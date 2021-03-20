В случае полномасштабного наступления в Донбассе Россия должна дойти до Одесской области, чтобы иметь общую границу с Приднестровьем, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

- Геворг, как вы считаете, инцидент с оскорблениями Джо Байдена в адрес Владимира Путина исчерпан или российско-американские отношения и дальше будут обостряться?

— Инцидент не исчерпан, и он не должен быть исчерпанным, потому что Российская Федерация загнала Байдена в угол. Российская Федерация в лице президента Путина, предложив Байдену провести дебаты, поставила очень неприятную для него вилку. Вилка состоит в следующем.

Путин предложил Байдену провести прямые переговоры лицом к лицу. Если Байден откажется от переговоров, Байдена будут считать трусом не только граждане РФ, но и американцы. Особенно если это будет позиционироваться в том смысле, что Байден обещал поставить Путина на место, а вместо этого он только ругается, причем ругается не в лицо, а в лицо высказаться боится.

Если же Байден согласится на прямой разговор, то он этот разговор проиграет, потому что он пройдет не в привычной для него среде демократов-журналистов. Это будет официальный диалог, причем в прямом эфире.

Путин его спросит: «Где ваши доказательства, что я кого-то убил или отравил?» И Байден должен будет либо предоставить доказательства, которых у него нет, либо общаться в рамках дипломатического этикета. И тогда Путин скажет: «Что ж вы тогда за глаза меня ругаете, а лицом к лицу разговариваете вежливо и аккуратно? Это неправильно, господин Байден». Поэтому это чистой воды вилка.

Байден в этой ситуации тактически ведет себя правильно, ни он, ни его команда не отвечают ни да, ни нет. Они пытаются эту ситуацию замять и уйти от нее, и нам этого допустить нельзя. Путин через какое-то время может повторить свое предложение и потребовать от Байдена честно признаться, что он боится. Но отставать от Байдена мы не должны.

- Принято считать, что России сейчас за исключением военной мощи объективно нечем ответить Америке в информационном плане и в плане экономики, а воевать с ней никто не собирается. Или нам все же есть что противопоставить Штатам?

— А почему вы думаете, что Российская Федерация должна отвечать Соединённым Штатам по принципу «удар на удар»? Зачем? У нас не настолько много ресурсов, чтобы так себя вести. Российская Федерация должна бить только там, где она может бить, понимая, что ресурсов у нее меньше.

Заниматься разменом фигур, как в шахматах, мы не можем по той простой причине, что их у нас просто меньше, и они слабее, чем у американцев. В этой ситуации проще стать в оборонительную позицию и подождать, пока американцы растрачивают свои репутационные, информационные и даже экономические ресурсы на противостояние с нами.

Это было бы опасно, если бы американцы действовали грамотно и били наверняка. Но мы же видим, что целая серия кампаний по сдерживанию России — это не просто пустая трата ресурсов, это все дискредитирует и ослабляет сами США.

Взять хотя бы историю с «Северным потоком-2». Маниакальные попытки США закрыть проект уже сейчас, когда он почти достроен, вызывает серьезное недовольство в Европе. Это действие ради действия. «Северный поток-2», скорее всего, будет достроен, американцам очень сложно юридически добиться его закрытия.

Кость Бондаренко: Страны-гегемоны, вроде США и России, понимают необходимость поиска компромиссов © РИА Новости, Нина Зотина

- Сейчас все в ожидании каких-то новых провокаций в Донбассе. Насколько это ожидание обоснованно и можно ли это предотвратить?

— Безусловно, мы ждем провокаций и обострения ситуации. Это факт. Но опять же это то, что мы остановить не можем. Мы не можем заставить Украину не наступать. Украинцы собираются заняться войной, потому что это нужно им для внутренней политики и потому что этого требуют отдельные американские радикалы.

Мы только можем сделать так, чтобы это наступление закончилось нашей победой, причем победой убедительной, показательной и демонстративной, для чего, конечно же, в случае наступления украинской стороны российские войска на основании внесенных поправок в Конституцию придут на помощь российским гражданам, живущим на территории ДНР/ЛНР.

Российские войска, возможно, не остановятся на границах Донецкой и Луганской областей и пойдут дальше. Свои ошибки надо исправлять. Мое субъективное мнение состоит в том, что необходимо исправлять не только ошибку Мариуполя, но и ошибку Одессы. Потому что Российской Федерации нужна граница с Приднестровьем. Приднестровье — это наша слабая точка, в Приднестровье живут наши граждане.

Если бы украинская сторона была поумнее, и американская сторона вела политику несколько тоньше, они бы разжигали не Донбасс, а Приднестровье. Это было бы гораздо опаснее, потому что общей границы у России с Приднестровьем нет. В будущем это самая болезненная для нас точка, и ее надо делать менее болезненной. Нужно пробиваться к границе с Приднестровьем.

Пробивать ее с территории Молдавии мы не можем. Это бессмысленно, потому что у Молдавии нет выхода к морю, она зажата между Украиной и Румынией. Значит, надо пробиваться через территорию Украины. Думаю, на фоне тех проблем, которые происходят сейчас на Украине, часть населения украинского юго-востока понимает, что в 2014 году надо было повести себя немного по-другому: восстать, как Донбасс, и получить помощь со стороны Москвы.

- Говорят, что в Приднестровье точно ничего такого не будет, потому что там есть общие экономические схемы (в том числе коррупционные) и потому что самим молдаванам эта тема сейчас не интересна…

— А кому интересны коррупционные схемы олигархов, и кому интересны актуальные проблемы молдаван? Никому. Никого не волнуют и интересы Украины. Речь идет о геополитической борьбе. Речь идет о попытке втянуть Россию в большую войну, чтобы вокруг этой войны консолидировать Америку и Европу в борьбе с РФ.

После слов Байдена России нет смысла сдерживаться на украинском направлении — Корнилов © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Это будет означать безосновательное в отличие от нападения Украины на Донбасс вторжение на территорию украинского государства. Под этим соусом вводить санкции против России и заниматься сдерживанием России куда проще. Просто приднестровский конфликт дольше разжигать. Нужно провести парламентские выборы, привести к власти прозападную коалицию и принимать целый ряд законов через парламент.

Донбасский конфликт разжигать куда проще. Но он и сгорит быстрее. А Приднестровье разжигать дольше, но и эффект от него будет гораздо сильнее.

- Вы сказали о по-настоящему жестких экономических санкциях. Каких отраслей они могут коснуться и насколько мы к ним готовы?

— Это может быть эмбарго на экспорт в Российскую Федерацию промышленных товаров, это могут быть ограничения нашей внешней торговли, это может быть полное эмбарго Российской Федерации. Там есть много вариантов, использование которых было бы самоубийством для Европы, но в случае полномасштабных военных действий они вполне возможны.