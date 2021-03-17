— Владимир Вольфович, в этом году 17 марта ровно тридцать лет с момента «Всесоюзного референдума о сохранении СССР». Тогда за сохранение СССР высказались 112 миллионов человек, 76 процентов голосовавших, но Советский Союз всё равно не устоял, вопреки народному желанию. А если бы всё свершилось так, как хотел народ, а не политическая элита?
- Мы бы сохранили всю территорию, нас было бы сейчас 300 миллионов, была бы наша мощнейшая экономика, ибо мы были самодостаточные. Весь юг нам давал то, что сегодня нам везут из Африки, Израиля или из Западной Европы, — у нас свои были фрукты, овощи, бахчевые, хлопок, виноград! Всё своё было! И представляете, мы бы сегодня были монополистами на газово-нефтяном рынке! Ведь весь газ, нефть Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана — это было бы общее наше богатство. Это было бы больше, чем Саудовская Аравия, чем Эмираты, чем Иран: мы бы диктовали цены на нефть, на газ!
И все бы люди жили на местах — не было бы беженцев, не было бы мигрантов, не было бы роста преступности. Раздать землю — сделать столыпинский вариант — дать всем землю, освободить от налогов, помочь построить дома. Была бы решена земельная проблема. И резко перенасытить рынок продовольствием и его экспортировать — мы бы уже лет 20 экспортировали продовольствие! А мы только лет пять последних экспортируем. Была бы великая страна. Сколько бы семей сохранилось! Тогда в СССР родилось от смешанных браков 22 миллиона детей — сейчас бы еще 22 миллиона родилось бы, уже было бы 50 миллионов. Никакого бы национализма не было! Национализм выжигается калёным железом — не через насилие, не через деньги, а через смешанные браки.
Мало того, можно было бы это сделать через ГКЧП и отменить все республики, преобразовать их в области, назвать страну Россия, республика — 60 губерний по 5 миллионов человек, русский язык основной, и любой другой сами выбирайте, хотите — два ещё изучайте, хотите — три. То есть никаких ограничений для использования местных языков. Но русский повсеместно — как язык межнационального общения и общегосударственный.
Армию продолжали бы сокращать — не надо было бы этих проблем с созданием четырнадцати армий. То есть всё было бы великолепно — всё бы успокоилось. Многие правители ушли бы в отставку — мы бы оставили им дворцы, дачи, какой-то небольшой аппарат, какие-то деньги — и везде поставили бы молодых технократов, 40-45 лет. Не было бы этих рэкетиров, не было бы давления на бизнес. Начали бы приватизацию по всей стране — 1% в год — и к 2010-му закончить. 20 лет приватизации — 20% частной экономики, всё! 80% в руках государства — транспорт, связь, энергетика, экология, финансы — всё в жёстких руках семи федеральных ведомств. А на местах — школы, культура, медицина — всё делайте, ради бога, проблем никаких нет. То есть была бы весёлая страна, счастливая страна, огромная.
— Есть мнение, что события на территории Украины относятся к «отложенным конфликтам», большая империя распалась почти бескровно, выстрелило через четверть века. Как считаете, была бы война или не было бы? Что было бы с Афганистаном?
- Тишина была бы — Афганистан бы окончательно затих, не было бы сегодняшней Украины. И, я вас уверяю, все бы подчинились. Когда был объявлен ГКЧП, все они сидели и дрожали — в Душанбе, Тбилиси, Баку, Таллине — все ждали: что скажет Москва?! Скажи им, что всё, все компартии распускаем и все республики — все вы теперь областные центры единого российского государства, а на базе бывших КПСС и ваших национальных компартий создаём две политические партии — социал-демократы и консерваторы — и двумя колонами на ближайшие выборы. Двухпартийная система — депутаты, две фракции, коалиционное правительство, парламентское большинство. Так во всём мире.
