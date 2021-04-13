Клубок экономических и политических противоречий вокруг достраиваемого газопровода «Северный поток – 2» могут попытаться разрубить при помощи военной провокации в Донбассе

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян.

- Владимир, для начала хотелось бы обсудить, как конфронтация между США и Россией повлияла на ситуацию с «Северным потоком-2»? Потому что еще при Трампе обострились отношения именно в разрезе достройки этого газопровода.

Владимир Ераносян: кто он © Facebook, Владимир Ераносян должное Трампу, он каким-то образом уходил в сторону от всех этих историй, несмотря на санкционную политику, которая продолжалась и при его правлении. Но Байден, учитывая тот факт, что «Академик Черский» и наша «Фортуна» начали достраивать «Поток» и остался 121 километр…

Сейчас идет завершающий этап в водах Дании, потом переход на нейтральные воды Германии, которая заинтересована в окончании строительства «Северного потока – 2» и в этих 55 миллиардах кубометров (газа. — Ред.), которые по двум ниткам (газопровода. — Ред.) будут переправляться в Германию. И Германия становится, естественно, основным газораспределительным хабом, в отличие от той же Польши, которая теряет свой транзит.

И здесь происходит такое пересечение интересов, что уже в Евросоюзе идет конфронтационная ситуация, внутри стран Евросоюза. Одни теряют транзиты, теряют колоссальные экономические дивиденды. Другие приобретают право распределять газ российский и не только становятся хабами, но и начинают влиять на цены, на ценовую политику. При этом как Трамп, так и Байден заинтересованы в продаже своего американского сжиженного газа, который по цене на 20% выше, чем наш российский трубопроводный газ. Это первое.

И второй момент — то, что тут нужно учитывать, что ни Польша не собирается снижать цены на транзит газа, ни Америка, её газоносные районы и газовые компании не собираются уменьшать цены на газ для Евросоюза. Это означает лишь то, что в принципе это экономическая война между Евросоюзом и Соединенным Штатами Америки.

Ераносян: нападёт ли НАТО на Россию?

То есть в любом случае немцы очень хотят, чтобы был запущен «Северный поток – 2», это проявилось не только на старте, когда немецкие компании начали участвовать, и французские, и австрийские, и т.д. И итальянцы заинтересованы. И финны заинтересованы, потому что они делают бетонную обшивку наших труб, тут вот какой момент.

Только Польша и Украина, ну и Румыния, скажем так, в Европе не заинтересованы и категорически против запуска этого СП-2. Они самые лоялистские для Соединенных Штатов страны, они будут выполнять именно те функции, которые на них возложены. А именно провоцировать, а именно не допустить окончания строительства нашего «Северного потока – 2».

И третий момент, он здесь один из ключевых. Я бы хотел на нем заострить внимание. То, что в любом случае пытаются политический окрас этому всему процессу придать, и последней попыткой эскалировать эту ситуацию является вооруженная провокация.

- Сейчас говорят о провокациях на границе с Крымом, о провокациях в Донбассе, которые могут перерасти в большой полномасштабный конфликт. Говорят, что это как раз и может остановить «Северный поток-2». Могут ли этими провокациями США помешать достройке проекта?

— Очень хороший вопрос, но тут вот какой момент. Я бы хотел учесть, что Польша, она ведь не на Донбассе мутит сейчас эту ситуацию, а именно в Балтийском море. Потому что все эти миноукладчики… «Краков» — миноукладчик, который может выставлять мины и потом выдать их за мины Второй мировой войны.

Подводная лодка «Кобен», которая является одной из двух, которые действуют в составе ВМС Польши, норвежского производства, старая лодочка, шестидесятых годов. Но она, имея водоизмещение 500 тонн, может повредить тросы и турели, которыми обеспечиваются системы якорного позиционирования. А ведь это высокоточная работа нашей «Фортуны», трубоукладчика. Это 12 якорей, он (трубоукладчик. — Ред.) огромного водоизмещения, он должен сохранять курс. Он должен быть четко на курсе, потому что трубы весят по 24 тонны, с бетонной обшивкой. Их очень трудно монтировать, нужны термоусадочные манжеты, люди работают на глубине.

И поэтому любая провокация, допустим, польской рыболовецкой шхуны… опасна — повреждение троса, не дай бог, вышел из-под контроля мотор якобы.

- Вот это недавнее событие как раз с польской рыболовецкой шхуной было.

— Допустим, они какую-то пробоину устроят. А это ремонт дорогостоящий, и он оттянет время. У нас есть время, Дания установила срок окончания «Северного потока – 2» до конца мая. Ну, и я уже шутил по этому поводу, что мы в любом случае успеем до 9 Мая. Но, с другой стороны, тут еще проявляется Донбасс, о котором вы правильно упомянули. И сосредоточение группировки на линии соприкосновения в размере 90 тысяч военнослужащих ВСУ. И военные учения, уже третьи, в Черном море, которые идут под протекторатом НАТО, но с активным участием Румынии…

Объявить военные учения НАТО или маневры Балтфлота - Видеманн о ситуации с Северным потоком - 2 © Nord Stream 2 | Nord Stream 2 | Перейти в фотобанк

- Уже почти 600 тысяч…

— Да? 600 тысяч, просто у меня устаревшие данные. Если 600 тысяч людей на Донбассе получили российские паспорта и там будет глобальное какое-то обострение, которое будет грозить человеческим жизням, то, безусловно, Россия и по внутриполитическим мотивам должна будет защищать своих граждан. Потому что, если она не защитит своих граждан, то и внутри страны это вызовет негатив.

