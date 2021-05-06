Отмечать День Победы 9 мая в нынешней Украине может быть достаточно опасно из-за действий силовиков и радикалов-штурмовиков. Но большинство украинцев помнят о подвиге своих дедов и прадедов, утверждает украинский правозащитник Андрей Гожый

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Андрей, сначала хотел вас спросить о том, какая общественно-политическая атмосфера царит в Киеве в канун Дня Победы. Но увидел ваше сообщение о продолжающемся до сих пор, уже при президенте Зеленском, преследовании женщины-почтальона Оксаны Курамшиной за простой перепост в соцсети, и понял, что этот факт уже сам по себе достаточно полно характеризует нынешнее состояние государства и общества…

— Действительно, показательным делом для современной украинской юридической, политической реальности, да и для общественной атмосферы, может служить дело почтальона Оксаны Курамшиной, которая в 2019 году призвала не голосовать за Петра Порошенко. Призвала тем, что сделала именно репост, то есть, переопубликовала чужую публикацию в социальной сети «ВКонтакте». Собственно говоря, в этом и заключается её преступление, по мнению обвинения. Андрей Гожый: кто он © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

Но у нас и теория государства и права, и теория уголовного права говорят, что не может считаться преступлением деяние, которое, хотя бы и имеет формальные признаки преступления, однако, в силу своей малозначимости, не представляет общественной опасности.

Даже если бы репост в социальной сети, которая запрещена на территории Украину и к которой здесь закрыт доступ, и был размещён Оксаной Курамшиной, то в принципе это не могло бы быть составом преступления. Тем более, что все украинские граждане, конечно же, не пользуются запрещённой соцсетью «ВКонтакте».

Но мы видим, что этим делом занимался центральный аппарат Службы безопасности Украины (СБУ), занималась Генеральная прокуратура Украины, занималась прокуратура города Киева и занималась управление СБУ города Киева. То есть, вот этим одним репостом почтальона занимались центральные структуры по борьбе с преступностью в Украине.

Из этого мы делаем вывод, что наши правоохранительные органы, по всей видимости, не интересует коррупция, не интересует разворовывание государственного бюджета, не интересует контрабанда, не интересует возросшая насильственная преступность. А интересует другое… Главным врагом для украинской власти является гражданин, который смеет свою позицию публично заявлять в социальных сетях.

- Пусть даже это просто репост?..

— Всё равно. Как сказал один из «чекистов» при обыске у Оксаны Курамшиной, — в соцсетях размещайте котиков, и нечего рассуждать о политике.

Вот это мы можем рассматривать как показание некоего условного термометра, показывающего температуру по стране. И он показывает, что государство крайне не заинтересовано в том, чтобы люди имели своё мнение. Либо, это мнение должно в точности совпадать с темниками Банковой и, соответственно, транслироваться подконтрольными государству СМИ.

- Что сейчас с этим «делом почтальона»?

— На данный момент обвинительный акт передан в Шевченковский районный суд города Киева. У нас должно было состояться подготовительное слушание, однако — не состоялось. Как сообщает пресса, прокурор забыл об этом заседании.

- Забыл?

— Сообщают, что именно забыл. Но мы в забывчивость прокурора не верим и связываем данный инцидент с тем, что, во-первых, СМИ, пусть пока и в небольшом количестве, но заинтересовались этим делом как показательным. Кстати, и изданию Украина.ру спасибо за то, что освещаете это дело.

Во-вторых, мы обратились с письменным заявлением к мониторинговым миссиям ООН и ОБСЕ на Украине. Обратились с той целью, чтобы они посмотрели, что такое двойные стандарты. Когда людей, обвиняемых в убийстве и в коррупции, отпускают, а людей, которых обвиняют — мы сейчас не говорим о доказанности или недоказанности — которых обвиняют в простом репосте, в который, между прочим, можно вносить изменения, пытаются привлечь к ответственности за покушение на территориальную целостность страны.

Поэтому, атмосфера у нас, если одним словом, то — токсичная.

- Кстати, о мнениях людей. Недавно обнародованы результаты соцопроса Украинской социологической группы, согласно которым большинство граждан Украины называют войну Советского Союза против нацистской Германии Великой Отечественной войной и считают, что в этой войне украинцы воевали за свою землю и свои интересы. И День Победы для большинства граждан по-прежнему имеет важное значение. В то же время, мы видим, как в Киеве под охраной полиции проходит марш вышиванок в честь дивизии СС «Галичина». Что это означает? Для нынешней власти безразлично мнение большинства?

— Буржуазных националистов, которые держат власть на Украине, мягко говоря, не интересует мнение большинства. В принципе, олигархический строй, который просто использует ширму демократии, является механизмом, в котором управляет меньшинство — компрадорская буржуазия. Соответственно, для вхождения в европейский финансово-банковский сектор, который им нужен для освоения и выведения награбленного с территории Украины, им надо и в идеологическом плане соответствовать тем, кто, собственно, проиграл в Великой Отечественной войне.

Поэтому, используя все рычаги пропаганды и агитации, уже с 1991 года наши буржуазные националисты потихоньку пытаются вытравить из памяти народа Украины знания о нашей великой Победе. О Победе единого советского народа. Просто о сложном: Что такое декоммунизация по-украински?