И никакого разгула бандитизма, никаких войск НАТО на наших границах — все бы сидели бы и молчали в Западной Европе. Кстати, это было выгодно и Америке, это было выгодно и Франции. И ниоткуда не выводить войска. Восточной Европе сказать: любые режимы устанавливайте, но русская армия будет стоять за ваш счёт — вы воевали на стороне фашистской Германии! Вы — и поляки, и венгры, и словаки, и чехи, и болгары — все воевали, поэтому вы должны ответить за это. Армия будет стоять, чтобы никто больше к нашим границам не подошёл. Но демократия — сами выбирайте. Хотите — буржуазный строй возвращайте, хотите — авторитарные режимы. Но все бы уважали, молчали бы, боялись бы — потому что была бы мощнейшая ядерная держава. Семимиллионная армия — вы представляете! Сократили бы — достаточно было бы нам 4 миллиона. Потом бы ещё сократили. Но постепенно, за 20-30 лет, не спеша. Чтобы офицеры возвращались бы в Россию и в другие части страны. Никакого голода, никаких беженцев, никакой преступности. Часть офицеров бросить в новые полицейские службы, чтобы навести порядок: не допускать нигде террора, никаких грабежей, убийств. Защищать новых бизнесменов. И, в основном, бизнес должен быть внутри государственных учреждений, чтобы они не были такие — что хочу, то и делаю.
— В России встречается негативное отношение к гастарбайтерам, особенно из Средней Азии, это не секрет. Для этого существуют, на Ваш взгляд, объективные причины или дело в социально-экономических условиях? Есть ли у Вас рецепт решения или, по крайней мере, подхода к этой проблеме?
— В Средней Азии много хороших ребят. Я помню фильм студии «Узбекфильм»: парень узбек, а девушка русская, надули автошину и на пруду катаются, встречаются, музыка хорошая. Чистые отношения! Вы что, не можете вот такие фильмы показывать?! А если показывать фильмы про басмачей и про зверства в Афганистане, то, естественно, эти ребята, которые приехали сюда… И потом, они здесь одни — давайте разрешать приезд в нашу страну иностранных рабочих с семьёй. Если он приедет с женой, с детьми, он будет добрый, спокойный, дома жена ждёт и дети — у него рука не поднимется на русскую семью.
А когда он один, и несколько месяцев, а бывает, несколько лет, его увольняют периодически, не платят зарплату — то есть зарабатывают на этом. Он начал работать, два-три месяца работает, зарплату не платят, а потом выгоняют — и они звереют.
У них другие обычаи, другая пища, другие склонности, а тут они видят совсем другое всё. Слишком мы резкие по культуре — там культ мужчины, у нас чаще культ женщины. Это мужчину-мусульманина раздражает иной раз — и нас он начинает ненавидеть. Вот на танцплощадках были случаи, даже с убийством: он с юга, Кавказ или Средняя Азия, подходит к девушке, потанцевал — и всё, он считает, что это его девушка! У нас это не принято, у нас парень может даже поцеловать девочку на танцплощадке, и это абсолютно не означает, что теперь это его девочка. И доходит до разборок, которые иной раз кончаются очень плохо.
Я лет десять назад специально сказал: давайте я вам покажу, как надо работать с иностранными рабочими. Построили их, человек 30-40 из Средней Азии, и я им говорю: вы приехали в Россию. Начинаю рассказывать, какие обычаи, как себя вести. Я думал, покажут это по ТВ, будут использовать в работе воспитательной с ними, на уровне управы, ДЭЗ, ЖЭК, кто ими занимается, отвечает за них! Ничего подобного! «Вот, Жириновский где-то повстречался с мигрантами, рабочими и с ними пообедал». Но разве это было целью моей встречи?! Не обедать — конечно, я какое-то угощение сделал, но я долго рассказывал им, как им себя обезопасить и чтобы на них никто не злился! Никто этим не занимается, никто!
Мы предлагали, чтобы был везде заместитель мэра, заместитель губернатора по работе с рабочими-мигрантами или по решению национальных вопросов. У нас есть Агентство по национальным вопросам — я не вижу, чтобы была какая-то особая работа! Было агентство, нет агентства — что они делают?! Какое-то Россотрудничество? Там меняют руководителей каждый год — никакого толка! Должно быть ведомство по вопросам семьи, демографии, национальным отношениям — и вот там всё это сосредоточить. В школах какие-то беседы проводить. Их встречать, договариваться о чём-то. Туда выезжать. Этого ничего нет! Вот он брошенный был в Нижнем Новгороде, разозлился на что-то и убил всю семью — кто он такой? Мы его проверяем? Может, запросить психдиспансеры, откуда они приехали? Время же есть! Никто этого не делает!