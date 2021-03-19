Прекращение поставок нефтепродуктов на Украину компанией «Роснефть» не является попыткой оказания политического влияния на Киев, сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру 19 марта

16 марта компания Proton Energy Group SA, эксклюзивный трейдер «Роснефти», остановила продажи нефтепродуктов Украине, в том числе дизельного топлива.

- Константин, поставляет ли кто-то из российских компаний, помимо «Роснефти», дизтопливо на Украину?

— У нас есть запрет на эти поставки, в этом плане ни о каких больших объемах поставок речи быть не может.

Атака Зеленского на Медведчука: политик готов продолжать борьбу и бежать не собирается © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Главная история заключается в том, что мы нефтепродукты поставляем на белорусские заводы, а Белоруссия отгружает топливо на Украину. Это известная схема, и так они санкции обходили.

Когда были введены санкции премьером Дмитрием Медведевым на поставку нефтепродуктов на Украину, собственно, все эти нефтепродукты завозились через Белоруссию. Соответственно, они и были белорусского производства.

- Может ли Москва как-то повлиять на Минск в этом вопросе?

— Повлиять теоретически можно, тем более сейчас, когда определенный рычаг давления на Минск вырос, но, на самом деле, там легко найти альтернативу.

Если говорить о том, что мы можем оставить Украину без нефтепродуктов, то это не получится. Там есть Польша рядом, у нее тоже сильная нефтепереработка. Orlen будет поставлять.

Там цепочки могут измениться. Белоруссия будет больше поставлять в Польшу, которая будет больше поставлять на Украину.

В современном мире заблокировать поставки нефтепродуктов не представляется возможным. Я не думаю, что мы так далеко зайдем.

Я, кстати, не вижу в этой истории какого-то политического давления на Украину, мне кажется, скорее здесь история, связанная с самой «Роснефтью» и пониманием санкционных рисков.

- Какие еще есть варианты замещения российского дизтоплива? Страны ЕС? Какова будет цена вопроса?

— Понятно, что цена вырастет. Но Белоруссия все равно выкрутится. Понимаете, это же можно оформить контрактно.

Удача Лукашенко. Как Белоруссия лавирует в нефтяном кризисе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Да, цена вырастет, транзакционные ветки вырастут, но таким образом нанести какой-то существенный удар по украинской экономике не получится.

Тем более что экономики там по большому счету и так нет, но как-то же они живут без нее.