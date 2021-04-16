Немецкий политолог Александр Рар о последствиях санкций США против России и о предстоящей закупке российской вакцины Sputnik V немцами

- Александр, 13 апреля в «Шпигеле» появилась статья, где сообщается о намерении Баварии закупать Sputnik V. Автор статьи критикует власти этой земли за это намерение. Так ли это?

— Да, это абсолютно серьезное намерение со стороны немецкого правительства и частично со стороны земельных правительств закупить Sputnik V или даже дать возможность производить его в Германии для того, чтобы закрыть дефицит вакцин от COVID-19 в ЕС. Вакцин не хватает, производственные мощности достаточно маленькие.

Есть желание закупить вакцины, прежде всего Sputnik V, так как он имеет хорошую репутацию.

Однако в Германии есть силы, которые не хотели бы этой сделки, которые давно выступают против России, считают, что ее надо наказать, в том числе и из-за Украины. Это и партия «Зеленые», и значительная часть западнонемецкой элиты, и СМИ трансатлантического толка.

Эти силы действуют по принципу: Россия — наш соперник и даже враг, поэтому мы от нее ничего не хотим.

- В четверг, 15 апреля, США ввели новые санкции против России. Как они отразятся на российско-американских отношениях?

— Эти санкции не направлены на то, чтобы разрушать российскую экономику. Они не способны ударить по российской экономике, так как Россия за последние 7 лет уже адаптировалась к ним. Она перестроилась: у нее есть связи с Китаем, другими странами Азии, есть Турция.

Во многом санкции, которые вводят против РФ, бессмысленны, они бьют по европейским компаниям точно так же, как и по российским. Даже по западным чуть больше.



Но западным политикам все равно. Они стоят не на прагматической точке зрения, а на чисто моральной. Эти санкции введены, чтобы унизить Россию и испортить ее имидж перед всем миром. Мол, Россия — злодей.

Причем все это делается на каких-то совершенно несерьезных основаниях — никто ж не доказал, что Россия, например, что-то не то делала в гиперпространстве. Это недоказанные домыслы. Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Америка не хочет допустить того, чтобы Россия и Китай поднялись в высшую лигу мировой политики, чтобы они не смогли подняться на тот же уровень, на котором находится Америка.

Это борьба монополярного мира с мультиполярным.



- Как санкции повлияют на решение военного конфликта в Донбассе? Ждать ли дальнейшей эскалации?

— Эскалация и так есть. Следующий шаг — это война. Думаю, что на это ни одна сторона конфликта не пойдет — ни повстанцы ЛДНР, ни Украина.

Украине конфликт выгоден. Если его не будет, то ее забудут, она не будет получать тех кредитов, которые получает.

Ухудшение российско-американских отношений будет усугублять этот конфликт.

- Один из авторов "Немецкой волны" Константин Эггерт считает, что в выступлении президента России могут прозвучать судьбоносные для Донбасса слова. По мнению колумниста, если в обращении к Федеральному собранию 21 апреля Путин объявит о признании ЛНР и ДНР, то можно будет сказать: такова негласная договоренность с Байденом. Есть такое или нет?

— Нет, я не думаю, что он об этом объявит. Россия не будет таким признанием подливать масло в огонь. У нее принципиальная позиция. Российская позиция заключается в том, что она хочет, чтобы Украина стала федерацией. Это в ее интересах.

Она хочет защищать ту часть украинских граждан, которые не хотят жить в националистическом государстве. Но в то же время она понимает, что войной ничего не добьешься, так как это испортит отношения с Западом. На это она не хочет идти.

Она просто будет раздавать российские паспорта и поддерживать Донбасс и морально, и политически. Но вторжения российской армии на территорию Украины не будет.

Если бы Россия хотела создать Новороссию, то создала бы ее в 2014 году. Но она отказалась от этой идеи. Россия ждет, что Украина дойдет сама до понимания того, что ей надо создавать федерацию.