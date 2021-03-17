Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Владимиром Жириновским о референдуме 1991 года, «отложенном конфликте» и проблеме гастарбайтеров

— Владимир Вольфович, в этом году 17 марта ровно тридцать лет с момента «Всесоюзного референдума о сохранении СССР». Тогда за сохранение СССР высказались 112 миллионов человек, 76 процентов голосовавших, но Советский Союз всё равно не устоял, вопреки народному желанию. А если бы всё свершилось так, как хотел народ, а не политическая элита?

Владимир Жириновский: В России на выборах доверие будет к заслуженным партиям © РИА Новости, Илья Питалев

И все бы люди жили на местах — не было бы беженцев, не было бы мигрантов, не было бы роста преступности. Раздать землю — сделать столыпинский вариант — дать всем землю, освободить от налогов, помочь построить дома. Была бы решена земельная проблема. И резко перенасытить рынок продовольствием и его экспортировать — мы бы уже лет 20 экспортировали продовольствие! А мы только лет пять последних экспортируем. Была бы великая страна. Сколько бы семей сохранилось! Тогда в СССР родилось от смешанных браков 22 миллиона детей — сейчас бы еще 22 миллиона родилось бы, уже было бы 50 миллионов. Никакого бы национализма не было! Национализм выжигается калёным железом — не через насилие, не через деньги, а через смешанные браки.

Мало того, можно было бы это сделать через ГКЧП и отменить все республики, преобразовать их в области, назвать страну Россия, республика — 60 губерний по 5 миллионов человек, русский язык основной, и любой другой сами выбирайте, хотите — два ещё изучайте, хотите — три. То есть никаких ограничений для использования местных языков. Но русский повсеместно — как язык межнационального общения и общегосударственный.

Армию продолжали бы сокращать — не надо было бы этих проблем с созданием четырнадцати армий. То есть всё было бы великолепно — всё бы успокоилось. Многие правители ушли бы в отставку — мы бы оставили им дворцы, дачи, какой-то небольшой аппарат, какие-то деньги — и везде поставили бы молодых технократов, 40-45 лет. Не было бы этих рэкетиров, не было бы давления на бизнес. Начали бы приватизацию по всей стране — 1% в год — и к 2010-му закончить. 20 лет приватизации — 20% частной экономики, всё! 80% в руках государства — транспорт, связь, энергетика, экология, финансы — всё в жёстких руках семи федеральных ведомств. А на местах — школы, культура, медицина — всё делайте, ради бога, проблем никаких нет. То есть была бы весёлая страна, счастливая страна, огромная.

— Есть мнение, что события на территории Украины относятся к «отложенным конфликтам», большая империя распалась почти бескровно, выстрелило через четверть века. Как считаете, была бы война или не было бы? Что было бы с Афганистаном?

Удар по Беловежскому пакту. Как Госдума России отменила распад Советского Союза © РИА Новости, Александр Макаров | Перейти в фотобанк

И никакого разгула бандитизма, никаких войск НАТО на наших границах — все бы сидели бы и молчали в Западной Европе. Кстати, это было выгодно и Америке, это было выгодно и Франции. И ниоткуда не выводить войска. Восточной Европе сказать: любые режимы устанавливайте, но русская армия будет стоять за ваш счёт — вы воевали на стороне фашистской Германии! Вы — и поляки, и венгры, и словаки, и чехи, и болгары — все воевали, поэтому вы должны ответить за это. Армия будет стоять, чтобы никто больше к нашим границам не подошёл. Но демократия — сами выбирайте. Хотите — буржуазный строй возвращайте, хотите — авторитарные режимы. Но все бы уважали, молчали бы, боялись бы — потому что была бы мощнейшая ядерная держава. Семимиллионная армия — вы представляете! Сократили бы — достаточно было бы нам 4 миллиона. Потом бы ещё сократили. Но постепенно, за 20-30 лет, не спеша. Чтобы офицеры возвращались бы в Россию и в другие части страны. Никакого голода, никаких беженцев, никакой преступности. Часть офицеров бросить в новые полицейские службы, чтобы навести порядок: не допускать нигде террора, никаких грабежей, убийств. Защищать новых бизнесменов. И, в основном, бизнес должен быть внутри государственных учреждений, чтобы они не были такие — что хочу, то и делаю.

— В России встречается негативное отношение к гастарбайтерам, особенно из Средней Азии, это не секрет. Для этого существуют, на Ваш взгляд, объективные причины или дело в социально-экономических условиях? Есть ли у Вас рецепт решения или, по крайней мере, подхода к этой проблеме?

— В Средней Азии много хороших ребят. Я помню фильм студии «Узбекфильм»: парень узбек, а девушка русская, надули автошину и на пруду катаются, встречаются, музыка хорошая. Чистые отношения! Вы что, не можете вот такие фильмы показывать?! А если показывать фильмы про басмачей и про зверства в Афганистане, то, естественно, эти ребята, которые приехали сюда… И потом, они здесь одни — давайте разрешать приезд в нашу страну иностранных рабочих с семьёй. Если он приедет с женой, с детьми, он будет добрый, спокойный, дома жена ждёт и дети — у него рука не поднимется на русскую семью.

А когда он один, и несколько месяцев, а бывает, несколько лет, его увольняют периодически, не платят зарплату — то есть зарабатывают на этом. Он начал работать, два-три месяца работает, зарплату не платят, а потом выгоняют — и они звереют.

Шуфрич рассказал, как Жириновский при помощи Пашинского покидал Крым в 2014 году © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Я лет десять назад специально сказал: давайте я вам покажу, как надо работать с иностранными рабочими. Построили их, человек 30-40 из Средней Азии, и я им говорю: вы приехали в Россию. Начинаю рассказывать, какие обычаи, как себя вести. Я думал, покажут это по ТВ, будут использовать в работе воспитательной с ними, на уровне управы, ДЭЗ, ЖЭК, кто ими занимается, отвечает за них! Ничего подобного! «Вот, Жириновский где-то повстречался с мигрантами, рабочими и с ними пообедал». Но разве это было целью моей встречи?! Не обедать — конечно, я какое-то угощение сделал, но я долго рассказывал им, как им себя обезопасить и чтобы на них никто не злился! Никто этим не занимается, никто!

Мы предлагали, чтобы был везде заместитель мэра, заместитель губернатора по работе с рабочими-мигрантами или по решению национальных вопросов. У нас есть Агентство по национальным вопросам — я не вижу, чтобы была какая-то особая работа! Было агентство, нет агентства — что они делают?! Какое-то Россотрудничество? Там меняют руководителей каждый год — никакого толка! Должно быть ведомство по вопросам семьи, демографии, национальным отношениям — и вот там всё это сосредоточить. В школах какие-то беседы проводить. Их встречать, договариваться о чём-то. Туда выезжать. Этого ничего нет! Вот он брошенный был в Нижнем Новгороде, разозлился на что-то и убил всю семью — кто он такой? Мы его проверяем? Может, запросить психдиспансеры, откуда они приехали? Время же есть! Никто этого не делает!