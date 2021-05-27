России и Белоруссии обязательно нужно выработать единую версию задержания оппозиционера Романа Протасевича, иначе Запад продавит свою версию о якобы государственном терроризме Минска, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов

- Владимир Леонидович, относительно всей этой ситуации вокруг самолета Ryanair и задержания Протасевича высказываются две точки зрения. Одни хвалят Лукашенко за то, что он таким образом нанес удар по вмешательству Запада в дела республики, другие говорят, что он таким образом подставил Россию. Как вы полагаете, кто из них ближе к правде?

— Вообще я пока для себя не выработал версию произошедшего, потому что пока все обсуждают только две версии. Официальная белорусская версия, с которой они время от времени сбиваются, состоит в том, что кто-то что-то сообщил, было принято решение посадить самолет в Минске, после чего начали проверять пассажиров, среди которых оказался Роман. Вторая версия заключается в том, что это была блестящая операция КГБ Беларуси, что они специально это устроили.

С моей точки зрения, некоторые факты, выяснившиеся впоследствии, не соответствуют ни первой, ни второй версии. Потому что по первой версии трудно объяснить, почему Протасевич обнаружил за собой слежку (если к нему подходил человек и задавал какие-то дурацкие вопросы). Видимо, что-то такое готовилось. Но ни один нормальный профессионал, когда проводится операция, не светится с «клиентом» и уж тем более не задает ему вопросы, для того, чтобы его засняли все камеры афинского аэропорта.

Это не соответствует ни первой, ни второй версии. Это может соответствовать версии о том, что кто-то третий намеренно провел эту операцию (MI6, СБУ или польские спецслужбы). Скорее, я склоняюсь к версии о Британии. Потому что компания британская, хоть она и находится в налоговой юрисдикции Ирландии. По-другому достаточно трудно понять, почему летчик (литовец по национальности) выбрал более отдаленный Минск, а не Вильнюс.

Это все британские штучки. Это они сформировали сообщение (Лукашенко говорит, что оно из Швейцарии пришло), направили самолет именно в Минск, а белорусам ничего другого не оставалось, кроме как этого Романа арестовать. Все это привело к шуму на весь мир. Причем обратите внимание, что самолет только сел, а английский министр иностранных дел уже требовал перекрыть «Северный поток – 2».

Если эта версия верна, то тогда Лукашенко — жертва, а не инициатор всей этой истории. Я исхожу из этого. Возможно, белорусским спецслужбам стоило ожидать нечто подобное и постараться нейтрализовать всю эту историю. Например, подослать людей, дабы они затеяли пьяную драку с Романом, чтобы он опоздал на самолет и полетел на другом. Поэтому, придерживаясь этой версии, которую я изложил у себя в Facebook и в эфире федерального телеканала ОТР, я не могу ответить на ваш вопрос.

- Почему же белорусская сторона не нейтрализовала эту шумиху?

Дзермант: что Протасевич расскажет белорусскому КГБ? © кадр из видео Украина.ру

- А Лукашенко сейчас, получается, пытается сделать хорошую мину при плохой игре?

— Ну да. А что ему еще остается? И главное, что они же все время перескакивают с версии на версию. Вчера у Соловьева выступал один из белорусских политологов, и его тоже все время туда-сюда носило. То это вроде бы все случайно произошло, то, видите ли, какие у нас замечательные спецслужбы. Одно полностью противоречит другому, но они не могут остановиться на какой-то одной версии и, таким образом, убивают обе.

- Лукашенко, комментируя намерение стран Запада не использовать воздушное пространство республики, заявил, что у Минска нет рычагов заставить их летать там, где хочется белорусской стороне, и она не особенно переживает по этому поводу. Это реальные санкции или это больше символический запрет?

— Санкции реальные. Страна маленькая, и сам по себе роялти за пролет не очень большой, но то, что не будут пускать белорусские самолеты, плохо. Минск стал определенным воздушным хабом, в том числе для российских граждан, и у них был большой трафик в Европу. Им этот трафик обрезали, и это действительно станет проблемой.

- Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, но по ее итогам заявлений не планируется. В какой степени этот инцидент скорректирует позицию сторон?

— Я надеюсь, что стороны хотя бы согласуют версии.

- Видимо, при формальном статусе союзника Белоруссия будет проводить политику многовекторности. На какие конкретные действия Минска в рамках этой политики Россия может закрыть глаза, а какие для нее принципиальны?

— Тогда, получается, Лукашенко должен потребовать от Путина, чтобы он не встречался с Байденом. Это разве не многовекторность? Меня больше волнуют не попытки развивать отношения с другими странами, которые естественны и отнюдь не позорны. В свое время я задал белорусским политологам простой вопрос, который вслед за мной повторяют все, не ссылаясь на источник: «Крым чей?» Этот вопрос хотелось бы решить.

Пускай они выдают за свою продукцию креветки и микросхемы для наших штуковин. Бог с ними. Но вопрос с Крымом надо бы решить, потому что член Союзного государства не признает нашу территориальную целостность.

- Белорусская сторона на это отвечает, что официальная Москва от них этого не требует…

— Тогда получается, что если вы не требуете от своего соседа по даче, чтобы он признавал вашим ваш кусочек земли на границе, то он имеет право не признавать ваш участок вашим. Все эти отговорки я слышал от белорусской стороны много раз. Ребята, пока неудовлетворительно. Думайте дальше над оправданием своего поведения.