Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру подвел итоги отопительного сезона на Украине и оценил перспективы сотрудничества Украины с Польшей в сфере добычи газа

- Дмитрий, какими вы видите итоги отопительного сезона на Украине?

— Прошел он без существенных сбоев, хотя температура воздуха этой зимой была ниже, чем предыдущей, особенно в феврале. Предыдущие отопительные сезоны были еще проще для отопительной сферы и «Нафтогаза».

В хранилищах, как и в ходе предыдущего отопительного сезона, были накоплены значительные запасы топлива, порядка 16 млрд кубометров. Это было ожидаемо.

Газа хватает, но есть риски: как пройдёт отопительный сезон на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Дело в том, что много газа пошло на экспорт, и в некоторые дни Украина даже была нетто-экспортером газа.

Впрочем, нужно уточнить, что весь этот газ на Украине находился в режиме таможенного склада, то есть этот газ был нерастаможенным, завезенным на временное хранение европейскими и украинскими трейдерами, потому что прошлым летом газа было много, он был очень дешевым.

Значительные объемы этого газа зимой были отправлены в обратном направлении, в сторону стран Евросоюза, откуда они в свое время поступили на Украину по реверсу или виртуальному реверсу.

- Какой период отопительного сезона стал наиболее трудным для Украины?

— Крупных инфраструктурных сбоев не случилось, максимальная нагрузка наблюдалась только в отдельные дни февраля, когда было холодно. В другие дни существенной нагрузки на коммунальную сферу не было.

Главная проблема — накопление огромных долгов за газ и коммунальные услуги в целом. Задолженность за услуги ЖКХ превысила 80 млрд грн.

Эта проблема системно не решается, более того, власти эту проблему усугубляют.

В частности, был подписан меморандум Кабмина с ассоциацией городов Украины, согласно которому местные власти, которые по большей части устанавливают тарифы на тепло, не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в марте и апреле.

При этом входящий тариф на газ уже резко вырос — «Нафтогаз» продолжит продавать теплокоммунэнерго (ТКЭ) газ по рыночной цене, а разницу между рыночной и фиксированной ценой 6,99 грн за кубометр с НДС должны погасить из госбюджета через местные бюджеты. Но пока неизвестно, разработал ли Кабмин методику этого погашения.

Все это может привести к тому, что долги ТКЭ вырастут еще больше, так как они не могут повысить тариф для конечных потребителей, несмотря на то что газ закупают по все более высоким ценам.

Киев дождался миссии МВФ, отопление подорожает, «Энергоатом» отказывается хранить ядерное топливо в России. Главное в экономике Украины с 19 по 25 декабря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ситуация не меняется многие годы и имеет тенденцию к росту. Сейчас общая задолженность за ЖКХ и коммунальные услуги достигла 81 млрд грн, и в этом сезоне она выросла примерно на 20 млрд грн. Значительная доля этой суммы — долги за газ.

Причем эта история продолжается, так как в некоторых регионах отопительный сезон не завершился. Например, в Киеве будут отключать отопление только через несколько дней.

В целом на рынке газа накопилось долгов еще больше, порядка 100 млрд грн. Власть должна бы озаботиться этой проблемой, но пока законопроект, в котором предлагается списание и реструктуризация долгов, в парламенте не рассмотрен даже в первом чтении.

- Какая проблема в ходе отопительного сезона была самой острой?

— На удивление, наибольшая проблема наблюдалась в секторе электроэнергетики. Действительно, были риски, связанные с дефицитом угля в феврале.

Тогда дефицит был покрыт за счет импорта из Российской Федерации и Белоруссии, а также за счет максимального использования всех мощностей, которые были здесь.

Причем это происходило с ущербом для генерирующих компаний, которые понесли многомиллионные убытки из-за вынужденного перехода на сжигание газа.

Например, компания «Центрэнерго», согласно ее данным, только из-за того, что была вынуждена сжигать газ, понесла убытков на $3,5 млн.

Для Украины это большая сумма, как и для компании «Центрэнерго», которая не может расплатиться с шахтерами за уголь.

- Компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщила, что транзит через Украину упал, поскольку в Турцию, Болгарию и Грецию через украинскую трубу больше не идет. Насколько это существенная проблема?

— Как только запустили «Турецкий поток», транзит газа через Украину начал падать. Это случилось еще год назад, просто сейчас глава ОГТСУ Макогон написал об этом у себя в Facebook.

Все это естественно, транзит падает. Это влияет на экономику ОГТСУ, снижает их результаты, несомненно. Они заплатят меньше дивидендов своим акционерам.

На конечных потребителях это по большому счету никак не скажется.

- ОГТСУ также сообщила, что импорт газа на Украину упал до исторического минимума. Что это означает?

— Это опять же следствие того, что были накоплены большие объемы газа в хранилищах. Газ начал дорожать, и его стали максимально продавать, и экспорт стал превышать импорт.

Трейдеры решили, что могут заработать денег, и стали максимально продавать газ, в том числе и внутри страны.

- Поляки хотят добывать газ на Украине. PGNiG будет искать газ в партнерстве с "Нафтогазом" на территории Украины. К чему это может привести, будет ли это какая-то серьезная история?

— Площадка, на которой будут происходить разработки, небольшая. Там могут быть 18-20 млрд кубов газа. Для России, например, это вообще ничто, просто пыль.

Поляки получили в разработку четыре участка, три из которых на западной Украине, а один в Харьковской области.

Поскольку эти лицензионные участки на западной Украине расположены в непосредственной близости к польской границе, там, где схожие с Польшей грунты, то скорее всего будут разрабатывать там.

«Северный поток – 2»: «Газпром» и его партнеры обжалуют польский штраф, а в Германии не ожидают снижения давления США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Однако никакого прорыва в добывающей отрасли Украины не будет. По меркам крупных добывающих стран это вообще ничто. По меркам Украины это средний проект.

К тому же есть прецедент — частная компания ЭРУ подписала с теми же поляками, PGNiG, меморандум примерно год назад. И с тех пор ничего не слышно об их больших успехах.

Так что я лично не ожидаю ничего особенного от сотрудничества с поляками.