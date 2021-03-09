На Украине может появиться причина, по которой военный сценарий снова будет отложен, но пока на Украине у власти антироссийские силы — этот сценарий неизбежен, считает командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Александр, как вы считаете, не является ли срыв последних переговоров (3 марта) украинской делегацией, гуманитарная подгруппа которой покинула заседание, не дождавшись его окончания, подготовкой к более решительным действиям украинской власти на «донбасском направлении»?

— Любое поведение украинской стороны, делегированной в переговорный процесс, является отображением реального состояния дел. Отсутствие конструктива и саботаж достигнутых договоренностей — это лейтмотив всех этих бесплодных лет, потраченных на попытки уйти от военного напряжения. Но поведение Украины последнего времени — это не просто тихий саботаж, это откровенная провокация.

Участились радикалистские высказывания Кравчука, неприемлемые для его статуса переговорщика, и в целом тактика украинской стороны стала откровенно вызывающей. А поскольку такое поведение — это не просто эмоционирование отдельных участников переговорной подгруппы, а выполнение поставленной свыше задачи, то совершенно очевидно, что оно подвязано под другие задачи, которые стали более актуальными для Украины, чем мир.

- Как вы полагаете, о каком «варианте Б» реализации Минских соглашений неоднократно говорил президент Зеленский (так и не обозначивший его конкретику)? Может ли этот вариант предусматривать вооруженную попытку решения гражданского конфликта?

— Сегодня внутриполитическая ситуация на Украине складывается таким образом, что избежать кризиса можно только при помощи таких факторов, которые поглотят внимание общества сильнее, чем очевидные промахи администрации Зеленского. Я думаю, что канализация недовольства населения Украины в войну позволила бы отсрочить коллапс, и то, что мы наблюдаем в виде борьбы с инакомыслием, очень сильно напоминает уничтожение пятой колонны накануне каких-то переломных событий.

Поэтому вполне можно предположить, что так называемый план Б есть не что иное, как эскалация конфликта до уровня полноценной войны. И здесь большой вопрос, станет ли эта война следствием политического тупика, или переговорный процесс сознательно завели в тупик, предполагая политический кризис и возлагая на войну надежду как на способ его преодоления. Александр Ходаковский: кто он © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

- В настоящее время на внешнеполитическом периметре обозначилось острое противостояние между РФ и США по поводу «Северного потока – 2». Некоторые политики в США заявляют о готовности принять любые меры для недопущения ввода в эксплуатацию СП-2. Как вы считаете, может ли руководство Украины использовать конфликт между США и РФ вокруг СП-2 в качестве прикрытия своих планов по вооруженному захвату Донбасса? Если да, то каким образом может быть разыграна эта комбинация?

— Безусловно, без дорогой Америки в этой истории никак не обойтись, но стало уже хрестоматийным рассматривать Америку не просто как фактор влияния, но как руководящую и направляющую силу. Препятствуя завершению строительства и запуску «Северного потока – 2» и одновременно подталкивая Украину к войне, Америка хочет растянуть Россию на шпагат.

Представим, что «Северный поток – 2» не будет запущен, а война на Украине приведет к нарушению работы украинской газотранспортной системы, — тогда интересы России существенно пострадают. Американцы только обрадуются, если Европа недополучит объемы российских углеводородов, и тут же поспешат занять освободившуюся нишу, при этом радуясь удару по российской экономике. Это одно из последствий.

А если при таких раскладах Россия пойдет на уступки и не поддержит Донбасс в случае агрессии со стороны Украины, позволив Украине восстановить контроль над нашими территориями, это отразится уже на внутриполитической ситуации в самой России. То есть Россию ставят в положение, когда любой вариант приведет к каким-то потерям и нужно выбирать, что приоритетнее.

- Как вы считаете, каким образом в случае попытки ВСУ захватить Донбасс силой будет действовать РФ?

— Мне сложно судить, какие решения будут приняты со стороны России в случае попытки Украины захватить Донбасс. Нам бы хотелось, чтобы Россия не позволила это сделать. Наша большая Родина не единожды переживала тяжелые экономические ситуации, но преодолевала разруху и нищету, опираясь на народ. Но если народ утратит веру в себя и разочаруется в тех, кто им управляет, — тогда наступит конец. Можно выторговать год или десятилетие — но это уже будет агония.

- Как вы предполагаете, когда и как может быть осуществлена попытка возвращения Донбасса военным путем в Украину?

— Мы уже не раз прогнозировали скорое наступление Украины, но сейчас ситуация наиболее приблизилась к полномасштабной войне. Может появиться причина, по которой этот сценарий снова будет отложен, но пока в Украине у власти антироссийские силы — военный сценарий неизбежен. Мне кажется, что только какие-то второстепенные факторы отделяют нас от войны.

Может, это отсутствие диалога между Байденом и Зеленским, а может, Байден специально не торопится завязывать с Зеленским дружбу, держась в стороне от возможной эскалации, но по скрытым каналам подталкивая Украину к войне. Наверное, есть еще причины второго ряда, но главные звезды, похоже, уже сошлись. Понятно, что не распутица удерживает ВСУ от наступления.

При такой ограниченности наших пространств, когда от линии фронта до границы с Россией всего сотня километров, и при такой урбанизированности нашего региона, когда асфальтных дорог проложено в избытке для войны, — погода не аргумент. Поэтому начала войны можно ждать в любой момент, как только Украина окажется окончательно технически к ней готова.