Александр Лукашенко в Сочи попытается обменять резолюцию Всебелорусского народного собрания на кредит в 3 миллиарда долларов, считает политолог Андрей Суздальцев

Об этом специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Андрей Иванович, на ваш взгляд, какие темы Лукашенко попытается поднять на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля?

— Конечно, он едет только за деньгами. Они нашли какую-то формулу, как забрать сэкономленную часть российского же кредита под белорусскую атомную станцию. Но дело в том, что это целевой кредит, если брать в долг 3,5 миллиарда, то надо менять статус и, наверно, будут другие проценты. Учитывая, что выплаты по кредиту на БелАЭС отложены на два года, то это был бы очень хороший вариант для Лукашенко — еще раз взять деньги у России, так как денег у него нет, он банкрот. Там будет сложная комбинация.

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Единственное, что он привезет, это резолюцию Всебелорусского собрания, органа внеконституционного, о создании комиссии по подготовке Конституции. Это еще более странно, потому что эта комиссия не народный характер представляет, не парламентский, а этой странной группы людей, которых никто не выбирал.

Надо будет как-то объяснить Путину, что это вершина демократии, и поменять эту бумажку, эту резолюцию, на 3,5 миллиарда долларов. Это хорошая работа… Вот в таком формате идет эта схема.

Повторяю, едет за деньгами и только за деньгами. Он никуда не собирается уходить. Это было четко заявлено на Всебелорусском народном собрании. Он собирается сидеть еще минимум десять лет и считает, что провел съезд победителей. Но забывает, что раскол в обществе колоссальный.

Ситуация напряженная.

Но я почему-то верю, что мы в очередной раз поверим Лукашенко. Мы ему 26 лет верим и еще раз дадим деньги. На 1 января текущего года общая сумма дотаций, преференций, субсидий, уже невозвратных, которые Россия вложила в режим Лукашенко, составила 137 миллиардов долларов за последние 20 лет. У него только одна такая кормушка — это Москва.

- У нынешнего зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, встреча с которым ожидает Лукашенко в Сочи, складывались непростые отношения с белорусским президентом, когда он занимал пост главы государства. Что следует ожидать от встречи Медведева и Лукашенко?

— Лукашенко будет рассказывать, что вот-вот начнется наступление НАТО на Белоруссию, поэтому надо срочно дать денег.

Все прекрасно понимают, что любое наступление НАТО на нашего союзника означает Третью мировую войну. Это будет очередная сказка о геополитической значимости Белоруссии для нашей страны. Забывают о том, что мы идеально прикрываем Белоруссию с Запада, с Калиниградской области, и никакой значимости она не имеет. То есть это будет подготовка к выдаче денег.

Алексей Дзермант: Лукашенко может чувствовать себя уверенно на переговорах с Путиным © Facebook, Алексей Дзермант

- Песков заявил, что лидеры двух стран могут обсудить и судьбу экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико…

— Очень сомневаюсь, что там вообще будет подниматься эта тема. Нам активно навязывают Бабарико, пытаются доказать, что он является российским ставленником, ставленником «Газпрома». Была целая истерика в белорусских СМИ, и сам Лукашенко выступал. Бабарико в Москве неизвестен. Нам пытаются навязать торг над ним в духе Баумгертнера (глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер был арестован в Белоруссии в 2013 году по подозрению в нанесении ущерба в 100 млн долларов «Беларуськалию»).

Нам пытаются навязать торг за политзаключенных. Раньше его навязывали Западу, меняли на какие-то уступки и снова брали людей в тюрьмы.

- Белорусские эксперты утверждают, что Лукашенко на Всебелорусском народном собрании четко обозначил сроки конституционной реформы и назвал сроки референдума по обновлённой Конституции.

— Лукашенко неоднократно назначает четкие даты и никогда их не выполняет. Напоминаю, в августе он говорил о конституционной реформе и перевыборах чуть ли не на конец года.

В сентябре он говорил Путину о референдуме в январе и выборах этой весной. Никаких референдумом и конституционных реформ в начале 2022 года не будет. Это будет растянуто до 2025 года, а там и до следующего, седьмого срока.

- Еще и Вашингтон усилил санкционное давление на Белоруссию, введя санкции в отношении 43 чиновников на фоне судебного преследования журналисток «Белсат». Отдалит ли это прибытие посла США в Минск?

— Нет, рано или поздно посол приедет, потому что для Запада Лукашенко — оружие против России, причем очень выгодное, которое мы сами и оплачиваем. Пока Лукашенко находится в Минске, не будет ни Союзного государства, ни российско-белорусской интеграции, ни российской базы, которая бы угрожала системе ПРО в Польше. Будут постоянные оскорбления российского руководства, страны и народа, которые на Западе очень рады слушать. Это выгоднейший вариант, и санкции декоративные.

Снова в Сочи. О чем будут говорить Владимир Путин и Александр Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

На самом деле никакого экономического и политического влияния эти санкции не имеют. Это демонстрация со стороны либеральной общественности, что Запад волнует то, что происходит в Белоруссии. Они не волнуются на этот счет.

Они будут дальше косвенно поддерживать Лукашенко, покупая белорусские нефтепродукты через наши порты, давая ему возможность зарабатывать валюту.

- Тем не менее Москва и Минск подписали соглашение о перевалке транзита. Разве это не говорит об экономической интеграции двух стран?

— Да, подписали. С 2017 года шел об этом разговор. Есть информация о том, что эта перевалка будет идти с 50-процентной скидкой на услуги наших железных дорог. Фактически мы будем оплачивать поставку белорусских нефтепродуктов, выработанных из нашей нефти, за рубеж.