Олег Анатольевич, в своем тг-канале вы сообщили на днях о том, что вам поступило предложение от постоянного представителя РФ при ООН Василия Небендзи выступить в Совете Безопасности ООН. При этом вместе с вами должны будут выступать и экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, и экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Расскажите, о чем идет речь.

— Небендзя набрал меня сначала по телефону. Потом мы подключились в зуме для совместного разговора с Николаем Азаровым, Владимиром Олейником и помощником Небендзи. Мы говорили о том, какая цель у наших выступлений, и о том, как всё это будет проходить.

Все это чрезвычайно важно для стран, представленных в ООН, сформировать точку зрения о том, что происходило на Майдане и после него.

Поэтому в соцсетях я разместил обращение в своим подписчикам, в котором попросил их высказаться по поводу того, какие вопросы, которые они считают важными, я должен поднять в своем выступлении.

- Кто будет присутствовать на этом мероприятии?

— Как минимум 15 представителей стран — постоянных членов Совбеза ООН. Как сказал мне Небендзя, удовольствия подобные мероприятия, которые проводит Россия, не вызывает, но представители обязательно будут.

Возможно, на мероприятии будут представители и от других членов ООН, которые не входят в Совет Безопасности.

Но какое бы неудовольствие не вызывала бы та точка зрения, которую мы будем доносить, представители все равно придут, поскольку если они не будут приходить на такие мероприятия, то Россия не будет присылать своих представителей на те мероприятия, которые проводят они.

- Это все, как я понимаю, будет проходить в Нью-Йорке?

— Да, но мы — Николай Азаров, Владимир Олейник и я — в связи с коронавирусом будем выступать дистанционно.

Мероприятие начнется в 17:00 по московскому времени 2 июня, на мой день рождения, и будет проходить три часа. В Нью-Йорке будет утро. Каждому дают около 15 минут на выступление.

Свое я сейчас уже готовлю. Кроме нас будут еще выступать члены Совбеза ООН.

- Официальный Киев на этом мероприятии будет представлен?

— Скажу так, мы все давно в политике, поэтому нас возможная дискуссия, если она будет, не пугает.

Я постараюсь говорить о событиях, которые происходили у меня на глазах, и о людях, которых знал лично.

Небендзя нас предупредил, что будет дискуссия, нам будут активно задавать вопросы.

- К чему все-таки приурочено это мероприятие? Почему именно сейчас оно будет проводиться?

— Как сказал нам Небендзя, это не первое подобное мероприятие: было слушание по событиям в Одессе 2 мая, и как бы негативно ни относились некоторые члены Совбеза ООН к нашей точке зрения, тем не менее, они слышат и делают выводы. Подобная работа не проходит в холостую.

- Какие последствия эти слушания будут иметь?

— Это официальное мероприятие, поэтому наши выступления будут опубликованы на официальных ресурсах ООН, будет вестись видеотрансляция, которая нам будет предоставлена.