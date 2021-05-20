Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему не отказывается от намерения встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, поднять вопрос Донбасса и выставить Россию стороной конфликта, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Владимир Зеленский дал большую, трёхчасовую пресс-конференцию, посвящённую двум годам нахождения у власти. Встреча прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве.

Начал президент с обещания построить страну без олигархов — «для 40 миллионов украинцев, а не для сотни из Forbes», а также бороться с контрабандистами, пропагандистами, криминальными авторитетами, ворами в законе и прочим деструктивным элементом.

Пресс-конференция Владимира Зеленского: два года триумфа или позора? — трансляция © Андрея Коболева и членов набсовета НАК «Нафтогаз», про отставку министра здравоохранения Максима Степанова, про обыски у мэра Киева Виталия Кличко, про «приговор» экс-президенту Петру Порошенко и про «дебилов» в команде.

Традиционно были затронуты темы Донбасса (вынесение вопроса урегулирования в регионе на всеукраинский референдум) и Крыма (инициатива «Крымская платформа»). Что касается внешней политики, то, комментируя возможную отмену США санкций против «Северного потока – 2», украинский лидер назвал такой сценарий личным проигрышем президента США Джо Байдена. Зеленский выразил опасение, что Москва может надавить на Вашингтон, и предпочел не высказывать свое мнение о президенте РФ Владимире Путине до завершения войны в Донбассе.

Говоря о вероятности выдвижения на второй президентский срок, Зеленский был лаконичен и сказал, что отвечать на такой вопрос пока рано.

Владимир Жарихин, отвечая на вопрос, что ему больше всего запомнилось из этой пресс-конференции и какие будут последствия для Украины, заявил следующее:

- Во-первых, мне запомнилось, что он по сути считает себя лучше всех президентов, которые были до него, и полагает, что следующие будут еще лучше. Но пока что я вижу тенденцию, что он мало чем отличается от своих предшественников, которые стартовали с той или иной позиции (около 50% у Кучмы, около 70% у него), потому что потом у них было около 5% поддержки.

Так что Зеленский в этом отношении ничуть не лучше других и повторяет их путь — резкое падение популярности по мере правления. Просто он с большей интенсивностью проходит эти этапы.

Во-вторых, меня очень беспокоит вся эта возня вокруг встречи с Путиным, которую устраивает украинская сторона. Вроде бы переговоры идут, и это подтвердили и у нас в лице Пескова, но Зеленский опять завел разговор в стиле «мы проведем встречу с Путиным и порешаем вопрос Донбасса». Путин категорически отказывается об этом говорить. Но я боюсь, что они согласятся на любую повестку дня, а на самой встрече все равно заведут разговор про Донбасс и постараются выставить Россию как сторону конфликта.

Я понимаю, что российское руководство хочет показать свою готовность к конструктивному сотрудничеству, но мне кажется, что не такой ценой, когда Зеленский явно готовит провокацию на этой встрече.

В-третьих, я минут пять думал о том, какой вопрос он вынесет на референдум по поводу Донбасса (там же надо ответить «да» или «нет»), но так и не понял. Он сказал, что есть несколько вариантов, но несколько вариантов не выносится на референдумы. Возможно, у него получится, а возможно, что это очередной треп на тему «я с народом посоветуюсь». Если все же имеется в виду «Вы за Минские соглашения или против?», тогда еще понятно. Но здесь он, на мой взгляд, объективно оценил ситуацию, сказав, что 99% — за замораживание конфликта.

Мне тоже кажется, что это единственный возможный выход из ситуации, но это должна быть настоящая заморозка, а не как сейчас, когда любой пьяный старлей дает команду стрелять по жилым домам. Должен быть ввод миротворческих сил между противостоящими сторонами, а не на границе с Россией. Если он это имеет в виду, то, к сожалению, мы еще раз убеждаемся, что Киев Минские соглашения не желает выполнять и выполнять не будет. Тем более что со стороны Европы и США не заставляет и не собирается заставлять. Поэтому единственный вариант — вести заморозку.

Мне кажется, что Зеленский уже проскочил первые два пункта своего президентства (введение в курс дела и реформы) и начал подготовку к предвыборной кампании. И надо сказать, что начал ее достаточно грамотно. Когда он сносил Медведчука и его информационные структуры, это еще можно было интерпретировать как борьбу с влиянием Москвы. Но теперь он начал сносить Кличко. Это что, борьба с влиянием Германии? Он явно расчищает поляну. Он хочет остаться с заведомо неприемлемыми соперниками для населения (Порошенко/Тимошенко), а остальных убрать. Поэтому да, он ведет достаточно жесткую предвыборную борьбу.