Почему для них это важно? По той причине, что это была не просто война, это было цивилизационное противостояние двух систем. Противостояли капитализм в высшей степени его проявления, то есть фашизм, и новый тип государства — государство социалистическое.

С одной стороны был доведённый до максимума рафинированный нацизм, а с другой стороны — наш советский интернационализм. Когда человек человеку брат независимо от национальности, будь то грузин, таджик, русский или украинец. И фашисты в этом противостоянии проиграли, история свидетельствует об их военном и идейном крахе.

Поскольку мы живём теперь в период реакции, после краха Советского Союза и в процессе возрождения, в том числе, и фашистских тенденций, то да данный момент для них очень важно передёрнуть карты, сместить акценты. Поэтому у нас украли и 9 мая, заменив его датой 8 мая, каким-то днём примирения… С чем мы должны примириться, с концлагерями, с сожжёнными деревнями? С кем примиряться — с ублюдками-нацистами, которых осудил Нюрнбергский трибунал? Последний путь СС «Галиция»: унтерменши в героическом мифе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но нам пытаются доказать, что неправильные украинцы воевали под руководством Сталина. А были и правильные украинцы, они хоть и были на стороне Гитлера, но они будто бы выступали за какие-то национальные интересы…

Однако очень трудно объявлять белое черным, а черное белым. Тем более, что в каждой украинской семье семейное предание хранит память о подвиге предков — дедов, прадедов, отцов, которые были на фронте, которые добровольно сражались за свою советскую Родину. Которые не разбежались, на что рассчитывали наши, так сказать, европейские партнёры, при первом же ударе по Советскому Союзу, а которые почему-то воевали. Воевали и за Коммунистическую партию, в том числе, несмотря на то, что она же была причастна к жутким репрессиям.

Им, буржуазным националистам, очень важно показать, что не был создан новый тип человека в Советском Союзе. Но этот новый тип человека был создан! И нам, уже с нашей стороны, очень важно сохранить память о великой Победе и по той причине, что в горниле Великой Отечественной войны и был выплавлен братский народ, показавший, что мы, люди труда, можем жить без буржуа. А буржуа без нас никак не могут жить. Это просто историческая веха, историческая война, которая продолжается и сейчас — уже в умах людей.

- Важно понимать, что победили в Великой Отечественной не отдельные республики, не отдельные нации, победил весь многонациональный советский народ. Если бы воевали поодиночке — УССР, РСФСР… Если допустить такую историческую фантастику, то можно допустить, что и результаты войны могли бы быть иными. По отдельности могли бы нас и смять, а вот всех вместе — не удалось.

— На это и был расчёт — на власовцев, на «лесных братьев», на бандеровцев. На это и делалась ставка, чтобы вот этими псевдонациональными организациями разорвать нас. Но не удалось, поскольку советский народ формировался по классовому принципу. Мы признавали другое: для нас брат и друг — это такой же трудяга, такой же человек в любой нации и стране, пусть это Германия, Англия или Франция. Вот он, наш брат и товарищ, а не буржуй, за интересы которого предлагают проливать кровь. Они просчитались в этом плане. А мы сплотились на идее братства и равенства, не чуждой и Европе, чему свидетельство — движение Сопротивления.

- Вы подметили, что эта война продолжается и сейчас, продолжается в умах. Но складывается впечатление, что то большинство граждан, для которых День Победы 9 мая по-прежнему главный праздник, вынуждено отступать. Как пройдет на Украине празднование Дня Победы? Кто может этому помешать?

— У нас, как я уже говорил, подменяют даты, вместо Дня Победы 9 мая — день примирения 8 мая. Для меня лично, 8 мая — это день лицемеров. И не только для меня. Товарищи, которые ещё вчера бегали с георгиевскими ленточками, смахивали перед телекамерами слезу под песни военных лет, теперь вдруг вдели в петлицы маки — и отмечают уже 8 мая. Соответственно, и отношение людей к ним как к лицемерам. Никто никаких сакральных чувств, не побоюсь сказать, по поводу 8 мая не испытывает.

Конечно, 9 мая наиболее смелые попытаются организовать либо акцию «Бессмертный полк», либо пройти маршем, возложить цветы к монументам, к братским могилам, к могиле Неизвестного солдата. Но мы должны понимать, что у нас подобные действия могут закончиться, в том числе, и физической расправой над людьми, которые захотят публично отметить День Победы. Андрей Лесик: О политической ситуации в Харькове и подготовке к празднованию Дня Победы © Facebook, Андрей Лесик

Учитывая, что со здравомыслием и с советской памятью у нас ведут борьбу как силовые органы государства, так и отряды штурмовиков на службе у власти, думаю, что массовых публичных акций не будет.

Но, как показывает та же социология, большинство сограждан в душе и в сердце свято хранят память о Великой Отечественной, память о подвиге своих отцов и дедов. И дома, среди родных и друзей, День Победы они отпразднуют, почтят память погибших, поднимут бокал за здоровье немногих уже живых ветеранов.

И я думаю, что на всей территории Украины огромное количество людей будут смотреть Парад Победы в Москве.