- Михаил Вячеславович, славянское единство в прошлом и настоящем: миф или реальность?
— Идея славянского единства имеет глубокие корни. Россия всегда стремилась к объединению славянских народов, некогда входивших в Древнерусское государство, которое с ХIХ века в исторической литературе именовали как Киевская Русь. Эта задача к концу XVIII века была практически решена.
Другой аспект проблемы: освобождение славянских народов от гнета Османской империи. Эти вопросы решались в ХIХ веке и в начале ХХ века, и достаточно успешно. Независимость получили Болгария, Сербия, Черногория. В годы Великой Отечественной войны лидер Советского Союза И.В. Сталин использовал идею славянского единства в борьбе против фашизма. Так что идея славянского содружества отнюдь не миф. Сферой геополитических интересов СССР после Второй мировой войны стали славянские государства: Болгария, Югославия, Чехия, Словакия, Польша… Но в 80-е гг. ХХ века вместе с коммунистической идеей славянское единство практически иссякло.
Сейчас все сложнее. Славянские государства находятся под мощным воздействием супердержав. Для них это США. Культивируется идея России как врага. Но это в политике. Культурные же связи имеют совсем другую характеристику: есть интерес к культурному обмену, в Евросоюзе дают научные гранты на изучение русского языка, что подтверждают представители Международного общества славистов.
К сожалению, мы недооцениваем культурное сотрудничество. Сюда надо вкладывать средства, как это в свое время делал Фонд Сороса, разрушая идею коллективизма и патриотизма, подчеркивая только негатив в российской истории. Нам надо думать о будущем славян, а в этом вопросе главным объединителем является культура.
- Каковы причины разрозненности, наблюдаемой сегодня?
— Разрозненность связана с политикой. Идет борьба за экономические ресурсы в мире, транснациональные корпорации хотят денег, им неинтересны вопросы национальной идентичности. Но культура, именно культура объединяет народы. Например, к нам в Институт славянской культуры Косыгинского университета приезжают чехи, поляки, болгары. Большим авторитетом пользуются профессор Ягеллонского университета из Польши г-жа Ханна Ковальска-Стус и профессор господин Витезслав Вилимек из Остравского университета из Чехии. И политика в данном случае не играет никакой роли. Здесь важна культура. Так же активно мы сотрудничаем с Минобрнауки России и посольством Болгарии в РФ, которые организуют летние школы по изучению болгарского языка и культуры. У нас работает Негош Манойлович, серб, преподаватель сербского языка, которого обожают студенты. Он большой патриот своей страны и России.
- Что можно сделать и что делается сегодня для объединения славян на разном уровне, в том числе и в вузе?
— Частично я ответил на этот вопрос ранее. Сегодня нам нужны проекты в области культуры, проекты по изучению традиций и национальных особенностей славянских стран. Например, мои студенты филологи и культурологи провели анализ пословиц славянских стран. И здесь много общего. Знаменитая русская пословица «На Бога надейся, а сам не плошай» имеет аналог в болгарской культуре: «Бог дает, но в дом не заносит». Ну разве это не единство идей и мыслей славянских народов?
- Кто для вас в процессе укрепления славянского единства герои, а кто антигерои?
— Мне не хотелось бы называть сегодня антигероев. Это путь к конфронтации. Герои же те, кто ставит духовность выше материального благополучия. Это и духовные лидеры, и спортсмены, и деятели искусства. Здесь можно назвать сербского режиссера Эмира Кустурицу, знаменитую болгарскую прорицательницу Вангу, академика Дмитрия Лихачева… Но мне достаточно близок Патриарх Сербский Павел. Он был близок к простым людям, ездил на автобусе и не боялся реакции граждан. Обожаю его слова: «К сожалению, в нашем обществе есть бедные дети, которым родители не смогли дать ничего, кроме денег». Ну разве это не Герой славянского мира и нашего времени?