Но в любом случае, я думаю, те учения, которые на Черном море проходят сейчас, даже наша Дума выступила с протестом, и я скажу так, эти учения — это уже третьи учения после «Посейдона» и «Морского щита». Это уже третьи учения в промежутке времени в полтора месяца. Что они там творят? Туда заходят испанские фрегаты типа «Альваро де Базана», это «Кристобаль Колон» зашел, они оснащены ракетным оружием, имеют водоизмещение почти пять тысяч тонн.

Это серьезные фрегаты, которые способны каким-то образом попытаться изменить баланс сил… Что в принципе невозможно, но такая навязывается мысль украинскому руководству. Они (украинские власти. — Ред.) принимают навязанные доктрины, они считают, что «НАТО нам поможет», прямо как Остап Ибрагимович Бендер…

- «Заграница нам поможет».

— Да, они так считают, что «заграница им поможет». Именно поэтому идет наращивание группировки, провокация по всем линиям фронта, организация по стандартам НАТО новых полигонов, и в Мариуполе, и в Северодонецке, и в Широком Лане модернизация идет. Инструкторы работают в Яворове, где я курс молодого бойца проходил, будучи в военном училище, это Львовская область.

Там снайперов готовят усиленно ребята из «Форт-Брэгг», реально «зеленые береты», это 82-я дивизия ВДВ, выходец оттуда Ллойд Остин. Она же замыкается на 18-ю воздушно-десантную армию США. Они все перекидывают туда бриттов, шведов, англичан, которые тренируют убивать русских людей. Вот что сейчас происходит.

- Но здесь, кстати, ряд экспертов высказывают довольно специфическую мысль, что вся эта эскалация только в интересах Украины. Потому как США не заинтересованы в том, чтобы Украина нападала. Объясняют это тем, что в случае полномасштабного конфликта Россия просто полностью всю Украину себе заберет.

— Эта мысль мне знакома, я ее слышал, и эту экспертную оценку я воспринимаю как не совсем справедливую… Именно американцам выгодна сейчас эскалация на Донбассе по трём причинам.

Первая причина — это то, что Украина будет как прокси-сила, теряя, приобретая «груз-200» и обрекая Россию тоже на какие-то потери. В любом случае там наши добровольцы, по крайней мере, будут. Это может каким-то образом стать детонатором еще и внутриполитического взрыва в России. И Навальный в ту же обойму пойдет. Это первый момент. То есть это обострение внутриполитической ситуации в России, с прицелом на это.

Второй момент — это то, что хаос на Украине выгоден вдвойне американцам и Джо Байдену по той простой причине, что тогда они в хаосе решают свои экономические вопросы. А Украина в случае поражения превращается в полумахновское государство с кучей неподконтрольных боевиков… Не случайно в подписанной Зеленским военной доктрине указано, что гражданское общество в таком случае превращается в партизанские силы. То есть война до победного конца, герилья городская. Он обрекает этой доктриной…

Читал он ее, не читал? Я подозреваю, что он не читал, он подмахнул просто эту доктрину. Потому что в принципе он шоумен и т.д. Ему дали подписать, и он ее и озвучил. Но о чём эта доктрина нам говорит? Она говорит о том, что Украину готовят к полномасштабной гражданской войне с использованием летального оружия, поставляемого США, и с прицелом на эскалацию внутриполитического конфликта в России. Вот такой момент.

«Северный поток – 2»: «Академик Черский» готов к укладке труб, «Газпром» уверен в завершении строительства, США и Германия стоят на своем © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Плюс есть категория людей, которых мы привыкли называть «глобальные интернационалисты», от Сороса до Гейтса, которые в принципе стоят за Байденом и Блинкеном. Эти люди всегда заинтересованы в хаосе, у них нет красных линий. Для них украинцы — это в принципе расходный материал, и они будут воевать до последнего украинца.

И поэтому есть еще другая категория экспертов, которые считают, что апрель, окончание распутицы весенней, когда «хаммеры», бесполезные практически, смогут по сухому уже идти на Донбасс и т.д. Зачем они кричат о провокациях с помощью своих трех «Нептунов»…

- Касательно Крымского моста?

— Да, касательно Крымского моста. Почему они говорят о том, что смогут перекрыть с помощью минных тральщиков и заградителей, с помощью турецких беспилотных миноукладчиков устье Днестра. Зачем румыны подключаются, и почему авиация НАТО барражирует постоянно, и разведданные космической разведки, данные объективного контроля — все присылаются в Генштаб Украины.

