День Победы 9 мая в Житомире традиционно отметили шествием и возложением цветов к Монументу Славы. Но людей на этот раз было меньше, чем обычно. Возможно, одной из причин является слабая работа оппозиционных партий, считает журналист и общественный деятель Сергей Форест

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Сергей, как отпраздновал Житомир День Победы 9 мая?

— Сегодня было шествие, в котором приняли участие около тысячи житомирян. Пришли ветераны… Было торжественное возложение венков к Монументу Славы.

Провокаций не был. Хотя на площади собралась группа людей, которые какие-то непонятные лозунги выкрикивали. Я, честно говоря, даже не вслушивался, что за лозунги.

- Не было попыток физически воспрепятствовать шествию?

— Нет, такого не было. По моим наблюдениям, участников шествия в этот раз было немного меньше, чем в прошлом и в позапрошлом годах. Пришли представители оппозиционных партий, представители левых политсил, в частности, Компартии. Сергей Форест о тарифных бунтах и нежелании украинцев выходить на митинги © Facebook, Сергей Форест

- Позиция нынешней украинской власти относительно того, как и когда отмечать эту дату, кажется, не изменилась со времен Порошенко?

— Мое мнение такое. Недавно во Франции отмечали годовщину со дня смерти Наполеона. И в связи с этим президент Франции Макрон сказал, что надо научиться прямо смотреть истории в глаза. История… у нее разные повороты. И вот, мне кажется, что и украинцам надо научиться воспринимать историю такой, какая она есть. Можно любить её, можно не любить и критиковать, но это наша история. Нельзя её чураться и избегать.



- Несмотря на то, что со стороны определённых сил и со стороны власти продолжаются попытки приуменьшить значение Дня Победы, люди помнят?

— В стране ситуация быстро ухудшается, но люди помнят же о том, что было раньше. Думаю, той же молодёжи и родители объясняют, что к чему.

Это я говорю и об экономической ситуации, которая ухудшается стремительно. Миллионы людей уехали из страны. А еще не так давно эти люди могли никуда не ехать, а могли работать дома практически за те же деньги — в том же Житомире. Сейчас днем с огнём уже строителя здесь не найти.

Я уже не говорю о медработниках, которые массово выезжают в Польшу, в Германию… Коронавирус свирепствует, наши медработники в цене, а поскольку наше государство не может обеспечить им достойные зарплаты, условия для работы, они уезжают тысячами. Уже заканчивая медучилище или институт, молодые специалисты думают, куда уехать.

- Что нужно сделать, чтобы изменить такую ситуацию? Если все уедут, то… Война продолжается. О величии отцов Великой Победы и мерзости вечно проигравших © РИА Новости, Лев Устинов / Перейти в фотобанк

— Иногда кажется, что к этому и стремится наше правительство, чтобы побольше украинцев уехали. Президент Зеленский говорил, что он постарается возвратить в страну трудоспособное население, предоставить здесь хорошие рабочие места с достойной оплатой. Но пока не наблюдается, что он стремится выполнить это свое обещание.

Пока всё по-старому: те, кто обворовали страну, покупают виллы, а простые люди едут куда глаза глядят в поисках работы. И многие остаются за границей уже на постоянной основе, потому что возвращаться — куда? Люди хотят иметь уверенность в завтрашнем дне. Чтобы вернуть украинцев, в самой Украине нужно кардинально изменить политику, взять левый курс.

А сейчас разве нормально, что пенсионер отдает практически всю свою пенсию на оплату коммунальных услуг? При этом сокращают льготы по коммунальным платежам, ищут для этого разные причины.

В целом — экономическая ситуация в стране не блещет. А ведь, вспомним, в первые годы независимости Украину называли второй Францией, говоря о промышленном потенциале. И куда всё это делось.

Всё начинается с экономики. Тут можно брать пример с Израиля — сколько лет страна воюет, но у них прекрасная экономика. Там за воровство сажают, в том числе и топ-чиновников… А вакцинация? Там она проведена полностью. В Израиле коронавирус уже победили. Почему же не брать нам пример с Израиля? Или с Китая? День Победы или день сопротивления? О том, что происходило 9 мая в Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

- Вы сказали, что в этом году людей на празднование 9 мая в Житомире собралось меньше, чем в предыдущие годы. Чем это можно объяснить?

— Сложно сказать. Думаю, одна из причин — слабая информированность. Надо было всех оповестить. Оппозиционные силы — они тоже спят, просто пришли сами… Я про все оппозиционные силы, и о левых, и об «Оппозиционной платформе — За жизнь», ОПЗЖ. Народ не был проинформирован.

Кроме того, на мой взгляд, не ведётся достаточная работа по разъяснению значимости Дня Победы для всех нас. Нам кажется это само собой разумеющимся, но молодёжь может и не знать ничего о том, что был план «Ост», что планировалось истребление и переселение славян… Об этом молодёжи никто сегодня не рассказывает.

И надо разъяснять, какой ценой досталась победа. Помнить, что воевали все вместе, все народы Союза, и украинцы в их числе. Надо помнить, что мы, украинцы не потерпевшие, не проигравшие, не терпилы, так скажем, а победители.