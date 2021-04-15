Израильский политолог Авигдор Эскин ответил на вопрос издания Украина.ру, как новые антироссийские санкции США, которые ставят под сомнение встречу Владимира Путина и Джо Байдена, повлияют на украинский кризис

Эскин: В Израиле обеспокоены творящимся на Украине Авигдор Эскин:

— Между российской и американской стороной все равно ведутся неофициальные переговоры. И предложение президента США о встрече как раз указывает на то, что в Вашингтоне ищут выход из этой ситуации, когда бестактнейшее угуканье Байдена в ответ на оскорбительные обвинения в адрес президента России привели к затору в двусторонних отношениях.

Но нужно понимать, что на уровне военных ведомств между странами, несмотря ни на что, до сих пор сохраняется очень хорошее взаимодействие. Военные совершенно не стремятся к конфликтам, которые могут привести к прямому столкновению между Россией и Америкой. Это хорошо понимают с обеих сторон.

Что же касается отдельных политиков, которые сейчас создают атмосферу напряженности, то одной из главных тем дня являются компрометирующие Джо и Хантера Байденов материалы из Украины. Вы как сайт Украина.ру должны хорошо знать, что там просто тонны записей, которые ставят вопрос о том, не были ли совершены ими уголовные преступления.

Я не утверждаю, что это так, но возникает вопрос: что это вообще было, что это за разговоры, что это за давление с целью сместить прокурора Шокина, что это за санкции против Деркача? Мне кажется, что эта тематика недостаточно освещена и требует более глубокого осмысления.

Надо признаться, что в ивритоязычном сообществе о росте напряженности в Донбассе почти не говорят. Тема Ирана и тема выборов почти полностью все перекрыли. Я просто не могу припомнить за последние месяцы ни одного обсуждения. Какие-то краткие новостные сообщения из западной прессы, конечно, попадают в СМИ, но не более того. Вообще в этом мало кто разбирается.

Но мне кажется, что сейчас должно быть выставлено — так это не всегда адекватные действия руководства США по этим вопросам именно из-за угрозы возбуждения уголовных дел в отношении ведущих американских политиков за их деяния на Украине. Это не имеет прямого отношения к Донбассу, но это связано с текущими событиями. Просто потому, что они пытаются эту грязь чем-то замазать. Пока у них это не получается.

От редакции: Белый дом 15 апреля заявил о введении санкций против российских предприятий, также санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что новые санкции США не будут способствовать встрече между Владимиром Путиным и Джо Байденом, но окончательное решение будет принимать российский лидер.