- Здесь хороший вопрос на самом деле, а хватит ли Зеленскому политической воли? Потому что рядом с ним крутится Саакашвили, чей пример достаточно свеж, как ни крути.

— Я бы хотел со скепсисом отнестись к категории «политическая воля Зеленского»… Я считаю, что Зеленский — абсолютная марионетка. Это кукла в чужих руках, и эта кукла подмахивает документы от (военной. — Ред.) доктрины и заканчивая какими-то действиями, связанными с размещением в Краматорске, у границ с ДНР-ЛНР, комплексов ПВО-300, которые есть у Украины. Против кого? Против одного самолета и двух учебных самолетов ДНР-ЛНР они будут использовать эти средства?

- Ла-25?

— Да. Что, они будут использовать (против Ла-25. — Ред.)? Они реально против наших ВКС пытаются каким-то образом выстраивать линию ПВО. Они привлекать хотят американцев и другие страны НАТО, их РЛС и РЛС корабельной группировки, которая сосредотачивается.

Я уже упомянул об испанских фрегатах типа «Альваро де Базан». Тот же самый «Кристобаль Колон», он имеет на борту очень хорошие радиолокационные станции. Понятно, что у нас есть все средства на Черноморском флоте — и для радиоэлектронной борьбы, и береговые ракетные комплексы «Бал» с Х-35, на 130 км, и «Бастионы», и подводные лодки 636.3 «Варшавянка», которые на борту несут «Калибры». Есть все силы, чтобы противостоять этой группировке, уничтожить ее в случае чего.

Но это Третья мировая война. Поэтому, пойдут ли на это, и «Запад нам поможет», либо это все на уровне «Золотого теленка» и «12 стульев» там происходит, я не знаю.

Но то, что творит Зеленский сейчас, его на это толкают. Радикалы толкают, которым нужны социальные лифты, и они хотят прославиться на войне… Это олигофрения называется. Человек, который хочет прославиться на войне и получить социальный лифт, получить некие дивиденды за счет трупов своих товарищей, он о своей смерти не думает, он о детях не думает.

Зеленский не извиняется за труп маленького Владика (мальчика, погибшего в селе Александровское на Донбассе. — Ред.), он почему-то кричит о том, что пять человек убили со стороны Украины. А маленький мальчик, который погиб только что? А двести ангелов на Донбасском кладбище в Донецке, этих маленьких детей? Со стороны Украины не потеряны дети, а там двести человек похоронены.

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Реально! Они считают, что все окей. Это связано еще и с тем, что там (на Украине. — Ред.) лишены возможности вещания оппозиционные телеканалы.

- Ситуация сложилась довольно непростая, однако какова действительно вероятность, что силы НАТО, силы США в открытую окажут поддержку и пойдут на прямую конфронтацию? Все-таки даже эти корабли, о которых вы говорите, что у Черноморского флота группировка сконцентрирована. Я так понимаю, что через Ла-Манш три БДК в сопровождении корвета тоже не к Сирии идут совершенно. Там сконцентрировано еще несколько флотилий, подтягивались.

— Я как человек, который служил на Черноморском флоте офицером, хочу сказать, что самый простой путь нейтрализации всех этих группировок, которые там есть, — это еще и перемещение по внутренним водам нашей группировки, нашей флотилии каспийской, на Черноморский флот. Усиление произойдет быстро.

Но дело в том, что там настолько и так мощная сейчас, с 2014 года, группировка наших боевых кораблей, подводных лодок… Ну давайте только разберем: вот шесть дизель-электрических подводных лодок «Варшавянка». Это самые бесшумные подводные лодки в мире, они стоят по триста миллионов долларов. Ни одна страна мира не может сравниться ни по мощи вооружения ударной, ни по шумности с нашими подводными лодками.

Кроме этого у нас есть большие десантные корабли. У нас есть корабль «Бора», я лично знаком с конструктором Корольковым, который делал этот корабль, я знаю, что это за корабли. Эти корабли на воздушной подушке самые скоростные в мире. Они готовы, они могут перемещать наш десант, нашу морскую пехоту. Там есть наша 810-я бригада морской пехоты боеготовая абсолютно. В этой бригаде служил мой сын срочную службу. Он там служил, младший сержант Ераносян Максим, он 6 ноября только пришел со «срочки».

И я вам так скажу — в случае чего, если вдруг румыны или какая-то группировка НАТО заблокируют Днестр, чтобы каким-то образом нейтрализовать в Приднестровье нашу группировку, миротворцев наших, и ограниченный контингент… А это тоже возможно, между прочим, потому что одновременно будет эскалация, я об этом говорил, и в Приднестровье, и на Донбассе. Так вот, если это произойдет вдруг, то Черноморский флот включит все свои активы, которые есть, — это факт.

Блинкен и Столтенберг обсудили Украину и Россию © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Поражение (ВСУ. — Ред.) выгодно Соединенным Штатам. Выгодно, потому что создаются две вещи: хаос на Украине, постоянная герилья, война до последнего украинца и повод для санкций: не дать завершить строительство «Северного потока-2», потому что это для нас ключевой экономический момент, и мы должны строительство завершить в мае.