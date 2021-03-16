На законодательном уровне в Крыму в настоящее время разрабатываются решения, которые позволят инвесторам, работающим на полуострове, не публиковать финансовую информацию во избежание западных санкций, утверждает Андрей Козенко, депутат Госдумы из фракции "Единая Россия"

Об этом депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Андрей Козенко рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Андрей, приближается седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. За эти годы Россия много сделала на полуострове — построен Крымский мост, трасса «Таврида», решаются вопросы по организации туристического бизнеса, улучшения инфраструктуры.

Тем не менее, есть целый ряд проблем и вопросов, которые не решены, которые тормозят развитие экономики и социалки Крыма.



Какие это вопросы? Могли бы вы перечислить основные проблемы Крыма?

— Семь лет назад Россия приступила к восстановлению Крыма фактически из руин. За это время сделано не просто много — поистине стахановскими темпами нам пришлось строить заново всю социальную систему.

На сегодняшний день создана необходимая инфраструктура для транспортного сообщения республики с материком, построены и отремонтированы сотни детсадов, школ, больниц. Сегодня мы находимся примерно в середине пути. Пожалуй, самое сложное уже позади, и мы с гордостью смотрим на наши достижения.

Впереди — лицензирование медучреждений, которое необходимо завершить к июлю 2023 года, обеспечение устойчивого водоснабжения и продолжение работы по обеспечению инвестиционной привлекательности Крыма и безопасности экономического сотрудничества в условиях действующих санкций.



- Как решаются проблемы Крыма? Например, с водой. Как обстоят дела с реализацией федеральных программ?



— Федеральная целевая программа по Крыму и Севастополю продлена до 2025 года. За это время мы должны завершить строительство и модернизацию социально важных объектов — это и ремонт дорог, и строительство учебных заведений, установка модульных ФАПов и многое другое.

Из-за засушливого периода Крым столкнулся ещё с одной проблемой — необходимостью обеспечения устойчивого водоснабжения. Власти республики совместно с учёными уже разработали и реализуют ряд проектов в этом направлении.

Но, к слову, это не освобождает Украину от ответственности за водную блокаду, которую она должна понести рано или поздно.

Что касается инвестиций, благодаря введению свободной экономической зоны нам удалось привлечь порядка 157 млрд руб. Буквально на днях в Крым приезжала делегация из Китая, который также заинтересован в сотрудничестве с нами.

Кроме того, на законодательном уровне в настоящее время разрабатываются решения, которые позволят инвесторам не публиковать определённую финансовую информацию во избежание западных санкций.



- Очень многие из тех, кто знает проблемы Крыма изнутри, жалуются на то, что главной проблемой Крыма является косность местных чиновников, которые никак не могут преодолеть в себе «украинский бюрократизм» — медлительность, коррупцию, местечковость.

Как вы считаете, насколько верно это утверждение?

— Во-первых, я бы не стал грести всех под одну гребёнку. Это как минимум несправедливо. Во-вторых, любая "косность" местных чиновников рано или поздно пресекается. А в-третьих, хочу сказать, что бюрократизм не имеет национальности, и, к сожалению, в некоторых сферах он действительно присутствует и приводит к тем или иным промедлениям и проволочкам.

Бюрократические подходы глубоко укоренились не только на Украине или в России, это в принципе характерная черта организации ряда сфер, от которой не так просто избавиться, и ведь в конечном итоге все зависит от людей — от их характера и профессионализма.

Однако важно заметить, что и в этом направлении ведётся очень серьёзная работа. Кроме того, пандемия стала ещё одним стимулом для более активного внедрения упрощённых схем оформления и подачи документов, например. Многие из них, уверен, останутся и по окончании этого периода нашей жизни.



- В настоящий момент складывается впечатление, что главной отраслью экономики Крыма является курортная, туризм. Так ли это? Насколько развиты и какой вклад в экономику Крыма вносят другие — аграрные, винодельческие и промышленные — направления?

— Крым — уникальный регион. Прежде всего он ценится своей невероятной природой и богатой историей. Во все времена он привлекал к себе интерес, особенно, конечно, в связи с туристическим возможностями.

Поэтому то, что именно эта сфера в Крыму является преобладающей в экономической структуре, вполне естественно.

Но опять-таки благодаря уникальности региона, здесь есть не только море и горы, но и степные районы, которые прекрасно подходят под сельское хозяйство. Выращенные в Крыму фрукты и овощи и сегодня обладают высокой конкурентоспособностью.

Я уж не говорю про крымское вино с его вековыми традициями и неповторимым вкусом и ароматом, которые оно приобретает благодаря природным условиям и климату Южного и Восточного побережья.

На сегодняшний день из-за санкций временно не работают в полную мощь наши промышленные предприятия и порты. Однако все мы понимаем, что это лишь временные ограничения.



- Насколько сильно, с вашей точки зрения, остается украинское влияние (через СМИ, ТВ и проч.) Украины на население Крыма?

— Я бы разделил украинское население и власть. У многих крымчан есть родственники на Украине, многие переезжают на полуостров, спасаясь от нищеты и произвола киевской власти. Многие наши соотечественники живут на Украине.

Мы их поддерживали и будем поддерживать. А вот если говорить о кучке захвативших власть самозванцев, так они даже и на своих граждан мало влияния оказывают. Их бесконечным сказкам и параноидальным фантазиям никто не верил и не верит — не нужно недооценивать людей.

Поэтому на всю их "пропаганду" у нас есть достойный ответ, основанный на наших реальных достижениях и на исторической правде. Всё украинское влияние на Крым на пути из Киева дальше Херсона не доходит.