Многие решения, принимаемые на заседаниях Совбеза Украины, нелегитимны. Но власть делает ставку на то, что в стране отсутствуют эффективные механизмы обжалования этих решений, что позволяет претворять их в жизнь, заявил украинский политолог Руслан Бортник

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник Виктора Медведчука и запрет деятельности политсил «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и Партия Шария.

При этом ОПЗЖ является парламентской партией, Медведчук — одним из ее лидеров, а Партия Шария получила значительные фракции в ряде региональных представительных органов.

Возможны ли такие решения СНБО и насколько они могут быть юридически легитимны, директор Украинского института политики Руслан Бортник рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— Если анализировать тренд этих решений, то они возможны и логичны, поскольку этот тренд на закручивание гаек, прежде всего в лево-центристском антизападном политическом сегменте, вполне вероятен. Также возможны какие-то решения в отношении тех людей, которые перешли на сторону России в Крыму и на Донбассе, — силовиков, управленцев…

Возможны решения касательно [олигарха Дмитрия] Фирташа и его активов в Украине. Маловероятны, но полностью исключить нельзя, вещи, касающиеся [олигарха Игоря] Коломойского. Очень маловероятны, но давление США на Коломойского усиливается, и структуры власти могут пойти на какие-то номинальные показательные решения и по Коломойскому.

[Олигарх Ринат] Ахметов также не в первой очереди этого процесса разрушения политико-экономических структур, которые выстроили украинский бизнес и политики начиная с эпохи [второго президента Украины Леонида] Кучмы. Он не в конце этого списка, в конце другие люди, которые ориентируются на Запад, например, [олигарх Виктор] Пинчук, но и не в начале, так как сегодня Ахметов обеспечивает 30% украинской экономики, и у него есть конструктивное сотрудничество с властью. И сегодня тронуть Ахметова — это вызвать экономический кризис в стране. СНБО как «обходная технология» управления государством. Зеленский периода личной диктатуры © president.gov.ua

Что касается легитимности подобных решений СНБО, то, судя по предыдущим заседаниям, они юридически выходят далеко за рамки украинской Конституции. Но в стране отсутствуют эффективные механизмы обжалования, в результате чего эти незаконные решения вступают в силу и начинают реализовываться. На это и делается ставка.

Сегодня политическая борьба на Украине превратилась в бои без правил. Это означает, что президент таким образом усиливает хрупкость политической системы, увеличивает вероятность разного рода силовых способов борьбы за власть Украины, которые несут риски и государству, и ему лично. За эти решения, конечно, его будут преследовать даже после того, как он оставит свое президентское кресло.

СНБО стало таким новым политбюро в Украине, но дело в том, что СНБО принимает только рекомендательные решения, а в действие их вводит своим указом президент. Он ставит подпись, которая имеет юридически значимый вес, и номинально на Зеленского ложится ответственность и юридическая, и политическая.